Куда пойти с 10 по 16 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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12 февраля,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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13 февраля,
12.00
|
«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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11 февраля,
18.30
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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13 февраля,
17.00
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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10 февраля,
19.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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11 февраля,
11.00
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«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа
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11 февраля,
18.30
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«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия
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12 февраля,
12.00
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«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа
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12 февраля,
17.00
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«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия
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13 февраля,
12.00
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«Вредная девчонка», по мотивам сказок
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13 февраля,
17.00
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«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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11 февраля,
18.30
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Концерт оркестра русских народных инструментов «Зимняя дорога»
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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10 февраля,
15.00
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Открытие выставки члена Союза художников РК Георгия Сокова «Хокку в картинках»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Бейбарыс»
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Рудный, Ледовая арена
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11 января, 16:00
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