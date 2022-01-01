Сухой остаток. С 27 февраля по 5 марта.
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 45 лет;
- зарегистрированы 13 разводов;
- зарегистрированы 88 новорожденных: 50 девочек и 38 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Арина, Ислана, Саида, Али. Самые редкие: Хадига, Луна, Златослава, Айтонир, Раиль. Самому молодому папе - 18 лет, маме - 20. Самому зрелому папе - 44 года, маме - столько же;
- умерли 33 человека: 26 женщин и 27 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 1 749 вызовов, из них 541 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 395, из них 54 - к детям. Поступили 11 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 13 человек, 11 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок;
- всего скорая помощь доставила в больницы 451 человека.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 149 человек, из них поместили 137: 122 мужчины и 15 женщин.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 143 уголовных правонарушения, в том числе 43 кражи и 32 мошенничества;
- разысканы 9 без вести пропавших лиц, все установлены;
- раскрыты 48 преступлений;
- зарегистрированы 7 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 3 факта сбыта наркотических веществ и 1 факт хранения в особо крупном размере;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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