На стадионе «Центральный» в Костанае заменят натуральный газон на искусственный за 286 607 142 тенге. Заказчик проекта: детско-юношеская спортивная школа футбола. Руководитель ДЮСШ Гумар АБЗУЛИНОВ пояснил «НГ», что содержать натуральный газон крайне дорого, а ещё он не подходит для детских тренировок.

Фото Ксении РЕБИК

- Первая причина заключается в том, что у нас занимаются дети, а они не могут играть на натуральном газоне, так как он сразу приходит в негодность после двух или трех тренировок, - сообщил Абзулинов. – А у нас очень большой контингент школы, мы сейчас говорим о развитии массового спорта. У нас за последний год значительно увеличилось число воспитанников, сейчас их около 900 человек. Вторая причина - экономическая. Содержание натурального газона ежегодно обходится примерно в 50-55 млн тенге. Это семена, реагенты, полив, особенно этим засушливым летом. Систему полива тоже нужно ремонтировать, ей больше 5 лет. И каждый год сумма обслуживания растет. Зачем нам такое поле, если можно сделать искусственное и забыть о проблемах на ближайшие 7 лет? У нас на других полях есть искусственный газон и к нему есть обслуживающая техника. На данный момент наш стадион относится ко 2-й категории, а будет относиться к 4-й, наивысшей. Мы сейчас потихонечку начинаем модернизацию. Он будет соответствовать всем требованиям и техническим регламентам европейских лиг. Работы планируем закончить к началу лета 2022 года.

1 августа аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ в комментарии республиканским СМИ заявил, что затраты на реконструкцию стадиона к 3-й категории «будут равнозначны строительству нового стадиона». Так глава региона объяснял, почему «Тобол», участвующий в третьем отборочном раунде Лиги конференций, проводит домашний матч на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.

О столичном стадионе вспомнили и авторы YouTube-канала «За нами уже выехали». В своем Instagram-аккаунте они отмечают: Костанай - не первый город, в котором за счет бюджета меняют газон. Цитируем: "В прошлом году на лучшем стадионе страны «Астана Арене» тоже заменили уже имевшийся искусственный газон на новый, так как старый уже устарел и не подходил под стандарты УЕФА. В 2019 году акимат Астаны попросил маслихат выделить на замену покрытия поля 181,9 млн тенге. Тогда почему замена газона на костанайском стадионе стоит аж 286 млн?"

Гумар Абзулинов прокомментировал "НГ", что разница в цене объясняется временем. По его словам, «как и цена продуктов в магазине, так и искусственный газон для стадиона за 2 года подорожал».

- Я читал комментарии, многие там говорили, что лучше бы на эти деньги во дворах строили футбольные поля. Можно сравнить наш проект с тем, когда плаваешь в 25-метровом бассейне и 50-метровом – ощущения разные, - отмечает Абзулинов. – Нужна другая выносливость, другая скорость. В мини-футболе больше техника важна, в большом футболе нужна выносливость.

Работы на стадионе «Центральный» будут масштабными. Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, за 286 млн тенге демонтируют натуральный газон и старую систему автоматического полива, затем поставщик должен подготовить основание для футбольного поля, включая техническую зону и зону разминки игроков под искусственный газон. Уже после планируется смонтировать искусственный газон и внести наполнитель.

Некоторые детали раскрывает техническая спецификация, также опубликованная на сайте госзакупок. Вот, к примеру, требования к системе полива:

- Монтаж и установка 8-ми выдвижных спринклерных оросителей с насадками водяного и пенного пожаротушения с водяными пушками и форсунками 24 мм, электромагнитными клапанами широкого радиуса по периметру футбольного поля за игровой зоной со 100%-м охватом полива всего поля. Выдвижной дождеватель широкого радиуса действия должен представлять собой механическое устройство для разбрызгивания воды, должен быть предназначен для установки на футбольное поле. Должен иметь регулируемую скорость вращения. Угол подъема струи: не менее 200, не более 300. Максимальный радиус струи: не менее 45 м.

Пока на объявление управления госзакупок не откликнулся ни один поставщик. Заявки планируют принимать до 13 октября 2021 года.

На стадионе «Центральный» капитальный ремонт уже делали в 2016 году. Тогда увеличили количество посадочных мест 8 до 10 тысяч, отремонтировали административное здание и все подтрибунные помещения, благодоря чему стадион достиг 2-й категории соответствия требованиям УЕФА.

29 сентября "НГ" направила запрос Архимеду Мухамбетову с просьбой прокомментировать, почему решение о реконструкции стадиона настолько радикально изменилось всего лишь за месяц.