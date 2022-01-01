Главное для икры - с кастрюлей не прогадать

Как наверно у многих хозяек, у меня есть пухлая тетрадка с рецептами. Там их очень много, а в конце я отделила раздел «самые-самые». Это выбранные, не раз проверенные, которые никогда не подводят. Внесла туда и рецепт кабачковой икры, который привожу ниже. Просто делюсь им. Рецепт не мой, но он действительно беспроигрышный.

Икра получается яркой даже без паприки и не водянистой / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

При этом очень простой. Хлопот минимум. Ничего не надо молоть. Почти ничего не требуется жарить. А вкус - закачаешься. У автора рецепта его название - «Сломаешь ложку», видимо, чтобы отметить густоту икры. Сломаешь или нет - дело десятое, но что по этим пропорциям заготовка получается реально густой, не водянистой - точно. На фото видно, как островок икры держит форму на подсушенном кусочке батона.

Начинать готовку надо с моркови и лука. Чистим, режем произвольно, чтобы можно было то и другое слегка припустить на растительном масле. Буквально минут по пять.

Кабачки у меня были самые обычные, сорта Грибовский, молодые. Так что ни мягкую кожицу я не снимала, ни семена, которые были очень маленькие и в небольших количествах, не убирала. Порезала кабачки на кусочки, не мельчила, с грецкий орех величиной, форма значения не имеет.

В кастрюлю с толстым дном сложила всю эту нарезку. Кастрюлю надо брать большую, это будет особенно важно на последнем этапе. Овощи посолила и поставила на средний огонь, накрыв крышкой. Уже через 5-7 минут кабачки стали оседать. Дали обильный сок. Огонь еще убавила, крышку сдвинула, чтобы испарение шло. Кипело час. Добавила растительное масло по норме, сахара и томатной пасты, перемешала. Вообще помешивать надо через 15-20 минут.

По рецепту полагалось еще специй добавить - молотого черного перца, паприки. Я обошлась без всего этого. Через час в овощах жидкости почти не осталось, сняла кастрюлю с огня и прямо в ней измельчила массу погружным блендером, добавила уксуса, поставила на самый малый огонь и как только масса забулькала (вот для чего нужна большая кастрюля с высокими бортиками), стала разливать кипящую икру в подготовленные банки и закатывать. Икра получается вкусная, красивого цвета (даже без паприки). Из приведенного количества продуктов выходит ее литра три. Кастрюлю для них удобно брать объемом не менее 5 литров.

Пропорции советую соблюдать точно, они выверены, как солдатский устав. Я единственное, от чего отошла, - вместо 2 ложек 9-процентного уксуса лью 3 ложки менее крепкого яблочного. Ни разу за три года икра не взорвалась.

Ингредиенты

Кабачки - 3, 4 кг, морковь - 800 г, лук - 800 г, соль - 30 г, сахар - 3 ст. л, паприка - 1,5 ст.л., уксус 9% - 2 ст.л., перец черный - 1 ч.л., перец красный - 1 ч.л., томатная паста - 310 г., масло растительное рафинированное - 230 г.