Недавно прочитал, что в РК планируют сменить 3 тысячи идеологически устаревших названий улиц и даже городов. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов. Меня интересует, насколько эта очередная волна переименований коснется Костаная и всей области. Сколько улиц и населенных пунктов в области будет переименовано? А памятуя, как таблички с именем Юрия Гагарина лихо заменили на новые, с именем Нурсултана Назарбаева, хотелось бы узнать, планируется ли вернуть этому проспекту имя первого космонавта планеты?

Гость, пользователь сайта ng.kz

Комментарий

- Вопросы по переименованию населенных пунктов и улиц рассматриваются по мере поступления инициативных предложений от физических и юридических лиц, - пояснил «НГ» руководитель ГУ «Управление культуры акимата Костанайской области» Ерлан КАЛМАКОВ. - Пока в ономастическую комиссию ни одного предложения не поступало. Как только они начнут поступать, будет организована и проведена соответствующая работа. В том числе обращения о переименовании проспекта Назарбаева в адрес местных исполнительных органов не поступали.