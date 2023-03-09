Антон ФАБРЫЙ Иду в депутаты Мажилиса РК независимым кандидатом по одномандатному округу /вся Костанайская область/ с главной целью - установить ПРАВОсудие и ЗАКОННОСТЬ И я знаю как установить. Моя кандидатура будет в бюллетене зеленого цвета

Иду, чтобы КАЖДЫЙ по СПРАВЕДЛИВОСТИ и при РАВЕНСТВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ мог пользоваться благами жизни, как материальными, включая богатейшие ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, - так и духовными благами.

В судах РК нарушается закон, а Конституцию судье даже запрещено применять. То есть, ПРАВОсудия нет, что наблюдаю 21 год, работая юристом в Казахстане. Все это - фундамент НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, БЕЗЗАКОНИЯ, КОРРУПЦИИ и ВОРОВСТВА из бюджета в (г)астрономических размерах.

«Что есть государство без Правосудия (Справедливости)? –

шайка разбойников, и только» … …… (Аврелий Августин)

С 2004 года и по сей день я занимаюсь ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОМ на общественных началах (бесплатно).

В том числе, я Инициатор и Автор проекта Нормативного постановления Верховного суда № 8 от 26.12.2006г. Оно широко известно юристам и многих спасло от изъятия с нарушением закона домов, дач и др. недвижимости для государственных нужд.

Имею 4 высших образования (советских): ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ГЕОФИЗИК /Караганда/; ЮРИСТ; учитель математики и физики; философское образование.

- Один из авторов геологического отчета по Варваринскому месторождению золота.

- Участник разведки 1-го в СССР месторождения нефти «Одопту-море» на шельфе Охотского моря. Мое заключение о ПЕРСПЕКТИВНОСТИ первой его скважины победило отрицательные оценки всех других специалистов.

- Преподавал математику и физику в подшефной школе г.Житикара.

О ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ МОЕЙ ПОЛИТИКИ

Как и все кандидаты, – я за СОЦИАЛЬНОЕ, СПРАВЕДЛИВОЕ государство.

Но, я один ставлю правосудие на 1-ое место в СТРОИТЕЛЬСТВЕ государства, как главный инструмент достижения этой цели.

На эту цель должны работать и чиновники: Президент РК, акимы и другие должностные лица. Но, без правосудия граждане не смогут защитить в суде выбор способных следовать указанной цели, честных и преданных Родине этих лиц, если их выборы будут сфальсифицированы.

Я для агитации беседую с людьми везде, где можно. Многие не хотят голосовать, н я лишь немногих переубедил, в том числе, своей кандидатурой.

А полностью вернуть веру в выборы или во власть можно только установлением правосудия, конечно, с изменением выборного закона. Например, ввести отзыв народом любого не оправдавшего доверия депутата, а не только самовыдвиженца, как сейчас.

Как уже сказал, - я поддерживаю программы кандидатов в части социальных благ, справедливости и призывов к ним. Повторять здесь их популярные тексты нет смысла.. Но, отмечу наиболее важное в них:

1. Качественность и бесплатность любого ОБРАЗОВАНИЯ, включая детские сады. Неотъемлемая часть образования - воспитание в национальных ценностях и трудовое обучение детей; Образование – залог будущего нации.

2. Качественная и доступная бесплатная МЕДИЦИНА; Культ здоровья;

3. Понижение возраста выхода на пенсию женщин, и мужчин тоже, а также, с учетом вредных условий труда; И никто из пенсионеров не должен нищенствовать!

4. Обеспечивать помощь государства предприятиям сельского хозяйства;

5. Отмена частной собственности на с/хозяйственные земли;

6. Естественных монополистов по энергии, газу и т.п. - под строгий контроль!

7. Безопасность труда и продукции – под строгий контроль без мораториев;

Трудовое законодательство не должно угнетать трудящихся; Отменить абсурдный запрет на разжигание СОЦИАЛЬНОЙ розни. Этого запрета нет в большинстве стран и в международном праве. Это завуалированный запрет на забастовки и прямой запрет на критику олигархов и чиновников.

ОБЕЩАЮ держать реальную /не отписочную/ связь с гражданами Казахстана, и законодательно обязывать к этому чиновников любого ранга.

Считаю, что не сверху, а только вместе с народом, с учетом его воли и интересов можно достичь перечисленных выше целей моей политики.

А для последнего убирать препятствия к проведению Референдумов по волнующим общество вопросам.

Оплачено из средств республиканского бюджета