Пожар в Аулиекольском районе оставил десятки людей без крова, а регион - без тысяч деревьев

Начало сентября в Костанайской области было жарким в прямом смысле этого слова. Люди обсуждают пожары, которые произошли в Костанае и пяти районах. Самый большой, уничтоживший наполовину леса региона, загорелся в Аулиекольском районе. Сотни пострадавших, тысячи эвакуированных и 43 000 га выжженной земли. Власти ввели в этом и Карасуском райнах режим ЧП, а за тушением пожара наблюдал президент Токаев. Корреспонденты «НГ» побывали на месте трагедии 5 сентября.

Инфографика Эдуарда ВОЛКОВА

«Человеческий фактор»

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, в Аулиекольском районе от пожара пострадали 108 жилых домов и строений, из них 98 сгорели полностью. Большинство - в селе Аманкарагай.

Пожарные тушат тлеющие остатки от сарая в селе Аманкарагай / Фото Георгия ГОВОРОВА

Точную причину пожара еще предстоит установить специалистам. Но уже 4 сентября министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий ИЛЬИН сообщил на брифинге, что «нельзя исключать человеческий фактор, поскольку никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни у нас не происходило». 7 сентября официальный представитель МЧС Талгат Уали заявил республиканским СМИ, что причиной пожара однозначно стал человеческий фактор. Но оговорился, что это могла быть как искра от сельхозтехники, так и поджог.

Президент Токаев пообещал построить новые дома за пару месяцев / Фото пресс-службы президента РК

5 сентября в Аулиекольский район прилетел президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Первым делом из аэропорта он отправился в оперативный штаб, который развернули под селом Новонежинка, что в 15 км от Аманкарагая. Здесь же - площадка для посадки 7 вертолетов, которые за несколько дней сбросили на огонь воду 272 раза. Местных журналистов в штаб не пустили, мотивировав это тем, что «их нет в списке».

Вертолеты с начала пожара 272 раза сбросили воду / Фото Георгия ГОВОРОВА

Самым опасным объектом в районе пожаров была, конечно, нефтебаза. Пожарным удалось не пустить к ней огонь, но пострадало административное здание. Напротив раньше местные жители торговали выращенными овощами и фруктами. Все, что осталось от торговых рядов - черные остовы профлиста.

«Сын плакал, потом смирился»

В Аманкарагае наиболее пострадали улицы на границе с территорией лесхоза. На Гвардейской и Герцена уцелели лишь несколько домов, которые спасли сами жители. Если дома и оставались целыми, то сгорали хозпостройки. Вдоль Аулиекольской трассы дома пострадали в меньшей степени, местные жители разбирают обгоревшие заборы.

Еркебулан Оразак и его брат спасли дом матери от огня / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Мы живем здесь с 2000 года, переехали из Аркалыка, - рассказал «НГ» Еркебулан ОРАЗАК. - Я и брат были в городе, когда начался пожар. Как узнали, сразу приехали. Здесь уже горел забор.Начали его тушить, потому что ни одного пожарного поблизости не было. Тушили песком с лопат, таскали воду из колодцев. Наш дом удалось спасти, а вот от сарая, гаража и бани остались только угольки и металл.

Эта стена - единственное, что осталось от бани после пожара / Фото Георгия ГОВОРОВА

Пока разговаривали с Еркебуланом, из дома вышла его мама и сразу сказала журналисту, что после пожара боится оставаться в Аманкарагае и, скорее всего, не будет здесь жить.

Как жить в уцелевшем доме среди угольков, не знают и в семье Бахытгуль КОЖАХМЕТОВОЙ. Правда, в доме после пожара треснули окна, обгорели стены. Сгорели баня и летняя кухня вместе со всеми запасами солений на зиму.

Бахытгуль Кожахметова: «Взяла с собой только документы и лекарства» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Нас всех эвакуировали, сын потом приехал и тушил здесь все, - вспоминает женщина. - Детей младших увезла в Кушмурун. Взяла с собой только документы и лекарства. Как здесь сейчас жить? Живем здесь больше 20 лет. Муж все время работал на железной дороге. Мы только начали в наши дома проводить воду и газ. Все лето занималась огородом, собирала грибы. А теперь - ничего.

Ее соседка Лидия АТКИНА лишилась всего. Лишь уцелевший узорный металлический забор и стенка от бани напоминают о былом благополучии. На месте, где когда-то была детская, бегает сын Лидии.

