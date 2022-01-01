Президент РК Токаев на заседании правительства заявил, что Казахстану позарез нужна чистая атомная электроэнергия. Поддерживаете ли вы планы по строительству АЭС в нашей стране? Да. Иначе будут регулярные перебои в работе системы энергоснабжения.

Да. Без атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях.

Да. При условии, что АЭС построят в другом регионе страны, подальше от моего дома.

Нет. Развитые страны мира отказываются от использования атомной энергии.

