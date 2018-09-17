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Куда пойти с 8 по 14 сентября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

17,18 сентября

17.00

«Предложение», А. Чехов, комедия. Премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Золотая коллекция музейных фондов». Выставка   живописи, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции Областного краеведческого музея.

ТД Метрополис

пр. Абая, 169

10 сентября — 4 ноября

с 11.00

Выставка роботов и технологий нового поколения. В программе: зоны виртуальной реальности, театр роботов, шоу поющих молний, «ожившие рисунки», «воздушный бой» и другое.

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Атырау»

Костанай, стадион «Центральный»

10 сентября, 20.00