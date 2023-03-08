Как просто и ярко украсить клумбу, балкон или вазоны с помощью бархатцев

Гибриды тагетеса - непременное украшение городских клумб / Фото автора

К середине марта у цветоводов посев рассады набирает обороты. Вслед за культурами с длительным сроком вегетации, такими как эустома, петуния, цинерария, лобелия, приходит черед бархатцев. Эти цветы известны давно и настолько широко используются в озеленении городских клумб и приусадебных участков, что открыть что-то новое тяжело, но нюансы при их выращивании надо знать.

По-простому их называют «чернобривцами», а по-научному «тагетесами». Завезенные когда-то из Мексики, эти латиноамериканцы уже много лет остаются основным источником желтого, оранжевого и темно-красного цветов на клумбах. Свою популярность они завоевали за счет уникальной неприхотливости, продолжительного цветения до самых морозов, летней засухоустойчивости и теневыносливости. Расти эти цветы могут на любых почвах, но значительно быстрее и обильнее зацветают на плодородной земле при теплой погоде.

Бархатцы хорошо растут в ограниченном объеме почвы, поэтому балконные ящики и вазоны точно для них. В цветниках они, в зависимости от вида, могут использоваться как бордюр, растения заднего плана или для создания плотных ярких пятен среди других цветов. Ценятся тагетесы за способность переносить пересадку даже в цветущем состоянии, что позволяет оперативно украсить, заменить или закрыть пустующее место. Будучи срезанными, они простоят в вазе длительное время, поэтому их можно использовать и для букетов.

Современная селекция поработала и над этой культурой, поэтому в настоящее время, наряду с известными сортами, появились гибриды еще более устойчивые к погодным условиям и привлекательным внешним видом.

В целом бархатцы можно разделить на 3 вида: прямостоячие, отклоненные и тонколистные.

Карликовые сорта прямостоячих бархатцев идеально подходят для балконных ящиков / Фото автор

Сорта прямостоячих бархатцев имеют мощный сильноветвящийся куст, высотой от 50 до 100 см с крупными красивыми листьями, обладающими специфическим запахом. Это самый крупноцветковый вид (диаметр 6-13 см) с махровыми, гвоздиковидными и хризантемовидными цветами от кремового («килиманджаро», «ванилла F1») до темно-оранжевого оттенка. Выведены карликовые гибриды прямостоячих бархатцев (например, «антигуа F1», «тайшан F1»), не более 30 см в высоту. Их выращивают рассадным способом, так как зацветают они через 2,5-3 месяца после посева.

Сорт «ванилла» отличает нехарактерный для этой культуры нежный кремовый оттенок / Фото автора

Сорта отклоненных бархатцев более компактные, ниже ростом (до 50 см) и с более мелкими простыми или махровыми соцветиями (4-6 см диаметром), но с поразительным разнообразием оттенков и их сочетаний: от однотонного желтого или оранжевого до двухцветного красно-бордово-коричневого. Зацветает этот вид через 2-2,5 месяца после посева, поэтому может выращиваться как через рассаду, так и посевом в открытый грунт. Среди популярных сортов этой группы можно выделить «кармен», «тигровый глаз», «бонанза», «дюранго».

У тонколистных бархатцев миниатюрно все: и листья, и цветы / Фото автора

Изящные сорта тонколистных бархатцев («урсула», «лулу», «паприка») используются как бордюрные растения. Они компактные (диаметр куста около 20 см), высотой - до 40 см, отличаются изящной мелко рассеченной листвой с приятным нежным ароматом. Цветут мелкими (1,5-3 см) немахровыми цветками, сплошь покрывающими весь кустик, образуя такой яркий шарик. Эта разновидность бархатцев прекрасно сочетается с двумя другими, если их посадить чередуя. Зацветают тонколистные бархатцы через 2 месяца после посева.

Посев бархатцев не представляет сложности даже для новичков / Фото автора

Посев бархатцев под силу даже начинающему садоводу. На рассаду гибриды начинают сеять с середины марта, а обычные сорта - в апреле. В открытый грунт - в мае. Для выращивания рассады потребуется емкость высотой 8-10 см, рыхлый питательный грунт и семена, которые можно приобрести или собрать осенью самим. Лучше не смешивать разные сорта и сеять по отдельности, чтобы после высадки рассады, клумба была более равномерной. Рассадный ящик наполняют на 2/3 высоты умеренно влажной почвой. Семена, не требующие предпосевной подготовки, раскладывают по поверхности грунта на расстоянии 3 см друг от друга и присыпают слоем земли в 1-1,5 см. Ящик накрывают пленкой и оставляют при комнатной температуре. В меру влажной среде всходы появятся через 5-7 дней. По мере роста можно подсыпать грунт к растениям и своевременно поливать. При высоте 5-7 см желательна пикировка всходов по отдельным стаканчикам объемом 150-200 мл с торфогрунтом.

Через неделю после пикировки можно начинать подкармливать. Каждые 10 дней чередуют органические (жидкий биогумус) и комплексные минеральные удобрения («Фертика», «Агрикола»).

В открытый грунт рассаду высаживают во второй половине мая - начале июня. Бархатцы не требовательны к почве и влаге, предпочитают солнечные места, но растут и в полутени. Высокие сорта высаживают на расстоянии 50 см друг от друга, среднерослые - 30 см, низкие - 15-20 см.

На огороде бархатцы не только привлекут полезных насекомых, но и отпугнут вредителей / Фото автора

Помимо декоративности, бархатцы обладают фунгицидными свойствами для почвы и лекарственным действием для человека. Корневые выделения этих цветов обеззараживают почву от грибных заболеваний, поэтому бархатцы станут полезным предшественником для культур часто страдающих от фузариоза и фитофторы, таких как астра, пасленовые культуры. Осенью отцветшие растения не выкидывайте, а порубите и заделайте в почву при перекопке. Уместно чередовать высадку рассады овощей с бархатцами. Так, от томатов они будут отпугивать нематод, от лука - луковую муху, от капусты - бабочку белянку. А на земляничной грядке чернобривцы не дадут развернуться долгоносику, уничтожающему ягодную завязь.

В качестве антисептического, противовоспалительного, противогрибкового и иммуностимулирующего средства применят отвары и настои из свежих и высушенных соцветий.

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