Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные выборы президента осенью 2022 года, а также ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью 7 лет. Поддерживаете ли вы эти предложения? Да. Главе государства нужно дать больше времени на реализацию его программы.

Да. Именно сейчас Токаев нуждается в поддержке народа для продолжения реформ.

Нет. Внеочередные выборы станут безальтернативными. Мы это уже проходили.

Нет. Чтобы выборы были честными, нужно полностью сменить состав избиркомов.

