О свалке во дворе дома № 2 по ул. Кочубея сообщил «НГ» житель Костаная Евгений ГОРСКИЙ. Он прислал фото, на которых куча мусора и старые оконные рамы возле контейнеров, на редакционный WhatsApp. И еще фото видеокамер, установленных ТОО «Тазалык».

Ул. Кочубея, 2. Во дворе дома мусорные завалы разрослись до газона

- Куча мусора - прямо рядом с контейнерами, - написал «НГ» Евгений Горский. - У нас за «бычки» и плевки уже начали штрафовать, а тут столько мусора и никому нет дела. К тому же «Тазалык» еще и тариф поднимает. Людей не смущает даже то, что в торце дома установлена видеокамера «Тазалыка», они все равно не боятся выбрасывать мусор.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели несколько мелких мусорных куч, растянувшихся от самых контейнеров до ближайшего газона. Теперь и газон напоминает свалку: старые оконные рамы, картонные коробки, бытовые отходы и в довершение - разбитый унитаз! Всего этого явно не должно быть на зеленом «островке» посреди двора.

Ул. Баймагамбетова, 189. Свалку за гаражами спустя две недели так и не убрали

Свалка за гаражами во дворе дома № 189 по ул. Баймагамбетова, о которой «НГ» писала две недели назад, стала еще больше.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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