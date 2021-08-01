Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов объяснил причину недопуска стадиона «Тобола» к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает sports.ru.

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– Капитальный ремонт стадиона «Центральный» был проведен пять лет назад, в 2016 году. Ремонтные работы позволили увеличить количество посадочных мест с 6 до 10 тысяч (8050 – вместимость стадиона до реконструкции – прим. ред. ФК «Тобол»). Был проведен ремонт административного здания и всех подтрибунных помещений благодаря чему стадион достиг II категории соответствия требованиям UEFA.

Вместе с тем, для принятия третьего квалификационного раунда Лиги конференций наш стадион должен соответствовать более высоким стандартам, не ниже III категории. Для доведения нашего стадиона вышеуказанной категории, необходима установка электронной системы билетирования, новых трибун по всему радиусу стадиона, перенос и реконструкция подсобных помещений и другие виды ремонтных работ. Затраты на вышеуказанные мероприятия, по предварительным расчетам, будут равнозначны строительству абсолютно нового стадиона, соответствующего необходимым стандартам.

В нашей стране только два стадиона соответствуют III категории: в городах Нур-Султан и Алматы. В связи с этим казахстанские команды «Тобол», «Шахтер» и «Астана», участвующие в третьем отборочном раунде Лиги конференций, домашние матчи будут вынуждены проводить на столичном стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.