По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 45 лет;

- зарегистрированы 13 разводов;

- зарегистрированы 88 новорожденных: 50 девочек и 38 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Арина, Ислана, Саида, Али. Самые редкие: Хадига, Луна, Златослава, Айтонир, Раиль. Самому молодому папе - 18 лет, маме - 20. Самому зрелому папе - 44 года, маме - столько же;

- умерли 33 человека: 26 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 749 вызовов, из них 541 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 395, из них 54 - к детям. Поступили 11 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 13 человек, 11 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок;

- всего скорая помощь доставила в больницы 451 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 149 человек, из них поместили 137: 122 мужчины и 15 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 143 уголовных правонарушения, в том числе 43 кражи и 32 мошенничества;

- разысканы 9 без вести пропавших лиц, все установлены;

- раскрыты 48 преступлений;

- зарегистрированы 7 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 3 факта сбыта наркотических веществ и 1 факт хранения в особо крупном размере;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.