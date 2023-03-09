Алмагуль КАЙБЖАНОВА последние два года занималась проблемой снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 58 лет. Организовала в Костанайской области самое многочисленное в стране движение численностью более 3 000 женщин. Митинги активисток одновременно проходили по всей области. Принимала активное участие на встречах с депутатами Мажилиса и министром труда и соцзащиты. Главный результат - президент Токаев в декабре 2022 года объявил мораторий на снижение пенсионного возраста женщинам до 61 года. К сожалению, мораторий действует только до 2028-го года. Теперь снижение пенсионного возраста для женщин до 58 лет и мужчин до 60 лет - один из восьми пунктов предвыборной программы кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Алмагуль Кайбжановой.

Алмагуль Каибжанова считает, что возвращение недр государству станет основой для решения многих социальных проблем

- Почему вы выступаете за снижение пенсионного возраста?

- Причин много. Пенсия в 63 года - это не для наших мужчин и женщин, не для наших условий и продолжительности жизни. Полумера, которая предложена президентом, нас не устраивает. Не все женщины успеют попасть под мораторий. Например, женщины 1967 года рождения не подпадают под планку президента. Поэтому мы настаиваем на снижении и закреплении законодательно пенсионного возраста женщинам до 58 лет, мужчинам до 60. Я считаю, что только на уровне Мажилиса возможно решить этот вопрос.

- Значительная часть вашей предвыборной программы посвящена заботе о населении. Вы предлагаете остановить алкоголизацию населения, запретить букмекерские конторы. Зачем это?

- Казахстан относится к странам с самым высоким уровнем алкоголизации населения, мы занимаем 10-е место по количеству употребляемого алкоголя в мире. Главная причина - шаговая доступность к спиртным напиткам. Каждое второе убийство совершается в нетрезвом состоянии. Я считаю, что продажа алкоголя и пивбары должны быть на окраине города. Например, в Карагандинской области есть несколько поселков, где отказались от завоза алкоголя. И прекрасно живут на позитиве, там совсем нет преступности.

Что касается букмекерских контор. Это очень серьезная проблема, так как 7 из 10 семей разводятся из-за игромании. Игроманы продают свое имущество, берут кредиты, чтобы отыграться, залезают в долги, идут на преступления, совершают суициды. Куда смотрит государство? Это бич нашего общества, который можно решить только полным запретом букмекерских контор.

- Что вы имеете в виду, когда говорите о необходимости полностью реформировать школьное образование?

- На встречах все задают мне этот вопрос. Дети у нас перегружены, с маленьких плеч свисают огромные рюкзаки. Целый день они находятся в школе, потом бегают по репетиторам, так как в школе не усвоили предметы, а перед сном еще делают домашнее задание. Зачем нужна такая школа, где им не дают знания, а дрессируют на СОРы и СОЧи? Дети выпускаются с хроническими заболеваниями, физически и морально истощенными. Я считаю, что главная задача школы - заинтересовать ребенка учебой и научить его учиться. Из школьной программы оставить только четыре обязательных предмета для всех, другие школьные предметы - по желанию. Остальное свободное время в школе сделать упор на развитие творческих и спортивных способностей детей, эмоционального интеллекта, финансовой грамотности, умения отстаивать свои границы, на психологические тренинги.

Давайте брать пример с передовых образовательных систем. Брать у них лучшее. Финляндия с 2000 года считается страной с лучшей в мире системой образования. Финские дети и подростки – самые читающие в мире. Финская система старается делать так, чтобы ребенок получал радость от процесса обучения, чтобы ему было интересно. Цель образования - создание условий для раскрытия уникальности каждого ребенка. Они создали условия для того, чтобы профессия педагога была престижна в стране, в университет на эту профессию поступить сложно, отбирают самых талантливых, а не по принципу, куда меньше всего конкурс. У педагогов высокие зарплаты.

Наше образование должно соответствовать требованиям 21-го века. Хватит выдумывать свой, особый путь! Если я стану депутатом, то буду способствовать тому, чтобы изменить эту ситуацию. За 3-4 года можно полностью внедрить новую систему.

- Вы предлагаете вернуть коммунальные предприятия в госсобственность.

- ЖКХ - это боль всех жителей Казахстана. Мы видим это на примере Экибастуза, Рудного. Жители Мендыкаринского района замерзали из-за проблем на котельной. Это очень большая проблема. Я считаю - если бы эти стратегические объекты были в руках государства, оно не допустило бы такого износа сетей. Все населенные пункты страны должны быть охвачены газификацией и полностью за счет государства. В Аманкарагай и Аулиеколь провели газ, но люди не могут его подключить, так как очень большая сумма - до 1 млн тенге выходит на дом. Я считаю, что нужно не только проводить газовые трубы в поселки, но и заводить их в каждый дом. На встрече с избирателями в Аулиеколе выяснилось, что пострадавшие из Аманкарагая получили новые дома с газом, а те, кто смог спасти свои дома от пожара, остались с носом, хотя мимо них проходит труба. Где справедливость?! В стране достаточно газа, чтобы полностью обеспечить себя топливом!

- Вернуть государству вы также предлагаете и казахстанские недра, а все доходы от их реализации направить на социальную поддержку населения.

- Это ключевой пункт. Чиновники нам говорят, что денег нет. Если вернуть наши богатства стране, тогда можно будет решить все острые вопросы. Доходы от реализации направить на социальную поддержку населения, повышение пенсий и заработных плат, качественное строительство дорог и массовое строительство арендного жилья. Тех, кто допускает брак или воровство, сажать на большие сроки с конфискацией имущества. Хватит, наворовались за 30 лет! Коррупция, как раковая опухоль, пронизала все сферы нашей жизни. Все общество должно сплотиться против коррупции.

- Если резюмировать, как бы вы кратко сформулировали цель, ради которой вы выдвинулись в депутаты Мажилиса?

- Я хочу облегчить жизнь наших граждан, принимать те законы, которые нужны обществу. Мы думаем, что живем в современном обществе, а на самом деле отстаем от развитых стран на несколько десятилетий. В отличие от других кандидатов-самовыдвиженцев, я не только единственная женщина-кандидат от Костанайской области, но еще, не будучи депутатом, смогла с нашим движением добиться результата на уровне республики.

Мне удалось объединить более 3000 женщин нашей области, вместе мы отстаивали пенсионный возраст на митингах и в кабинетах. Став депутатом, я буду все пункты моей программы решать уже совершенно на другом уровне! Мы все устали от болтологии и призрачных депутатов, пора заниматься реальными делами! Обращайтесь ко мне лично. Если недоступна (могла уехать в район с плохой связью) пишите на WhatsApp: 8-771-213-71-58. Я обязательно отвечу!

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