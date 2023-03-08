В 2021 году вкус этой выпечки газета The New York Times признала «вкусом года»

Чизкейк Сан-Себастьян - десерт, созданный в 1990 году испанским шеф-поваром Сантьяго Риверой. За годы существования не перестал быть модным и любимым. Имеет вариацию с шоколадом. Нам повезло, что некая девушка испекла такой чизкейк, выложила в Instagram, а ее подруга Ксения оказалась активисткой нашего кулинарного клуба. И тоже испекла.

Я на дегустации была. Свидетельствую - очень вкусно. Читайте о подробностях приготовления. Первая касается дозировки. Ксения взяла темного шоколада больше нормы - 80 г вместо 50 г.

Сначала в миске смешала жирные (33%) сливки, сахар, порошок какао, совсем немного муки, действовала венчиком. Потом растопила шоколад. Советует для этого пользоваться все-таки не микроволновкой, где на пике мощности шоколад может гореть, а водяной баней. Шоколад смешать со сливочной смесью, а потом добавить яйца, мешать массу до однородности. Последнее «вложение» - творожный сыр. Кладут его много. Например, на пирог, что пекла Ксения, требуется 400 г. Вмешивать его приходится долго.

Сначала смешиваем сливки с мукой, сахаром и какао / Фото Ксении РЕБИК

Яйца для чизкейка должны быть крупными / Фото Ксении РЕБИК

Самое сложное - ввести на последнем этапе творожный сыр / Фото Ксении РЕБИК

- Тем же венчиком или лопаткой, долго. Я использовала венчик-насадку, но скорость блендера была минимальной. Здесь надо акккуратно действовать, - говорит Ксения, - смесь для чизкейка нельзя взбивать, она не должна содержать пузырьки воздуха.

Если вы все-таки переусердствовали со взбиванием, оставьте смесь минут на 10 в покое, а потом легонько постучите пару раз дном миски об стол, чтобы воздух из смеси выходил.

Форму для выпечки чизкейка надо выстелить пергаментом.

- В диаметре должна быть небольшой, сантиметров 16, а бортики иметь высокие - сантиметров 10, - советует Ксения, - у меня форма была стеклянная, бортик я нарастила с помощью пергамента.

Выпекают «жженый» чизкейк 30-35 минут в очень горячей духовке, раскалить ее нужно до 230 градусов. У Ксении духовка без конвекции. Пекла в режиме «верх-низ», а, чтобы корочка хорошенько потемнела, на последние 5 минут включила режим «гриль».

Остывал чизкейк при комнатной температуре, а потом всю ночь провел в холодильнике - для стабилизации.

Пергамент поможет увеличить борта, если чизкейк поднимется при выпечке / Фото Ксении РЕБИК

Верхушка десерта выглядит горелой, но так и должно быть / Фото Ксении РЕБИК

Ингредиенты

300 мл сливок (33-35%), 120 г сахара или сахарной пудры, 30 г порошка какао, 10 г муки, 80 г шоколада (темного), 3 яйца (С1), 400 г творожного сыра.

Перечнь продуктов не длинный, но на сливки и творожный сыр придется потратиться / Фото Ксении РЕБИК

Чизкейк получился не очень сладкий, с приятной шоколадной горчинкой

Чизкейк получился не очень сладкий, с приятной шоколадной горчинкой / Фото Ксении РЕБИК