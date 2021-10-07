Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщила и. о. руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена КИРЕЕВА. Отказ от планов по замене газона подтверждает и сайт госзакупок.

- Конкурс по закупкам отменен по причине того, что бюджетная комиссия отклонила заявку на выделение бюджетных средств, - пояснила Киреева.

В управлении спорта также отметили: заявку отклонили, потому что запрашиваемые деньги "перераспределили на другие цели".

- Да, от закупки газона отказались, но стадион всё равно продолжит модернизацию и получит 4-ю степень соответствия стандартам УЕФА, - прокомментировал "НГ" руководитель ДЮСШ футбола Гумар АБЗУЛИНОВ.

Напомним, ранее Абзулинов объяснял необходимость замены натурального газона на искусственный тем, что содержать естественное покрытие крайне дорого, а ещё оно непригодно для тренировок детей.

1 августа аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ в комментарии республиканским СМИ заявил, что затраты на реконструкцию стадиона к 3-й категории «будут равнозначны строительству нового стадиона». Так глава региона объяснял, почему «Тобол», участвующий в третьем отборочном раунде Лиги конференций, проводит домашний матч на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.



