О свалке во дворе дома № 76 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна СОЛОГУБ.

Ул. Амангельды, 76. Неприглядную картину во дворе дома жители регулярно наблюдают из своих окон

- Прошлой весной вы уже писали о мусоре в нашем дворе. Тогда его убрали и вроде бы после этого более-менее стало чисто, - рассказала она. - Но с конца прошлого года соседи вновь стали вываливать строительный мусор, старую мебель и другое. Причем весь этот мусор не таких уже крупных размеров, чтобы не поместился в контейнеры. Но люди предпочитают сваливать его за контейнеры, вдоль жестяного листа, который тянется вдоль мусорной площадки.

Как объяснила читательница, из жести сооружен небольшой «карман», который прикрывает контейнеры со стороны подъездов. Видимо, чтобы сохранить эстетику для жителей, смотрящих из своих окон. Но парадокс в том, что люди из-за этого ограждения как будто не видят, что контейнеры пусты, и сваливают все как раз перед окнами.

- Когда приедете, сфотографируйте, пожалуйста, не только мусор в нашем дворе, но и контейнеры, - попросила Татьяна Сологуб. - Наверняка они будут пустыми.

При этом контейнеров для выброса мусора во дворе достаточно

Мы так и сделали. Сваленный за жестяным ограждением мусор, включавший старое кресло и мелкие бытовые отходы, давно припорошило снегом. Зато перед жестяным листом - семь абсолютно пустых железных контейнеров и два полупустых решетчатых бокса для мусора.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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