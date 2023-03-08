Психолог Нина Косюк - о бытовом насилии и о том, как с ним бороться

7 марта международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Казахстан исправить законопроекты о семейно-бытовом насилии (СБН). Казахстанские феминистки все-таки добились разрешения на митинг в Алматы 8 марта под лозунгом «За телесную автономию. Против сексуализированного насилия». В Костанае прошла выставка, часть экспозиции которой тоже посвятили проблеме СБН, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. «НГ» спросила директора приюта оказания специальных социальных услуг жертвам семейно-бытового насилия Казахстанской ассоциации полового и репродуктивного здоровья Нину КОСЮК о том, как обстоят дела в нашем регионе.

Нина Косюк: «Женщина надеется, что ее любимый изменится. Мы все верим в сказки» / Фото Георгия ГОВОРОВА

Весеннее обострение

- Нина Борисовна, вы фиксируете рост или падение случаев насилия над женщинами за последние несколько лет?

- Я не могу сказать, есть ли сейчас рост или нет, потому что период насилия носит достаточно сезонный характер. Рост числа случаев насилия идет у нас весной и осенью. К примеру, осенью 2022 года у нас в приюте находились 32 жертвы семейно-бытового насилия. Мы открывались с расчетом на 20 человек, и сейчас у нас 20 человек, а осенью и до нового года у нас было 32 человека. Хочу сказать, да, женщины к нам обращаются, но чаще всего обращения идут от сотрудников полиции, когда они нам привозят пострадавшую женщину. Самостоятельно женщины обращаются редко.

- Весенний сезон уже начался?

- Можно сказать, что да. Потому что если нам привезли бабушку, всю избитую, то, наверное, уже начался. В приюте 21 человек. И их количество сейчас будет расти.

- Многие наши соотечественники по-прежнему считают, что женщины всегда могут противостоять насилию - уйти от обидчика или обратиться в полицию. Вы неоднократно говорили, что на практике все выглядит гораздо тяжелее. Объясните почему?

Когда женщина попадает в цикл насилия, она не сразу понимает, с чем столкнулась / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Когда женщина попадает в цикл насилия, она не сразу понимает, с чем столкнулась. Чаще всего вначале происходит единовременное и небольшое насилие. Сперва психологически давит, а если женщина терпит и мужчина не получает отпор, то объем насилия постепенно увеличивается. Он начинает контролировать ее расходы - это экономическое насилие. Начинает следить, с кем она встречается и общается. Это дело уже позже доходит до физического насилия. И во всех этих моментах женщина чувствует себя виноватой. А мужчины говорят: «Это ты меня спровоцировала». То есть ответственность постоянно перекладывается на нее. Но при этом происходит интересный момент: он ее оскорбил, чаще всего даже не извинился, а любящая женщина начинает отстраняться от него. И мужчина чувствует, что теряет контроль над ней, он увеличивает и увеличивает контроль. И разорвать этот цикл насилия они не могут.

Почему? Причин много. Самая главная - это ребенок. Женщина надеется, что ее любимый изменится. Мы все верим в сказки. Второй момент - это нежелание рассказывать о том, что ты столкнулась с такой ситуацией. Некрасиво быть избитой, быть жертвой. Есть же еще экономическая зависимость. Ведь насилие чаще всего возникает, когда есть маленький ребенок. Женщина в декрете и полностью зависима, поэтому муж начинает ею манипулировать. Получается, что женщина не хочет этого насилия, но она все равно под давлением, причем ее возможности часто ограничены. И как итог женщины не могут уйти от своего обидчика. Но проблема еще и в том, что этого насилия со временем становится все больше и больше. И если вовремя из этой ситуации женщину не вывести, то чаще всего это заканчивается негативным моментом в виде смерти. И даже после развода мужчина может преследовать женщину если не физически, то запугивать судами.

«Не хватает личного сочувствия»

- Раньше в этой цепочке жалобы были на полицию, которая никак не реагировала на просьбы о помощи женщине, не хотела принимать заявления. Эта тенденция сохранилась?

