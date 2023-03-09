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Предвыборная программа Антона Фабрый

 

Антон ФАБРЫЙ

Иду в депутаты Мажилиса РК независимым кандидатом по одномандатному округу

/вся Костанайская область/ с главной целью  - установить  ПРАВОсудие и ЗАКОННОСТЬ

И я знаю как установить.

  Моя кандидатура будет в бюллетене зеленого цвета

Иду, чтобы КАЖДЫЙ по СПРАВЕДЛИВОСТИ и при РАВЕНСТВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  мог пользоваться  благами жизни, как  материальными, включая богатейшие   ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, - так и духовными благами.

В судах РК нарушается закон, а Конституцию судье даже запрещено применять. То есть,  ПРАВОсудия нет, что наблюдаю 21 год,  работая юристом в Казахстане. Все это - фундамент НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, БЕЗЗАКОНИЯ, КОРРУПЦИИ и ВОРОВСТВА из бюджета  в (г)астрономических размерах.

«Что есть государство без Правосудия (Справедливости)? –  
шайка разбойников, и только» … …… (Аврелий Августин)

С 2004 года и по сей день я занимаюсь ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОМ на общественных началах (бесплатно).

В том числе, я Инициатор и Автор проекта Нормативного постановления Верховного суда № 8 от 26.12.2006г. Оно широко известно юристам и многих спасло от  изъятия с нарушением закона домов, дач и др. недвижимости для государственных нужд.

Имею 4  высших образования (советских): ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ГЕОФИЗИК /Караганда/;  ЮРИСТ; учитель математики и  физики;   философское образование.

- Один из авторов геологического отчета по Варваринскому месторождению золота.

- Участник разведки 1-го в СССР месторождения нефти «Одопту-море» на шельфе Охотского моря. Мое заключение о ПЕРСПЕКТИВНОСТИ первой его скважины победило отрицательные оценки всех других специалистов.

- Преподавал математику и физику в подшефной школе г.Житикара.

 О  ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ МОЕЙ ПОЛИТИКИ

 Как и все  кандидаты,  –  я за СОЦИАЛЬНОЕ, СПРАВЕДЛИВОЕ государство.

 Но, я один ставлю правосудие на 1-ое место в СТРОИТЕЛЬСТВЕ государства, как главный  инструмент достижения этой цели.
     На эту цель должны работать и чиновники: Президент РК, акимы  и другие должностные лица. Но, без правосудия граждане не смогут защитить в суде выбор способных следовать указанной цели, честных и преданных Родине  этих лиц, если их выборы будут сфальсифицированы.

Я для агитации беседую с людьми везде, где можно.  Многие не хотят  голосовать, н я лишь немногих переубедил, в том числе,  своей кандидатурой.

А полностью вернуть веру в выборы или во власть можно только установлением правосудия, конечно, с изменением выборного закона. Например, ввести отзыв народом любого не оправдавшего доверия  депутата, а не только самовыдвиженца, как сейчас.

 Как уже сказал, - я поддерживаю программы кандидатов в части социальных благ, справедливости и призывов к ним. Повторять здесь их популярные тексты нет смысла..  Но,  отмечу наиболее важное в них:

1. Качественность и  бесплатность любого ОБРАЗОВАНИЯ, включая детские сады.  Неотъемлемая часть образования -  воспитание в национальных  ценностях и трудовое обучение детей;  Образование – залог будущего нации.

2. Качественная и доступная  бесплатная  МЕДИЦИНА;  Культ здоровья;

3. Понижение возраста выхода на пенсию женщин,  и мужчин тоже, а также,  с учетом вредных  условий труда;  И  никто из пенсионеров не должен нищенствовать!

4. Обеспечивать  помощь  государства предприятиям сельского хозяйства;

5. Отмена частной собственности на с/хозяйственные земли;

6. Естественных монополистов по энергии, газу и т.п. -   под строгий контроль!

7. Безопасность труда и  продукции – под строгий  контроль без мораториев;

   Трудовое законодательство   не должно угнетать трудящихся; Отменить абсурдный запрет на разжигание СОЦИАЛЬНОЙ розни. Этого запрета нет в большинстве стран и в международном праве.  Это завуалированный  запрет на забастовки и прямой запрет на критику  олигархов и чиновников.

ОБЕЩАЮ держать реальную /не отписочную/ связь с гражданами Казахстана, и законодательно обязывать к этому чиновников любого ранга.

 Считаю, что не сверху, а только вместе с народом, с учетом его воли и интересов можно достичь перечисленных выше целей моей политики.

А для последнего  убирать препятствия к проведению Референдумов по волнующим общество вопросам.

Оплачено из средств республиканского бюджета  