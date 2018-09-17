Куда пойти с 8 по 14 сентября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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17,18 сентября
17.00
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«Предложение», А. Чехов, комедия. Премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Золотая коллекция музейных фондов». Выставка живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции Областного краеведческого музея.
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ТД Метрополис
пр. Абая, 169
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10 сентября — 4 ноября
с 11.00
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Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Атырау»
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Костанай, стадион «Центральный»
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10 сентября, 20.00
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