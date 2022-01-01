Мы - дачники СО «Садовод-любитель «Притобольский» и ПК «Тимирязева» в городе Тобыле. На наших дачах частное лицо проводило освещение, но договор не выполнило. Работа была проведена не до конца: стоят столбы, и то не все, но они без проводов. Деньги люди сдали, обещали подключать в конце июня, но этого не случилось. На дачах, которые ближе к Заречному, свет есть! 21-й век на дворе, а мы живем как в каменном! Может ли акимат помочь с подключением к электросети?

Анастасия САМОЙЛОВА, Тобыл

Комментарий

Как прокомментировали в акимате г. Тобыла, в декабре 2021 года по просьбам дачников обществ «Тимирязево» и «Притобольское» прошла встреча с заместителем акима района Назарбеком Конкабаевым. В ходе совещания был рассмотрен вопрос о проведении электроэнергии. Дачникам разъяснили все их права. Со стороны акимата Тобыла никаких гарантий, документов или обязательств в отношении подрядчика выставлено не было, так как все отношения подрядчика были непосредственно с дачниками указанных обществ. В ходе встречи были даны разъяснения и предостережения по заключению договора. Со стороны акимата были рекомендации о необходимости постепенной оплаты, только по мере выполнения работ подрядчиком. Обращение дачников было уже после заключения договора и затягивания работ подрядчиком. На сегодня по этому вопросу никто в акимат города Тобыла не обращался.