Куда пойти с 9 по 15 Марта
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
11 марта,
12.00
|
«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка
|
12 марта,
12.00
|
«Теремок», С. Маршак, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
10 марта,
10.30
|
«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
|
10 марта,
18.30
|
«Алжир», А. Тасымбеков, драма
|
12 марта,
17.00
|
«Сұлтанның аты-сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков
|
15 марта,
11.00
|
«Ер Төстік», халық ертегісі, реж. Б. Шамбетов
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
9 марта,
18.00
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
|
10 марта,
18.30
|
«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
|
11 марта,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
|
11 марта,
17.00
|
«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия
|
12 марта,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
|
12 марта,
17.00
|
«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия
|
16-23 марта,
12.00
|
«Приключения Наурыза и Коктем», сказка
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»
|
В течение месяца
|
«Памяти мастера» - выствка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
10 марта,
19.00
|
Концерт легендарного ансамбля «Дос-Мукасан» в рамках турне по Казахстану в честь 55-летнего юбилея коллектива. Большое шоу со световыми эффектами и, самое главное, всеми хитами и песнями, которые редко исполнялись на концертах
|
11 марта,
17.00
|
Концерт симфонической музыки «СИМФО-ХИТ» в исполнении Tarsi Astana Symphony orchestra. В программе популярных хитов 80-х-90-х и 2000-х: легендарные The Beatles и EUROPA, невероятный Michael Jackson, непревзойденные Status Quo и ABBA
|
11 марта,
20.00
|
Концерт симфонической музыки «Мир! Дружба! Жвачка!» в исполнении Tarsi Astana Symphony orchestra. В программе лучшая музыка из известных кинофильмов: «Перекресток», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Игла», «АССА», «Бандитский Петербург», «Брат-2».
|
12 марта,
19.00
|
Әбдіжаппар Әлқожа. Концерт
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
|
10 марта,
19.00
|
Спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Валерия Беляковича. В главной роли Ивар Калныньш
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
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Шашки 64. Чемпионат области среди юношей и девушек 2006-2008, 2009-2011, 2012-2013, 2014 г. р. и моложе
|
Костанай, КГДЮСШ
|
9-12 марта
|
Бокс. Открытый чемпионат области среди девушек 2007-2008 г. р.
|
Костанай, ул. Гашека, 1/4
|
9-12 марта
|
Спортивное самбо. Чемпионат области среди юношей и девушек 2005-2006, 2007-2008 г. р.
|
Костанай, Академия МВД
|
10-11 марта
|
Борьба дзюдо. Открытый областной турнир среди младших юношей и девушек, посвященный памяти тренеров, м. с. ССР В. Бабенко и В. Попова
|
Костанай
|
10-12 марта
|
Лыжные гонки. 3-й тур первенства области
|
Костанай, Лыжная база
|
10-12 марта
|
Волейбол. Чемпионат области среди женских команд
|
Костанай
|
10-12 марта
|
Спортивное скалолазание на искусственном рельефе. Чемпионат области
|
Аркалык
|
10-12 марта
|
Бадминтон. Чемпионат области среди спортсменов 2005 г. р. и моложе
|
Костанай, ул. Маяковского, 119
|
11-12 марта
|
Кекушинкай карате. Чемпионат области среди спортсменов 10-11, 12-13 лет и юношей 14-15, 16-17 лет
|
Костанай, ДЮСШ № 1
|
12 марта
|
Легкая атлетика. Чемпионат области по двоеборью среди мальчиков и девочек старшего подросткового возраста (в помещении)
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Лисаковск
|
11-12 марта
|
Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty.
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
15-16 марта, 19.00
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ЭТО НА СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
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Греко-римская борьба. XIX республиканский турнир среди юношей 2009-2011 г. р., посвященный памяти Героя Советского Союза С. Т. Темирбаева
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Костанай, ул. 1 Мая, 128
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16-18 марта
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