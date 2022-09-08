Нестандартную схему кредитования предлагают костанайские производители зерна переработчикам

Чем ближе финал уборочной, тем больше беспокойства у участников зернового и мукомольного рынков. Что будет запрещено на этот раз - экспорт зерна, муки, когда, на какой срок, полный ли запрет введут или квотирование, или вообще ничего... От «ничего» все уже отвыкли. Например, в воздухе носится новость о запрете в ближайшее время ввоза зерна автотранспортом как способе, стимулирующем контрабанду российской пшеницы.

Все эти меры правительство считает регуляторными, предпринимаются они в защиту внутреннего рынка. И хоть дорожающий печеный хлеб наглядно показывает их «эффективность», ничего не делать вроде как нельзя. Однако предприниматели считают, что делать надо по-другому.

Ассоциация товаропроизводителей Костанайской области недавно собрала в палате предпринимателей мукомолов и производителей зерна, чтобы обсудить с ними идею дружественного кредитования одних другими. Это при том, что зерновики и мельники, благодаря бесконечным запретам на экспорт, стали ярыми антагонистами. Мукомолы считают, что нельзя на равных вывозить за рубеж их продукт передела и сырье, из которого производится мука. Аграрии-де кормят от пуза и по сходной цене мельничную отрасль соседнего Узбекистана, а отечественный переработчик бедствует, нуждаясь в недорогой местной пшенице. Ключевое слово «недорогой».

Сейчас, как известно, квоты сняты и зернотрейдеры ведут закуп и исполняют экспортные контракты. На элеваторе тонна пшеницы от ТОО стоит 130 тыс. тенге, от КХ (неплательщиков НДС)- 115 тыс. Ячмень соответственно 100-105 тысяч и 95. Вопрос, надолго ли свобода.

Бесконечные ограничения на экспорт сделали мельников и зерновиков антагонистами

- Вы ж спите и видите, как нам экспорт закрыть, чтобы выгрести у нас зерно по дешевке, - в сердцах высказался в адрес переработчиков глава КХ «Магнат» Федор ТАЛАХ, - ну сколько вам надо - мы вас обеспечим, но паритет должен быть, взаимопонимание.

Что предлагают аграрии? Чтобы мукомолы кредитовали их под будущий урожай. Давали денег на горючее, запчасти, а то и на семена, чтобы в ответ гарантированно иметь от них определенный объем помольного сырья. И заключали при этом контракты. Домашний такой форвардный закуп, решение вопросов по-семейному.

Идея не то, чтобы новорожденная. Директор ТОО «Зуевка» Александр БОРОДИН рассказал, что не один год так сотрудничает с ТОО «Казторгтранс». Звучали и другие примеры. Один из мельников как раз и недоумевал, что тут обсуждать. В частном порядке находим партнеров, доверяем друг другу. Есть средства - даем наперед, нет - говорим, извините. А контракты зачем?

Впечатление, что вы считаете - у мукомолов денег куры не клюют. А мы все закредитованы, перекредитованы. Чем крупнее, тем больше. Рост в три раза стоимости зерна за последние три года увеличил нашу оборотку в разы, но не увеличил залоговую стоимость основных средств, - высказался коммерческий директор ТОО «Бест Костанай» Олег КУРТВАПОВ, - думаю, что форвард на пару месяцев возможен, но гарантии при таком раскладе все равно должны быть. Я денег дал, а урожай саранча съела, сайга вытоптала. И что? Вот если бы Ассоциация товаропроизводителей гарантии давала за своих участников.

Среди аграриев, кстати, тоже единства нет. Например, директор ТОО «Турар» Кайрат ОСПАНОВ говорил о том, что аграрии за тридцать последних лет уж точно научились выживать и без поддержки мельников. На горючку денег? Да операторы льготных ГСМ, заботясь о расширении присутствия, давно дают горючее на уборку в долг.

Дают. Да не всем. На встрече как раз не звучали голоса тех, ради кого ассоциация и взялась более четко отстроить идею нерушимого купеческого слова во взаимоотношениях зерновиков и мельников. Речь о мелких крестьянах, которым как были недоступными кредиты, такими и остаются.

- Я знаю главу КХ, который в прошлом засушливом году, собирая 2,5 ц/га, просто не мог выкупить льготные ГСМ, не на что было, метался впустую, - прокомментировал свою позицию «НГ» глава ОЮЛ «Ассоциация товаропроизводителей Костанайской области Владимир ДРАНЧУК, - вот таким нужны кредиты переработчиков. В конце концов, мукомолы деньги могут в банках занять, у них есть ликвидное имущество. Что касается гарантий, то общественная организация, как мы, дать их не может. Но почему мы ведем речь о контрактах – потому что в них можно внести в качестве гарантии пункт о внесудебной реализации права землепользования. Изменения в Земельный кодекс внесены, так что теперь право землепользования можно легально выставить на продажу. То есть мы индивидуальную практику партнерства под честное слово предлагаем расширить на законных основаниях.

На встрече были также затронуты вопросы взаимодействия аграриев с Продкорпорацией. Этот игрок (АО без участия государства) не один год ведет закуп зерна для нужд внутреннего рынка, ломая цены производителям. Однако проблема в том, что влияния на внутренний рынок после этого не ощущается. Дранчук попросил мукомолов поднять руки, если они пользуются зерном ПК. Таковых не оказалось, хотя в разговоре участвовали крупные предприятия.

Аграрии говорили о том, что от корпорации нужен прямой закуп по рыночным ценам. А в форвардный необходимо включить овес на фураж и как крупяную культуру, а также озимую рожь. Письмо с предложениями костанайцев направлено в МСХ. 15 сентября Продкорпорация должна объявить закупочные цены.

Фото Галины КАТКОВОЙ