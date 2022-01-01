По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 72 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 66;

- зарегистрированы 10 разводов, 3 из них - по решению суда;

- зарегистрирован 81 новорожденный: 41 девочка и 40 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Тимофей, Арлан. Самые редкие имена: Вирсавия, Нариман, Альфинур, Доминика, Аяри. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 40;

- умерли 44 человека: 24 мужчины и 20 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 2 105 вызовов, из них 783 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 476, из них 59 - к детям. Поступило 19 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 27 человек, 16 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 2 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 431 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 189 человек, из них поместили 175: 151 мужчину и 24 женщины.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 196 уголовных правонарушений, в том числе 82 кражи и 32 факта мошенничества;

- разысканы 10 без вести пропавших лиц, которых вернули домой, все они ушли по разным обстоятельствам;

- за неделю сотрудники полиции раскрыли 44 преступления;

- зарегистрированы 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 2 факта сбыта, 1 факт контрабанды;

- только за выходные дни сотрудники полиции задержали 16 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.