Лидия Аткина осматривает руины собственного дома / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Это дом мужа, он лесничий. Когда в Басамане начало гореть, не приехал домой, остался там с ночевкой, - рассказала «НГ» Лидия. - Утром он уже был вне зоны доступа. Нас предупредили об эвакуации. Муж примчался за полчаса до пожара, успели взять только детские вещи и почти все документы. Уехали к моей маме. Что делать, не знаю. Дом мы достроили 2 года назад. У нас была большая кухня, две детские, огромная прихожка. Вся мебель новая. И все осталось там. Сын первый день плакал, а потом смирился. А вот младшая дочь, ей три года, она домой просится и плачет постоянно. Объясняешь, что дом сгорел, а она не понимает.

Обещания президента

В то время, пока мы общались с жителями Аманкарагая, президент Токаев облетел пострадавшие территории на вертолете и провел совещание оперативного штаба по ликвидации пожаров. Поручил правительству и акимату Костанайской области «в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам».

Ближе к обеду Токаев поехал в Аулиекольскую общеобразовательную школу имени Шокана Уалиханова, где развернули временный пункт для размещения пострадавших от пожаров. Там же он сделал несколько заявлений. В частности, сказал, что новые дома для потерявших жилье будут построены в течение 2-2,5 месяцев.

- Дома будут гораздо лучше, чем вы имели, по крайней мере - с точки зрения площадей, - сказал Токаев. - Каждый дом будет построен площадью 100 кв. м. С поправкой на климат: зимы здесь холодные, дома будут построены с утепленными стенами, изоляцией. Главное - эти дома будут оснащены всем необходимым: кухня, посуда, телевизоры. Я понимаю, вы потеряли и скот, и то, что было в ваших домах, нажитое в течение лет. Все это через предоставление финансовой материальной помощи будет компенсировано. Это я вам обещаю, не беспокойтесь!

98 домов планируют построить не в Аманкарагае, а в райцентре. Уже на следующий день после визита президента строители начали выравнивать площадку. Правда, такой вариант устроил далеко не всех погорельцев.

- У моих родителей сгорел дом в поселке Озерный вместе со всем имуществом, - написал «НГ» Петр ВОРОПАЙ. - Поймите меня правильно - местные жители очень благодарны государству, которое о них заботится. Но они также недовольны тем местом, где начинается стройка. Они считают это место непригодным, потому что там болото. Там вечно подтопляет, и там ничего не будет расти. Люди просят альтернативу. Они даже предлагают конкретное место - например, поселок Черемушки рядом с Аманкарагаем. Или можно построить дома на том же месте. Или получить компенсацию. Все ценят помощь от костанайцев, от волонтеров. Но если есть возможность что-то поменять, было бы неплохо, чтобы нас услышали.

Автомобиль сгорел, но дом, кажется, не пострадал / Фото Георгия ГОВОРОВА

7 сентября депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА на брифинге в РСК сообщила, что для строительства домов в Аулиеколе будут использовать 800 млн тенге из резерва акима области. При этом те пострадавшие семьи, которые не захотят переезжать в новые дома в с. Аулиеколь, смогут запросить денежную компенсацию в соответствии с проведенной оценкой ущерба. Ранее о такой возможности писали и республиканские СМИ.

Развернули 72 койки

По рассказам людей из эвакуационного пункта, школу им. Валиханова еще с вечера 4 сентября начали готовить к визиту президента. Попасть в школу 5 сентября журналисты смогли только после того, как президент ее покинул.

- Вечером 2 сентября к нам прибыли больше десятка семей, - вспоминает заместитель директора школы Гульмира АМИРЖАНОВА. - Кормили сначала добровольцы, несли продукты и постели. Потом этот процесс наладили. Койки нам предоставил отдел образования. У нас 72 койки со всеми постельными принадлежностями. Учителя и 456 учеников временно переведены на домашнее обучение.

В спортзале мы познакомились с пенсионеркой Наталией ЖИЛЬЦОВОЙ. Ее дом на ул. Советской уцелел.

Наталия Жильцова (слева): «Мы схватили сумки и пешком побежали в Аулиеколь» / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Нас предупредили, мы собрались, было очень страшно от черного дыма, поэтому схватили сумки и пешком побежали в Аулиеколь, пока нас не подобрала проезжавшая мимо бывший директор элеватора, - вспоминает Жильцова. - Нам уже упала пенсия, раньше обычного. В школе серьезного расписания нет - сами встаем, сами обедаем. С нами постоянно общаются психологи, а медики так вообще бегают возле нас. Президент пришел к нам, когда я обедала в столовой. Я теперь хвастаюсь, что успела его рассмотреть со всех сторон, пока он ходил в спортзал и обратно.

В Аулиекольской школе для пострадавших подготовили 72 койки / Фото Георгия ГОВОРОВА

Дети играют со школьным оборудованием спортзала. Особенно облюбовали подвешенный канат и спортивные маты.

