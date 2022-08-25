«Зачем нужен общественный совет?» № 34 от 25.08.22 г.

Уже много лет Ольга Ведлер, симпатичная женщина с активной гражданской позицией, пытается вернуть Костанайской области природное время. Раньше говорили, что это не поддерживает аким области Архимед Мухамбетов. Теперь аким заявил, что поддерживает инициативу возврата своего часового пояса. Интересно, почему? Думаю, потому, что при Токаеве закончилось время придворных «шаркунов», обивающих пороги у власть имущих. Таких любил Елбасы, который и ввел единое время по всей республике. Назарбаев ушел, можно и время вернуть.

Однако не тут-то было. Теперь под танк бросили Серика Бектурганова с его общественным советом. Не помню, у какого народа есть поговорка «Тяжелый камень легче сдвинуть с места, чем ком теста». Таким комом теста в нашей стране является огромная, тяжелая бюрократическая машина. Бюрократия обратилась препятствием не только в решении вопроса о времени, она вообще препятствует процветанию страны. Камень можно сдвинуть при помощи рычага, а ком теста немного деформируется и останется на месте. Вот и тут - не аким, так общественный совет.

Известно, что вода мягка, не имеет формы, подчиняется без сопротивления даже слабой силе и, тем не менее, способна разрушать даже твердые скалы. Так и народ. Надеюсь, что Ольга Ведлер при поддержке народа все-таки добьется, чтобы стрелки часов перевели.

Помнится, противники возврата своего часового пояса приводили в пример Китай. Мол, огромная по размеру страна живет в одном часовом поясе. Действительно, в Китае одно время. Но почему? До 1949 года там существовали часовые пояса. Мао Цзэдун велел ввести один часовой пояс, якобы это покажет единство всей китайской нации и коммунистического духа страны. Для Мао было важно, чтобы по всему Китаю ровно в одну и ту же минуту поднимали и опускали Красный флаг. Единое время помогает госслужащим связываться с разными частями страны, не задумываясь, где и сколько сейчас часов. Недостатки единого времени, которых множество, чиновников не интересовали.

По такому же пути пошел и Назарбаев. Ему казалось, что он все знает, все понимает и никогда не ошибается. Он считает до сих пор, что его взгляды - самые правильные, даже единственно правильные, его вкус безупречен и уже решение, что созрело в его голове, самое наилучшее, род человеческий должен пользоваться только им. Хорошо хоть при нем не успели начать мерить время тоннами и килограммами, а массу - часами и сутками. Ведь личностный момент играл и играет в политике немалую роль. А наш чиновник что сверху прикажут - на лету схватит, что снизу говорят - не слышит.

Самое смешное - как власть допустила такое, что Костанай и Кызылорда, находясь в одной и той же долготе, живут по разному времени? Или не возвращали бы время там, или верните нам тоже. Ведь смеются над нами. Только в Казахстане смогли додуматься до такого. Но власть считает, что она всегда права. Так и живем.

Николай ВОРОНИН, Костанай