В Костанае акимат перестал выдавать архитектурно-планировочные задания на возведение жилья

Проблема строительных компаний обсуждалась с участием чиновников акимата Костаная / Фото пресс-службы НПП

Без АПЗ, выданного местной исполнительной властью, законно строить нельзя. Планы строительных компаний на дальнейшую работу зависли. Сложную ситуацию обсудили в региональной палате предпринимателей Костанайской области.

До нового года АПЗ выдавалось без проблем, в том числе тем предпринимателям, которые строили многоэтажки на месте ветхого жилья, частным образом договариваясь об условиях с его владельцами. Но по поводу одного объекта возникла жалоба, которую житель Костаная направил во все заинтересованные госорганы. Итогом стала проверка Комитета по делам строительства и ЖКХ, выводы которой предписывают выдавать предпринимателям архитектурно-планировочные задания только при наличии проекта детальной планировки.

До недавнего времени точечную застройку можно было вести, ориентируясь на генеральный план. Исполнительный директор ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА отметила, что функционально генплан и ПДП идентичны. Генеральный план также содержит данные по зонированию, линии регулирования застройки, концепцию единого архитектурного стиля.

- Проверка выявила у нас нарушение процедурного характера, - прокомментировал ситуацию заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ, - существуют правила организации застройки, где указано, что АПЗ выдается в случае соответствия планируемого строительства генеральному плану, проекту детальной планировки... Если бы между ними стоял союз «и», слово «или», то не возникло бы двоякого толкования. Мы не согласны с позицией комитета, инициировали судебное разбирательство. Действовать дальше будем в соответствии с решением суда.

Главы строительных компаний в ходе обсуждения указывали на то, что направленное отделу архитектуры предписание противоречит действующим правилам разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов. В правилах четко обозначено, что ПДП разрабатывается на участки площадью не менее 10 га, точечная застройка происходит на участках гораздо меньших.

Член регионального совета палаты предпринимателей Арман ШАМЕНОВ отметил, что строители начинают работу на основании всех разрешительных документов, необходимых согласований, при наличии проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, в соответствии с зонированием, утвержденным генеральным планом Костаная.

- Мы считаем постановление вмешательством в дела бизнеса. И направили от ассоциации строителей письмо в Национальную палату предпринимателей «Атамекен», - сообщила «НГ» Ирина Викулова, - написали, что в последние годы в Костанае сложилась практика разработки местными исполнительными органами проектов детальной планировки только на свободных от застройки территориях. А почти вся центральная часть города состоит из частного сектора, построенного в 20-70-е годы прошлого века, и требует обновления. Бизнес, понимая, что у местных исполнительных органов нет необходимого объема государственного финансирования на разработку ПДП и выкуп земельных участков у частного сектора, самостоятельно проводил выкуп. И на основании выданных разрешительных документов, необходимых согласований и в соответствии с действующим законодательством частные инвесторы вели строительство многоэтажного жилья по проектно-сметной документации, прошедшей госэкспертизу. При этом именно за счет бизнеса в таких районах велось строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездных путей, парковок, зон отдыха. Строительство производилось, несмотря на то, что это огромная финансовая нагрузка на бизнес, зачастую за счет заемных средств... Уже в апреле стартует строительный сезон 2023 года, но выдача АПЗ приостановлена. Следовательно, начало строительства многоэтажного жилья отложено на неопределенный срок, ставятся под вопрос договорные обязательства предпринимателей с банками, потенциальными покупателями, сохранение коллективов на предприятиях, оплата заработной платы и масса других вытекающих проблем у бизнеса. Данные обстоятельства могут повлиять на социальную напряженность.

Ассоциация просит палату способствовать отмене постановления Комитета по делам строительства МИИР.