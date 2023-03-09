Сердцу тревожно в груди, потому что скоро выборы (19 марта) в мажилис Парламента РК. Мы тридцать лет с лишним живем в ожидании будущего. Я сейчас в пожилом возрасте, за эти годы никогда не было справедливых выборов.

Будет уже четыре года, как избрали нового президента. Он провел какие-то реформы, но от этого народу не стало легче. Мы живем вроде бы в Новом Казахстане, но кровавый кантар не расследован, политических заключенных не освободили, как сажали в тюрьмы активистов, так и сажают. Партии от народа не зарегистрированы, такие как «Алга, Казахстан», «Демократическая партия Казахстана» (Жанболат Мамай), «Наш выбор», Bizdin Tandau. Зато зарегистрировали НПР («Народная партия Казахстана») во главе с Е. Ертысбаевым, партию «Республика» во главе с Ходжаназаровым.

Я хочу вспомнить выборы 1999 года, когда оппонентом у Назарбаева был Серикболсын Абдильдин. По словам людей, в то время участвовавших в выборах, большинство отдали голоса за Абдильдина, но в результате с явным перевесом победил Назарбаев.

Затем были выборы в 2005 году, где оппонентом был Жармахан Туякбай. Было большое движение «За справедливый Казахстан». На этих выборах я был членом участковой комиссии. Мы с некоторыми членами в 16 часов уехали объехать больных по домам. Когда уезжал, было 30% голосовавших, когда приехали в 18.00, уже было 80% (видимо, сделали вброс). На этих выборах на нашем участке Туякбай набрал более 40%.

Затем я был членом комиссии на парламентских выборах, опять выбрали кого надо. В обоих случаях председатель комиссии был постоянно на проводе с акимом района. Никакие претензии не принимались, чуть что, подключались дежурившие полицейские.

Мы живем в ожидании то программы-2020, то 2030, а то и вовсе Стратегии-2050. Мы становимся то тигром, то барсом среди республик Средней Азии. Если так будет продолжаться до окончания срока президента (2030 г.), то от Казахстана ничего не останется. Поэтому, рядовые граждане, голосуйте за независимых кандидатов в депутаты.

Серик ИДЕЛЬБАЕВ, Житикара