- Нет, сейчас заявления принимают постоянно и по каждому идет работа. Не скажу, что эта тенденция работы полиции совсем закончилась. У нас сейчас введены ставки инспектора по делам защиты женщин от насилия. И когда женщина обращается в полицию, чаще всего к ним отправляют именно этих инспекторов. Этот сотрудник полиции - чаще всего женщина. Она разговаривает с жертвой, мужчину могут взять под арест. То есть реакция существует. Эта практика работает уже год, после того как поменяли законодательство. Механизм эффективен. Но, исследуя общественное мнение, я заметила, что у нас сочувствие у людей к жертвам насилия есть только в 10% случаев. Понимаете? Да, люди считают, что жертвам должно помогать государство, а вот личного сочувствия у них часто нет.

Конечно, не все жертвы есть жертвы. Это действительно так. Потому что начинаем разбираться, и выясняется в некоторых случаях, что женщина в принципе ничего делать не хочет: ни работать, ни заботиться о ребенке. А все ее потребности сводятся к выпивке и отдыху. Тут начинаешь понимать, в чем суть конфликта. Мы пытаемся найти компромисс, пытаемся работать с ее сценарием. Помогаем, но по-другому.

- С начала 2021 года в Костанае работает специальный приют для жертв бытового насилия. Тогда были опасения о нехватке финансирования. Как сейчас обстоят дела?

- В 2022 году мы подписали договор на три года финансирования. В прошлом году у нас финансы закончились в сентябре, так как народу было больше, чем 20 человек. И с нами подписали дополнительное соглашение, выделили необходимые деньги. Государство приняло такой принцип - каждой женщине мы должны помочь. Меня не ограничили, а наоборот, сказали: если женщина к вам поступает, то лучше ее принять и помочь. Что касается эффективности этого приюта, то хвалить себя я не хочу. Но большинство наших женщин после приюта выходят и говорят нам спасибо. Они возвращаются в общество, мы стараемся им помочь, чтобы они могли жить дальше. У каждого этот путь персонален.

Пришли к стабильности

- А проблемы с законодательством?

- Законодательство по семейно-бытовому насилию ужесточили. Закон есть, он рабочий, просто нужно его применять. Закон хотели переделать полностью, но тогда общественность возмутилась. Поэтому ужесточили, но не переделали. И это помогло. Мужчин стали привлекать к ответственности, это служит для некоторых препятствием. Если человек в ситуации безнаказанности, то он применяет все больше и больше насилия. А если он знает, что будет ответственность, то он себя контролирует. И это очень важно. Сейчас, к примеру, всех мужчин, из дома которых был произведен вызов по СБН, ставят на учет. Участковый обходит эти дома. Этот момент заставляет мужчин задуматься.

- Получается, что женщин защищает только страх мужчин перед наказанием?

- Пускай это будет хотя бы страх. Мы ведь пытаемся прийти к правовому государству. Мы учим молодежь, что права нужно соблюдать. Но в каких-то моментах, если мы не можем научить человека, пускай это будет страх. Это тоже очень важно.

- Разве этот процесс обучения, например, та же выставка от фем-сообщества Костаная с картинами о бытовом насилии, не оказывает влияния на ситуацию с насилием?

- Я думаю, все имеет влияние. Просто кто-то задумается о проблеме. Прийти к осознанию, что эта проблема есть, что кто-то страдает от этой проблемы. И если ты создашь семью - а будет ли у тебя все хорошо, может, у тебя будет проблема насилия?

- Создается впечатление, что все проблемы, не зависящие от вас, уже решены, и вы заняты только планомерной, плодотворной, рутинной работой.

- Проблемы есть, но все решаемо. Было бы здорово, чтобы женщины могли обучаться бизнесу и получать гранты от государства. Мы работаем над этим. Было бы круто иметь при приюте какое-то социальное предприятие, чтобы наши женщины могли чем-то себя занять и зарабатывать себе деньги на будущее. Хотелось бы работать и с мужчинами, с агрессорами, чтобы менять их отношение к женщинам, чтобы было больше вариантов воссоединения семьи. Мы вот недавно открыли сенсорную комнату для детей жертв насилия, там и песочная терапия, и доски для развития, и бассейн с шариками. То есть задумок много. Стабильность пришла, и теперь мы думаем над тем, как сделать работу лучше.