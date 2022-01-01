Печем самсу из песочного теста

Люблю проверенные рецепты. Этот приехал из Германии, но прислал его человек, чьи кулинарные способности дома, в Казахстане, были вне конкуренции. Двоюродная сестра пекла отменно. И главное, ей не надоедало находить и опробовать что-то новенькое. Ее традиционная самса была просто пальчики оближешь. А теперь освоила ее из песочного теста.

Вот она, самса - с пылу с жару, румяная, тесто рассыпчатое / Фото Larissa

Оно по составу очень богатое. Смешать яйцо с солью, сахаром, к нему последовательно добавлять растопленное сливочное масло, молоко, сметану. Потом подсыпать муку, смешанную с разрыхлителем. Повар предупреждает: муку добавлять постепенно. Она везде разная, не надо торопиться класть ее больше нормы, чтобы тесто не липло к рукам. Так легко его «забить». Тесто должно получиться мягким. Его надо отправить в морозилку минут на 20.

Для начинки сделать фарш, можно бараний, можно говяжий или смешанный. К мясу добавить много репчатого лука, мелко нарезанного, а также тертого на крупной терке картофеля, добавить соль, перец, зиру, зелень. Все перемешать. Остывшее тесто разделить на 28 шариков. Каждый при раскатывании превратится в сочень диаметром около 12 см, на лепешечку кладем полторы ложки начинки и залепляем на манер вареника.(можно и другую форму придать). Чтобы края лучше сошлись, их можно смочить водой. А еще сделать край с фигурными защипами - красиво и прочно. Верх самсушек - получаются они небольшими - смазать желтком, разведенным молоком. Выпекать на противне, застеленном пекарской бумагой, при температуре 180 градусов 35-40 минут. Безусловно, самсу можно и покрупнее сделать.

В следующий раз дам рецепт, который Лариса, так зовут нашего повара, привезла много лет назад из Узбекистана. И тесто другое, и фарш, как положено, из рубленого мяса. А пока наслаждайтесь песочной самсой, которая во рту тает.

Ингредиенты

На 600 г муки: 1 яйцо, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 200 г сливочного масла, 200 мл молока, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. (с горкой) разрыхлителя. Для фарша: 400 г мяса, 1 большая луковица, 1 большая картофелина, щепотка соли, перец черный, зира, немного свежей зелени.