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Куда пойти с 10 по 16 февраля

 Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

12 февраля,

12.00

 

«Теремок», С. Маршак, сказка

13 февраля,

12.00

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

11 февраля,

18.30

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

13 февраля,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

10 февраля,

19.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

11 февраля,

11.00

«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа

11 февраля,

18.30

«Сирена и Виктория», А. Галин, лирическая комедия

12 февраля,

12.00

«Как Бабы-яги Новый год спасали», новогодняя сказка и анимационная программа

12 февраля,

17.00

«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия

13 февраля,

12.00

«Вредная девчонка», по мотивам сказок

13 февраля,

17.00

«Вышел ангел из тумана», П. Гладилин, трагикомедия

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

11 февраля,

18.30

Концерт оркестра русских народных инструментов «Зимняя дорога»

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

10 февраля,

15.00

Открытие выставки члена Союза художников РК Георгия Сокова «Хокку в картинках»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Бейбарыс»

Рудный, Ледовая арена

11 января, 16:00
12 января, 14:00