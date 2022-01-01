В сельском хозяйстве никак не решат, как бизнесу помогать

История тянется с прошлого года. Стартанула она в прошлом году с итогов прокурорской проверки механизмов и реалий субсидирования. Констатировали надзорные органы в этой сфере разгул коррупции. И решили-постановили в Казахстане так бизнесу помогать, чтобы и эффективно, и к рукам не прилипало. До сих пор идут обсуждения, как именно это делать. И накал не снижается.

Строительство сельхозобъектов предлагают убрать из перечня инвестсубсидий / Фото 2gis.kz

На текущей неделе аграрии дважды собирались на площадке палаты предпринимателей. Организаторы встреч решили почему-то, что совещаться на эту тему лучше без прессы. Дескать, формируем пакет предложений от области в МСХ, как бы планерку проводим. Интересно, что в декабре прошлого года ровно такая же встреча на той же площадке прошла вполне открыто, и пакет вроде уже тогда формировать начали... И судя по тому, что сейчас сообщили «НГ» предприниматели, концепция предлагаемых изменений ни капли не изменилась. Как и позиция бизнеса.

- Если коротко, то у нас забирают 200 млрд тенге, предназначенных на субсидирование производства молока, приобретение семян, удобрений, ядохимикатов и отдают банкам на кредиты, - коротко обрисовал ситуацию директор денисовского ТОО «Сарыагаш» Утеген МУРТАЗИН. - То есть помогать намерены не производителям, а финансистам.

Действительно, Минсельхоз предлагает отменить товарно-специфические субсидии, которых очень много и среди которых, считается, зарыта собака коррупции. Остаются финансовые инструменты, которые все связаны с банками, и инвестиционные субсидии, которые тоже предлагается изрядно проредить, например, исключить из перечня поддержки строительно-монтажные работы.

К числу финансовых инструментов относится субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, а также субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов АПК.

Разработчики считают новый механизм господдержки простым, прозрачным, его легко будет администрировать, он - внимание! - повысит активность банков в кредитовании сектора АПК, который любовью финансовых институтов никогда не пользовался. Еще бы! А также новая схема должна помочь изжить иждивенчество сельхозников, которое питают субсидии, то бишь невозвратные деньги. Кредитные договоры будут содержать встречные требования к сельхозпроизводителям по поставке продукции на внутренний рынок.

Пункт о встречных обязательствах еще в декабре был одним из самых дискуссионных. Тогда зернопроизводители приводили пример минувшего года, когда засуха практически у всех объективно снизила уровень производства товарной продукции. Если бы уже было введено встречное обязательство «не снижать объемов» поставки на внутренний рынок, то подавляющему большинству костанайских аграриев на господдержку можно было бы не рассчитывать. То есть вдобавок к природному катаклизму они бы получили удар и от государства.

Интересно, что в начале года идея заменить изрядную долю прямого субсидирования кредитованием с субсидированием процентных ставок вроде перестала будоражить умы в МСХ. Корреспондент «НГ» недавно обсуждал это с руководителем федоровского ТОО «Турар» Кайратом ОСПАНОВЫМ.

- Я вообще не понимаю, как это взять и всех посадить на кредитную иглу, - говорил он. - А если я не беру кредитов, то, значит, не могу и на господдержку претендовать?

По актуальным вопросам господдержки АПК областной филиал партии «Ауыл» провел телефонный опрос.

- Опросили более 50 сельхозпроизводителей, - рассказал «НГ» заместитель председателя ОФ партии «Ауыл» Владимир ДРАНЧУК, - ни один не захотел полностью сохранить существующий механизм субсидирования ввиду его громоздкости, непрозрачности. Но вот что касается предложенных изменений, то все, опять же, высказались против введения встречных обязательств без четкого и простого механизма их исполнения. А он пока не проработан.

Время между тем идет. Хозяйства уже начали активную подготовку к посевной. А эта кампания всегда государством поддерживалась. Если форсировать сейчас изменения в механизме субсидирования, можно лишить помощи значительную часть аграриев.

Письмо о том, что допустить этого нельзя, филиал партии направил председателю бюджетной комиссии областного маслихата.

В ближайшее время состоится несколько видеоконференций на обозначенную тему, в том числе с участием руководства МСХ.