Самый масштабный в истории Костаная музыкальный фестиваль прошел под аккомпанемент критики

На «Kostanay Music Fest», который провели на стадионе «Центральный» 3 сентября, по информации организаторов, пришли 16 000 зрителей, в их числе купил билет и корреспондент «НГ». Выступали звезды казахстанской эстрады: Ninety One, The Limba, Мирас Жугунусов, Akha, Дархан Джуз, Yenlik, HIRO, Молданазар, TerriTima, Zheka Fatbelly, хедлайнером была группа Ирина Кайратовна.

Зрители перед входом на стадион со стороны парка Победы

Анонсировали проведение концерта еще в начале августа, многие тогда не верили, что все заявленные звезды приедут. Да и сравнительно невысокая цена смущала - билет на трибунах стоил 3 000 тенге, на танцпол - 4 000, на фан-зону - 5000 тенге. Уже в день фестиваля билеты на фан-зону перепродавали за 10 000, а то и 20 000 тенге. И ведь покупали!

На концерт продали 16 000 билетов

За полчаса до начала концерта на входе в стадион со стороны парка Победы собралось несколько сотен людей. Некоторые говорили, что стоят тут уже часа по два. В толпе было душно, люди медленно подходили к воротам, где организаторы и полицейские проверяли их билеты и вещи. Многие зрители ругались, толкались и матерились, говорили, что организаторы не продумали этот момент. Возле турникетов очередь сужалась и тех, кто заходил, придавливали с двух сторон.

Комментаторы в соцсетях резонно опасались, что газон могут испортить

Второй вход на стадион - со стороны пр. Назарбаева. Эту улицу в этот вечер перекрыли из-за взрыва в магазине «Оружейная палата», в пожаре, как сообщили позже, погибли четыре человека.

Диджеи разогревали толпу современными треками

Стадион был полностью заполнен: с четырех сторон (на секторах справа и слева от сцены) люди сидели на трибунах. Ранее в Instagram в комментариях к анонсу концерта обсуждали, не повредят ли зрители футбольный газон. Напомним, что газон хотели заменить, но в итоге от этой идеи отказались. Я спросил у костанайцев, как они к этому относятся.

- Я купил билет на фан-зону, чтобы было ближе к сцене, плюс здесь своя атмосфера, которой нет на трибунах, - ответил на вопрос про организацию фестиваля Леонид ЗАКАТАЙЛО. - В очереди, правда, были люди, которые хотят, чтобы их пропускали быстрее, чтобы им открыли ворота. А охранники пропускают людей без какого-либо негатива, спокойно. А насчет газона - организаторы, скорее всего, предусмотрели его порчу в бюджете концерта.

На сцене танцевальными хитами разогревали толпу диджеи. Сам концерт начался уже около 8 часов вечера, связано это было, видимо, с огромными очередями.

- Я приехала на стадион уже достаточно поздно, многие мои знакомые уже были здесь. Но очередь я прошла быстрее, так как зашла со входа по пр. Назарбаева - людей там было меньше, чем со стороны парка Победы, - поделилась Виктория УСАНИНА. - Настроение классное, такой масштаб в Костанае впервые! Надеюсь на сознание людей, что они не будут раскидывать мусор и вести себя плохо. Чтобы в дальнейшем у нас почаще проходили такие мероприятия.

- Очень рад, что попал именно в фан-зону, здесь очень комфортно. Но было сложно сюда попасть - огромная толпа, все толкаются и орут, у кого-то сдавали нервы. Я часа три, наверное, в очереди стоял, но это того стоило! - сказал Санжар МУКАШЕВ. - Смутили цены изначально - столько именитых исполнителей, это было странно. Я очень ожидаю песню «Көк ту» в исполнении Ирины Кайратовны, хочу, чтобы она была в конце и ее пел весь Костанай!

Выступление рэпера HIRO очень понравилось публике

- Это очень круто и атмосферно! Даже на День города не было такого масштаба! - сказал Валерий НОВИКОВ. - Радует, что приезжают в основном молодые казахстанские звезды, которые только-только начинают свой путь, но они уже очень популярны у молодежи. Пришел на The Limbа, HIRO и, конечно же, на Ирину Кайратовну - это моя самая любимая группа.

Алматинец Akha исполнял красивые и лиричные песни

На сцене рэпер из Алматы Zheka Fatbelly

В ожидании выхода звезд люди танцевали и сидели на газоне. Одним из первых на сцену вышел алматинец Akha, он исполнял лиричные и медленные песни. Больше всего зрителям понравился хит «Какая ты красивая». За ним вышел харизматичный музыкант, блогер и предприниматель из Алматы Женис Омаров, больше известный публике как Zheka Fatbelly. Он пел веселые и ритмичные песни, зачитал и несколько рэп-композиций.

Yenlik вышла на сцену в национальном костюме и тюбетейке

Корреспонденту «НГ» запомнились взрывные мотивы алматинской певицы Yenlik (Енлик Курарбек), на сцену она вышла в казахском национальном костюме и тюбетейке. Читала рэп на казахском с современными битами. А публике очень понравилось выступление Мираса Жугунусова, который исполнял лиричные песни на казахском. Darkhan JUZZ и Moldanazar сделали акцент на инструментал, так что зрители смогли отдохнуть от басов и рэпа.

Многие костанайцы ждали выступление The Limbа

Фаворитами вечера стали казахстанский бойз-бенд Ninety One и певец из Алматы The Limbа. Они исполнили самые популярные хиты (в частности многим запомнился трек «X.O.» в исполнении The Limbа). Ninety One использовали цветовые эффекты на большом экране на сцене, который находился за их спиной.

Фавориты вечера - бойз-бенд Nunety One - использовали световые эффекты

Около 12 ночи на сцену вышли самые ожидаемые музыканты - группа Ирина Кайратовна. Они исполнили хиты: «Не әңгіме?», «Arriva», «5 000» и другие. Завершили концерт, как и ожидалось, очень атмосферной песней «Көк ту» (Голубой флаг). Все время на большом LED-экране можно было увидеть разные инсталляции, а на последней песне поставили солнце на фоне голубого флага, символизирующего Казахстан.

Хедлайнеры фестиваля - группа Ирина Кайратовна

Около половины первого ночи концерт закончился.

При исполнении последней песни группа Ирина Кайратовна использовала изображение, похожее на флаг Казахстана

В комментариях к постам о концерте в Instagram и Telegram костанайцы писали, что проходил он во время тушения пожара в «Оружейной палате», совсем недалеко от «Центрального». «Когда выносили трупы, была слышна музыка со стадиона. Это что, пир во время чумы?» - спрашивали комментаторы.

Концерт закончился около часа ночи. Проспект Назарбаева закрыли для движения автомобилей

Организаторы ответили на критику тоже в Instagram. Продюсер группы Ирина Кайратовна Алмас Жали написал, что он соболезнует семьям погибших, но концерт не могли отменить - известие о пожарах пришло ближе к вечеру, когда возле стадиона собрались уже практически все зрители, пришедшие и приехавшие со всей области.

Во время концерта директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров (эта фирма была спонсором фестиваля) сообщил со сцены о том, что деньги от продажи билетов - 50 млн тенге - пойдут на помощь погорельцам в Аманкарагае и на покупку нового дома для семьи Мадины Ерланкызы (5-летней девочки, которую искали несколько дней и нашли утонувшей).

Фото автора