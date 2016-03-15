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Куда пойти с 9 по 15 Марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

11 марта,

12.00

 

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

12 марта,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

10 марта,

10.30

«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі

10 марта,

18.30

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

 

12 марта,

17.00

«Сұлтанның аты-сұлтан», С. Ваннус, комедия, реж. Б. Абдураззаков

15 марта,

11.00

«Ер Төстік», халық ертегісі, реж. Б. Шамбетов

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

9 марта,

18.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

10 марта,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

11 марта,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

11 марта,

17.00

«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия

12 марта,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

12 марта,

17.00

«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия

16-23 марта,

12.00

«Приключения Наурыза и Коктем», сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»

В течение месяца

«Памяти мастера» - выствка, посвященная художнику-прикладнику, ювелиру, члену Союза художников РК Леониду Игошину

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

10 марта,

19.00

Концерт легендарного ансамбля «Дос-Мукасан» в рамках турне по Казахстану в честь 55-летнего юбилея коллектива. Большое шоу со световыми эффектами и, самое главное, всеми хитами и песнями, которые редко исполнялись на концертах

11 марта,

17.00

Концерт симфонической музыки «СИМФО-ХИТ» в исполнении Tarsi Astana Symphony orchestra. В программе популярных хитов 80-х-90-х и 2000-х: легендарные The Beatles и EUROPA, невероятный Michael Jackson, непревзойденные Status Quo и ABBA

11 марта,

20.00

Концерт симфонической музыки «Мир! Дружба! Жвачка!» в исполнении Tarsi Astana Symphony orchestra. В программе лучшая музыка из известных кинофильмов: «Перекресток», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Игла», «АССА», «Бандитский Петербург», «Брат-2».
В заключение концерта прозвучат уже ставшие легендарными темы из криминальных фильмов «Бумер», «Бой с тенью» и «Бригада»

12 марта,

19.00

Әбдіжаппар Әлқожа. Концерт

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

10 марта,

19.00

Спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Валерия Беляковича. В главной роли Ивар Калныньш

Спортафишка

Что

Где

Когда

Шашки 64. Чемпионат области среди юношей и девушек 2006-2008, 2009-2011, 2012-2013, 2014 г. р. и моложе

Костанай, КГДЮСШ

9-12 марта

Бокс. Открытый чемпионат области среди девушек 2007-2008 г. р.

Костанай, ул. Гашека, 1/4

9-12 марта

Спортивное самбо. Чемпионат области среди юношей и девушек 2005-2006, 2007-2008 г. р.

Костанай, Академия МВД

10-11 марта

Борьба дзюдо. Открытый областной турнир среди младших юношей и девушек, посвященный памяти тренеров, м. с. ССР В. Бабенко и В. Попова

Костанай

10-12 марта

Лыжные гонки. 3-й тур первенства области

Костанай, Лыжная база

10-12 марта

Волейбол. Чемпионат области среди женских команд

Костанай

10-12 марта

Спортивное скалолазание на искусственном рельефе. Чемпионат области

Аркалык

10-12 марта

Бадминтон. Чемпионат области среди спортсменов 2005 г. р. и моложе

Костанай, ул. Маяковского, 119

11-12 марта

Кекушинкай карате. Чемпионат области среди спортсменов 10-11, 12-13 лет и юношей 14-15, 16-17 лет

Костанай, ДЮСШ № 1

12 марта

Легкая атлетика. Чемпионат области по двоеборью среди мальчиков и девочек старшего подросткового возраста (в помещении)

Лисаковск

11-12 марта

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty.

Костанай, СРК «Костанай»

15-16 марта, 19.00

ЭТО НА СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР

Греко-римская борьба. XIX республиканский турнир среди юношей 2009-2011 г. р., посвященный памяти Героя Советского Союза С. Т. Темирбаева

Костанай, ул. 1 Мая, 128

16-18 марта