О чем рудничане спрашивали Нонну Мордюкову и как помог кустанайскому радио Игорь Кириллов

Нечасто судьба преподносит нам подарки в виде встреч или знакомств с известными и знаменитыми людьми, деятелями из мира кино, музыки и других сфер деятельности. Несколько историй, связанных с нашими земляками, - в рубрике «Хранить вечно».

Останкино. Всесоюзный институт повышения квалификации. Третий слева - Игорь Кириллов. 1990 г. / Фото из личного архива

В марте 1961 года всесоюзную стройку в Рудном посетили две кинозвезды: Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Молодежный город бурлил, всем хотелось увидеть и послушать любимых артистов. Организацию встреч с ними поручили работнику горсовета, недавнему комсоргу треста «Соколоврудстрой» Августине Шкуриной. На тех встречах говорили о любимых и известных ролях и о личной жизни этих кинозвезд.

Актриса Нонна Мордюкова в Рудном. 1961 г. / Фото из личного архива

Мордюкова и Тихонов познакомились на съемочной площадке фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Вскоре поженились. Вместе прожили 13 лет.

Крутой нрав казачки Мордюковой напомнил о себе при съемках фильма «Родня» Никиты Михалкова. В яростном споре она отказалась сниматься в фильме и с такой силой рванула его за французскую рубашку, что пуговицы посыпались, как горох. Никита Сергеевич вымолил прощение, и Нонна осталась. Она была старшим ребенком в большой крестьянской семье, и привычка делать все своими руками сохранилась в ней на всю жизнь. До последнего она сама готовила и убирала. Такой характер.

Выступая на заключительном приеме в Рудном, Мордюкова, завороженная патриотическим энтузиазмом первостроителей, произнесла запомнившуюся фразу: «Все встречи готовила мне Шкурина, и я видела, как она похожа на вас всех, дорогие мои рудничанки…» Тогда, 17 марта, она и подарила свою фотографию, написав на ней: «Дорогая моя Августина!. Мечтаю сыграть такую, как Вы».

С Вячеславом Тихоновым рудничане вспоминали его роли в фильмах «ЧП», «Жажда», «Максимка», «Мичман Панин», «Две жизни» и полюбившейся ленте «Дело было в Пенькове». Сегодня все же в памяти многих народный артист Тихонов остался хладнокровным советским разведчиком, штандартенфюрером СС Отто фон Штирлицем.

Композитор Леонид Афанасьев в военном городке Оренбурга. 1978 г. / Фото из личного архива

Мне, автору статьи, посчастливилось увидеть композитора Леонида Афанасьева и артиста кино и театра Бориса Клюева на сцене офицерского клуба Оренбургского авиаполка во время службы мужа в 1978 году. Афанасьев написал замечательную песню «Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россиею, единственной зову» к сериалу Ускова и Краснопольского «Тени исчезают в полдень», который вышел в 1971 году. Сначала она была инструментальной композицией. Только после того, как было снято несколько серий, был приглашен поэт И. Шаферан, который написал к мелодии слова. Эту песню первой исполнила Е. Шаврина. Афанасьев окончил в 1951 году Алма-Атинскую консерваторию, занимался в аспирантуре Московской консерватории им. А. Хачатуряна. Народный артист РСФСР. Значительное место в его творчестве занимает песенный жанр, помимо камерных и симфонических произведений, музыки к кинофильмам.

На сцене военного городка в Оренбурге артисты московских театров. Борис Клюев - во втором ряду за начальником штаба. 1978 г. / Фото из личного архива

На другой фотографии (1978 год) мы видим на заднем плане военнослужащих, а на переднем - артистов московских театров, детей офицеров и в центре за спиной начштаба холено-аристократичное лицо шпиона Дубова, то есть Бориса Клюева из кинофильма по повести Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить». Глядя на его язвительно-надменное выражение лица и привкус чего-то несоветского, трудно представить, что в «Щепке» он был комсомольским и спортивным вожаком, обожал футбол и был капитаном сборной Малого театра. А как вам граф Рошфор в «Мушкетерах»? Знаменитый сериал «Воронины» с участием Клюева продержался более 10 лет. Уже были готовы сценарии новых серий, но два года назад Борис Владимирович ушел от нас.

Следующая любопытная встреча - в Москве, во Всесоюзном институте повышения квалификации в Останкино, 1990 год. На фотоснимке - директор института в окружении выпускников-журналистов. Среди них в первом ряду первая слева - редактор на радио Ольга Загирова из Рудного. Кустанайский радиокомитет дал ей рекомендацию на учебу в Останкино и оплачивал обучение. А куратором группы был знаменитый на всю страну Игорь Кириллов, который деликатно помогал студентам освоить премудрости и тонкости профессии. На фото он в первом ряду в центре. После окончания курсов Загирова вернулась уже в Кустанайский радиокомитет.

Вспоминается еще одна звездная встреча - с Павлом Кашиным на 10-летие «Нашей Газеты» в 2012 году. В наших краях его помнят как Павла Квашу. Родился в Кустанае, училище музыкальное окончил в Рудном, а музыкальную карьеру строил уже в Москве. Как представитель российского андеграунда и интеллектуального рока, он спел для земляков свои чудные песни: «Барышня», «Мой дивный, чудный город», «Подсолнух»...