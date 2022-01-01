Закатываем в банки тыкву

У нас ее редко маринуют. Мне прислали рецепт из Европы. Попробовать. Говорят, получается пряно и выразительно. В рецепте упоминается тыква сорта Хоккайдо. Мне показалось, что тыквы в форме гитары, которые сейчас продаются в магазинах и овощных ларьках Костаная, вполне подойдут. Они явно нового урожая. Очень плотные, сочные, сладкие.

Обещают, что выглядеть тыква будет вот так / Фото in.pinterest.com

Тыкву почистить и порезать не очень толстыми ломтиками, не толще сантиметра. Размер - чтобы удобно было доставать из небольшой банки.

Имбирь порубить на мелкие кубики или соломку. В кастрюльку сложить имбирь, добавить ягод можжевельника (у меня сухие, из пакетика), налить воды, положить соль, сахар, влить яблочный уксус, дать вскипеть, опустить в маринад тыкву, проварить в нем минут 5, потом разложить содержимое по банкам. Пастеризовать затем 20 минут и укупорить.

Ингредиенты

1 кг тыквы, 3-4 см кусочек имбиря, 200 мл яблочного уксуса, 150 г сахара, 1 ст. л. соли

1 ст. л. ягод можжевельника, 250 мл воды