Многие погорельцы во второй половине дня 5 сентября вернулись домой или уехали к родственникам, поэтому большинство коек были свободны. Уходящим раздают пакеты с гуманитарной помощью. Внутри - продукты питания, средства гигиены.

- Мы первый день переночевали в одной школе, а потом меня с дочкой, двумя внуками, мужем и зятем переселили сюда, - рассказала Ольга КРУТИК. - Встретили нас везде очень хорошо. Когда мы сюда пришли, все кровати были заняты, а сейчас уже посвободнее стало. Токаев с нами пообщался, пообещал помощь.

Пожалуй, единственный минус спортзала - огромное количество мух, то и дело облепляющих спящих детей. В углу на столе выставили кулер с водой и запасом пластиковых стаканчиков. Кровати металические, но матрасы явно компенсируют неудобства. Есть и деревянные - видимо, собирали их из разных учреждений.

Раздавали и эвакуировали

Пострадавшим помогали не только власти и жители области. Большую часть работы на себя взяли волонтеры. Они работали с людьми в центре эвакуации, собирали и развозили гуманитарную помощь, помогали с эвакуацией населения.

- Около 200 сотрудников нашей компании работают в зоне ЧП. К примеру, 4 сентября мы эвакуировали людей на наших автобусах из села Лесного, - рассказала «НГ» в спортзале школы президент АО «Агромашхолдинг» Динара ШУКИЖАНОВА, которая тоже стала волонтером. - Наши сотрудники ходили к людям, уговаривали их покинуть свои дома. Психологи провели с нами инструктаж, запретили выводить людей против их воли, поэтому приходилось садиться и каждого уговаривать. Только если человек был нетрезвым, тогда мы их брали под руки и вели в автобус. Но ни в коем случае не вступать в конфликт.

Волонтеры Дома дружбы и Ассамблеи народов Казахстана занимались сбором гуманитарной помощи в Костанае.

- Мы начали работать 3 сентября, у нас работают волонтеры из всех этнокультурных объединений, - рассказала «НГ» в воскресенье, 4 сентября, руководитель Дома дружбы Наталья РАМАЗАНОВА. - Все средства и продукты, которые должны были быть направлены на мероприятие в честь 150-летия Ахмета Байтурсынова, мы перенаправили в Аулиеколь. Примерно на 130 000 тенге. Недавно вернулась ГАЗель, которую мы отправили с гуманитарной помощью рано утром. Закупили одеяла, подушки, постельное белье, корпе, матрасы, бытовую химию и памперсы.

Волонтеры также дежурили в сортировочном центре, который разместили в ангаре в Аулиеколе. По словам руководителя Аулиекольского районного молодежного ресурсного центра Жазиры ЖУКПАСОВОЙ, к 5 сентября в центр гумпомощи привезли 230 машин.

- Это и легковые, и грузовые из разных регионов Казахстана, - пояснила она. - В основном продукты, средства гигиены. Мы уже остановили прием вещей, потому что их переизбыток. Потребность остается разве что в игрушках и канцтоварах. Их доставляют, и мы их тоже выдаем.

Покидающим пункт временного размещения выдавали пакеты с гуманитарной помощью / Фото Георгия ГОВОРОВА

В ангаре гумпомощь выдавали по спискам, которые предоставили власти. Правда, когда мы побывали в этом центре, основная проблема была - навести порядок, так как на складе сложно было отличить волонтеров от погорельцев и просто прохожих, которые заглянули сюда без всякого повода. Через пару дней сбор гумпомощи и вовсе остановили.

Локализовали!

7 сентября министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что пожар в Аулиекольском районе удалось локализовать. На участках открытого горения не наблюдалось, а пожарные занимались тушением отдельных околков. В селах Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы выставили караулы.

Юрий Ильин (справа) первым назвал вероятной причиной пожара человеческий фактор / Фото Константина РАШЕВСКОГО

- Силы и средства в уменьшенном составе остаются на продолжение ликвидации последствий возгорания, - сообщил Ильин. - Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава РГК Восток, который будет проводить опашку, а также остается личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации.

По данным ДЧС, с начала пожара эвакуировали 2 091 человека. По данным на 7 сентября, в пунктах временного размещения Аулиекольского района остаются 17 человек, из них 7 детей. Тушение продолжается.

Как помочь погорельцам?

Все желающие могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в нашем регионе на единый счет. Деньги для пострадавших будет собирать общественный фонд «Қайырымдылық KZ». Его реквизиты:

ОФ «Қайырымдылық KZ»

БИН 220640046689

ИИК KZ82601 A22100 1568 401

АО «Народный банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Кбе 18

Открыт специальный счет в Halyk Bank и Kaspi Bank. Физические лица имеют возможность направлять помощь пострадавшим в приложениях банков в разделе «Платежи» - «Благотворительность».