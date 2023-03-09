Я, Дюселеков Мирам Серикпаевич, родился в 1975 году в Акмолинской области на станции Ковыльная в семье железнодорожников. С детства родители прививали любовь к труду, поэтому после окончания средней школы в 1991 году, в возрасте 16 лет, начал свою трудовую деятельность в качестве электромонтера Кушмурунской дистанции сигнализации и связи. С 1993 по 1994 годы служба в вооруженных силах РК в войсках ПВО. С 1995 по 2008 годы служба в органах внутренних дел РК. С 2008 по 2021 годы работал на различных должностях в АО «НК «КТЖ», последнее место работы заместитель начальника станции Костанай. С 2021 года и по настоящее время заместитель генерального директора ТОО «Тоболтранс». Женат, трое детей.

Не понаслышке знаком с проблемами жителей города Костанай. Проживаю в микрорайоне Аэропорт с самого его основания. Я сам выдвигаю свою кандидатуру в депутаты городского маслихата. В случае избрания меня депутатом, я буду представлять интересы не какой-либо партии, а буду представлять интересы лишь своих избирателей. Считаю, что депутат должен избираться из числа простого народа, кому известны те трудности, с которыми постоянно сталкиваются горожане, так как депутат выражает волю народа, должен заботиться о благоустройстве города и благополучии своих избирателей. Избранный депутат должен отчитываться перед жителями того избирательного округа, по которому выдвинута его кандидатура. Он не должен обещать осуществления глобальных мероприятий, а обязан планомерно решать задачи своего уровня, в первую очередь проблемы города и его жителей. Верю в то, что совместными усилиями можно решить множество проблем. Для меня быть кандидатом в депутаты городского маслихата - большая честь и ответственность. Основная задача, поставленная перед депутатами, это улучшение социально- бытовых условий жизни жителей, благосостояния города. Основными задачами являются реализация социально-экономических планов развития города Костанай, социальная защита малообеспеченных слоев населения, многодетных, малоимущих семей, пенсионеров и инвалидов; обеспечение стабильности в обществе и межнационального согласия среди населения; развитии национальной культуры, противодействие религиозному экстремизму; защита законных прав, свободы и интересов своих избирателей. А также перед собой я уже поставил ряд задач, которые необходимо выполнить с учетом потребностей жителей города.

Уважаемые земляки! Я не многословен, так как придерживаюсь принципа «меньше слов, больше дела». Я за справедливые и правильные решения. Готов к решению поставленных задач, искренне надеюсь на поддержку жителей, для которых важно будущее города. В процессе депутатской деятельности, если вы окажете мне высокое доверие, моя программа будет дополнена с учетом высказанных Вами предложений. Уверен, что вместе мы сможем решить все текущие и будущие проблемы нашего города! Мой девиз - «В единстве наша сила!»

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