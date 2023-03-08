Об участке труб без изоляции и с ветхой изоляцией во дворе дома № 4 по ул. Урицкого сообщил «НГ» житель Костаная Азамат САРЫМОВ. Он давно на пенсии, много ходит пешком.

- Эти трубы увидел, когда шел к гаражам через ул. Урицкого, - пояснил читатель. - Трубы небольшого диаметра с очень ветхой изоляцией, местами ее совсем нет.

Ул. Урицкого, 4. Трубы во дворе дома открыты в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Урицкого, 4. Трубы во дворе дома открыты в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели длинную теплотрассу среднего диаметра, практически утонувшую в снегу. Местами на трубе полностью отсутствует изоляция, местами была очень ветхая.

Трубы над аркой дома № 107 по ул. Бородина, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли.

Ул. Бородина, 107. Воздушную теплотрассу во дворе дома утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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