Почему весь прошедший летний сезон нельзя было рыбачить на озере Шашмурино

В последние дни уходящего летнего тепла у наших рыбаков еще есть надежда половить карпа. Вот только где? Карповых водоемов по пальцам пересчитать, они в зоне повышенного риска, поскольку в большинстве своем заморные, а потому лишь единицы арендаторов нацелены на разведение капризного аристократа. Один из таких смельчаков - Николай ШЕФЕР.

Едем к Шеферу

Признаюсь: собирались туда уже третий год подряд, и вот только сейчас наконец доехали. О карповой рыбалке на озере Шашмурино каждое лето я слышала множество восторженных отзывов от наших рыболовов, рассказов и впечатлений, приправленных красноречивыми фотографиями, видео и непременным словом «фантастика». Наш народ не пугало ни то, что до Шашмурино от областного центра почти 250 км, ни стоимость суточной путевки в 5 000 тенге с рыбацкой души, ни возможность увезти восвояси только строго 5 кг рыбьего аристократа. Но прошедшим летом рыбацкий телефон о Шашмурино молчал. Парадоксально, но именно это и спровоцировало нас с Сабанеем туда наведаться, чтобы выяснить, что же произошло с шашмуринскими «поросятами».

Николай Шефер и его мирная пушка

До Узунколя добираемся с комфортом: дорога еще намекает на статус добротной после недавнего ремонта, хотя местами уже встречаются латки. Но после районного центра начинаются испытания, которые растягиваются аж на 78 км. Асфальт на трассе то оказывается продавленным настолько, что днище нашего авто цепляет его гребень, то вообще вдруг исчезает, обнажая ямы-ловушки, то опять становится на несколько километров подозрительно гладким. При повороте на Пресногорьковку стоит предупредительный знак о ремонтных работах, что заставляет нас обреченно смириться с тем, что последние 18 км придется ползти по щебню. Так доползаем до Пресногорьковки, а потом по спутниковой карте смартфона находим полевую дорогу до Шашмурино. Едем уже по пограничной зоне. Наконец останавливаемся у озерного штендера, смотрим на часы: в дороге мы были 3,5 часа.

Глазу открывается чудная картина: в низине сверкает тихая гладь озера в окружении еще зеленых, лишь слегка тронутых осенью лесов. Но, о ужас, метрах в двадцати - распаханное поле. А это значит, что «химию» с него будущей весной, когда в озеро хлынут талые воды, предстоит испытать на себе шашмуринским карпам. Выдержат ли?

С этого и начинается мое общение с арендатором водоема Николаем Николаевичем Шефером. Да, я угадала, захват водоохранной зоны земледельцами (Николай Николаевич называет агрохолдинг «Олжа-Агро») – головная боль арендатора. А ведь согласно действующему приказу министра сельского хозяйства РК «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос», «…ширина водоохранных полос для участков водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, зимовальные ямы, нагульные участки) устанавливается не менее 100 метров, независимо от уклона и характера прилегающих земель». Вот только получается, что для агрохолдинга закон не писан. Это и заставляет арендатора Шашмурино воевать с захватчиком и верить в то, что победа близка.

- А ведь помимо «химии», такое поле вблизи берега озера опасно еще и тем, что при летней засухе оно не дает стечь в водоем дождевой воде, впитывая ее в себя. Посмотрите, что сейчас происходит с озером, как оно с весны обмелело, - сетует арендатор.

Вид на озеро открывается сразу от штендера

Да, действительно, я вижу, обмелело так, что вся донная растительность – тростник, камыш – оказалась на берегу, а в самой воде – ни травинки. На пользу ли это карпу, который так любит полакомиться сладкой тростниковой серединкой.

- Есть риск замора? - интересуюсь я.

- Конечно, здесь он есть постоянно, ведь карпу нужна самая малость, чтобы уснуть навсегда. Но я ему этого не позволяю.

Николай Николаевич подводит меня к металлической конструкции с вращающимся на легком осеннем ветерке пропеллером, лопасти которого сделаны из половинок каких-то баков. Этот чудо-агрегат и есть средство зимнего жизнеобеспечения шашмуринскому водяному народу. Пропеллер насажен на штырь, противоположный конец которого предназначен для подсоединения винта - он при любом ветре будет постоянно вращаться турбиной в пробуренной во льду майне, постоянно насыщая подледное пространство кислородом. Если честно, такой экологичный аэратор, а при наших постоянных ветрах еще и вечный двигатель, я увидела в своей жизни впервые. Повезло шашмуринскому карпу.

Ну чем не сказка?

Искренне удивил меня и еще один аппарат – звуковая пушка, которая установлена здесь на хозяйской моторной лодке. Через небольшие промежутки времени она издает хлопок, который эхом разносится по всему озеру, отпугивая прожорливых чаек и бакланов. Так Николай Николаевич оберегает жизнь своего рыбьего народа летом.

Без вины виноватые любители

Но что заставило предпринимателя оберегать в этом сезоне озеро от рыболовов-удочников? Ведь нынешнее состояние водоема, казалось бы, наоборот провоцировало разрядить рыбье поголовье. Да, нивелировать заморы Шефер научился, а некоторые абсурды нашего законодательства, увы, нет. Чтобы получить от государства квоту на продажу путевок для рыболовов-любителей, арендатор обязан предоставить в соответствующие органы документы о зарыблении и планируемых тоннах вылова рыбы, причем сделать это в определенные временные сроки, что не всегда заранее возможно, поскольку в карповом бизнесе слишком велики риски. Мало того, плотность рыбы в Шашмурино, в чем мы с Сабанеем убедились самолично с помощью двух карповых удочек, настолько велика, что сейчас зарыбление его новой партией молоди приведет к угрожающей плотности, то есть к беде, от которой уже не спастись. Увы, квоты на продажу путевок Николай Шефер в этом сезоне не получил.

Шашмуринский чудо-аэратор

А еще новые «подводные камни» обнажились вдруг для арендаторов после перевода водоемов в озерно-товарные рыбоводческие хозяйства (ОТРХ), которые, с одной стороны, дают больше свободы арендатору для ведения рыболовного бизнеса по добыче и воспроизводству рыбных ресурсов, а с другой - оставляют предпринимателя по-прежнему зависимым от государства при необходимости получения разрешения на продажу путевок рыболовам-любителям. Что он выиграл от формата ОТРХ - этого Николай Николаевич еще не понял, времени прошло слишком мало. Но то, что в Шашмурино весь летний сезон был потерян для спортивной рыбалки и убыточен для Шефера, очевидно.

Прошедшим летом стан пустовал

В наш приезд сюда, кроме хозяина, мы встретили здесь всего лишь несколько его друзей. Хотя знаю, что поклонников у Шашмурино в разы больше. Прессе в знак благодарности за внимание к его проблемам Николай Николаевич порыбачить разрешил. Несколько пойманных нами на удочку замечательно резвых увесистых карпов, вечерний костер с самоваром на берегу, убаюкивающий шепот солидных берез над головой, зеркало озера, в котором, как и на небе, долькой лимона красуется луна… Фантастика! Другого слова найти не смогла. Разве только «сказка». Волшебная сказка.

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Клев-инфо