16 июля 2021 года мне позвонили якобы из банка и сказали, что неизвестные хотят оформить на меня кредит и нужно сделать определенные действия, чтобы это предотвратить. В итоге мошенники оформили на меня кредит на 1 млн тенге. 17 июля я обратилась в Южный ОП УП Костаная и написала заявление. Осенью 2021 года из Южного отдела сделали запрос в ДП Карагандинской области, но ответ до сих пор не поступил. Позже я обратилась в городскую прокуратуру, так как в этом деле поменялся следователь, а мне об этом не сообщили. Уголовное дело прекращали в связи с истечением срока давности, но позже возобновили. На каком этапе расследование дела сейчас? Нашли ли мошенников и когда их накажут и вернут мне мои деньги?

Наталья СЕРВЕТНИК, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает начальник ДП Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ:

- По заявлению Натальи Серветник в Южном ОП УП г. Костанай было зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч. 2 УК РК (мошенничество). 31 мая этого года сроки досудебного расследования по уголовному делу прерваны на основании ст. 45 ч. 7 п. 1 УПК РК (в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение). В ходе досудебного расследования направлено отдельное поручение в ДП Карагандинской области, ответ об исполнении которого в настоящее время не получен, в связи с чем инициировано повторное поручение. В соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством орган, осуществляющий досудебное расследование, правомочен обратиться в вышестоящие органы.