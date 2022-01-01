2 марта 1943 г. решением горисполкома Кустаная с предприятий и учреждений города на спецкурсы медсестер запаса при обкоме отозваны женщины и девушки, а также неработающие с отзывом от производства до 25 мая 1943 года.

3 марта 1937 г. Кустанайский облисполком утвердил отведенную строительную площадку фасадом по ул. Павших Борцов (ул. Шаяхметова) с отступлением от ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) 20 м под роддом.

5 марта 1938 г. Кустанайский облисполком утвердил строительство трех элеваторов госсортфонда: на территории Кустаная емкостью 250 тыс. пудов, на станции Джаркуль емкостью 180 тыс. пудов, при разъезде Голощекино емкостью 120 тыс. пудов.

5 марта 1958 г. горисполком Кустаная принял решение о строительстве деревянного пешеходного моста через лог Кустанай-сай по ул. Советской в районе перевалочной базы.

7 марта 1941 г. на базе Кустанайского областного отдела пищевой промышленности, областного отдела местной промышленности и Кустанайского рыбозавода организовано Кустанайское областное управление местной промышленности.

С 10 по 25 марта 1946 г. при районных земельных отделах проводились курсы колхозных мерщиков по технике землеизмерения и земельного учета в колхозах. Слушателей подбирали по 1-2 человека от колхоза из числа наиболее грамотных колхозников.

12 марта 1952 г. решением Кустанайского горисполкома в ведение гороно для размещения Дома пионеров передан дом по адресу ул. Калинина, 27 (ул. Алтынсарина), принадлежащий местному Совету.

13 марта 1946 г. постановлением Совнаркома Каз. ССР на оказание помощи нуждающимся колхозникам, пострадавшим от неурожая 1945 года, выделено продовольственного зерна Кустанайской области 60 т на март - апрель.

13 марта 1995 г. постановлением главы Кустанайской областной администрации санаторию «Колос» для размещения санаторной зоны предоставлены земли Аракарагайского лесхоза 14,4 га и коллективного предприятия им. Щербакова 2,6 га.

14 марта 1956 г. решением Кустанайского горисполкома получили названия вновь образовавшиеся улицы вследствие застройки города: ул. Уральская в западной части города, ул. Строительная, ул. Соколовская, ул. Промышленная, ул. Целинная. А также проезды: Линейный, Сарбайский, Пикетный, Мостовой, переулок Деповский вдоль переезда аэропорта.

15 марта 1972 г. городской отдел загса размещен на 1-м этаже нового 140-квартирного дома по ул. Ленина в Кустанае.

18 марта 1953 г. горисполком Кустаная разрешил отвести участок по спуску условно чистых вод между ул. Чехова, 1 Мая, Пушкина и участком пединститута заводу № 514 для строительства сооружения по спуску вод в «Озерко».

19 марта 1990 г. в Кустанае зарегистрирован устав спортивного профессионального клуба бокса «Гранит». Президент - Владимир Никулин.

23 марта 1939 г. постановлением Совнаркома Каз. ССР и ЦК КПбК в связи с ростом сети школ и количества классов в Кустанайской области открыты 6-, 5-, 2-месячные и 1-годичные курсы по подготовке учителей начальных школ и НСШ для 370 учителей на 1939-1940 учебный год.

25 марта 1959 г. в юго-западном районе Кустаная (район военного городка) открыт смешанный магазин с отделами: промтовары, гастроном, хлебобулочные изделия.

29 марта 1957 г. председателем Кустанайского областного совета народных депутатов избран Александр Дементьевич Гарагаш.

29 марта 1957 г. на 1-й сессии Кустанайского областного совета председателем облсуда избран Михаил Арсентьевич Фролов.

30 марта 1928 г. Кустанайский горисполком вместо утвержденной сметы на строительство двух плотин решил построить одну, остальные средства использовать на оборудование выездов на берегу реки Тобол по ул. Ленина и Тарана (Тауелсиздик).

В марте 1927 г. в Кустанае насчитывалось 110 коммунальных домов, 50% из которых заняты под учреждения. Остальные - под жилье рабочих и служащих. Большинство рабочих проживали на частных квартирах, оплачивая по 10-15 рублей в месяц за одну комнату.