О мусорных завалах во дворе дома № 136 по пр. Аль-Фараби сообщила «НГ» жительница Костаная Елена ШУМКО.

- Здесь живет моя мама, я ее часто навещаю, особенно последнее время, - рассказала читательница. - Кучи мусора во дворе росли на моих глазах. Сначала их частично вывозили, но теперь они стали выше контейнеров, находятся рядом, никому до них нет дела.

По словам Елены Шумко, она не раз обращалась в «АйКомек» и в ПКСК, там обещали все убрать, но завалы становятся все больше.

Пр. Аль-Фараби, 136. Свалка во дворе дома разрастается с каждым днем / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели три пустых контейнера и две действительно огромные кучи мусора.

Свалка по ул. Тауелсиздик, 162, о которой мы писали две недели назад, стала еще больше.

Ул. Тауелсиздик, 162. Свалка рядом с частным домом за две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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