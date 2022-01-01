В прошлом году я стала сама делать взносы в Фонд медицинского страхования. На рынок как-то из налоговой приходили специалисты, все разъясняли про ОСМС. Я сама на себя работаю, хозяев надо мной нет, решила, что буду платить, чтобы бесплатно обслуживаться в поликлинике. Деньги вроде небольшие. Но вот новый год начался, и оказалось, что я должна платить сразу на 800 тенге больше. Кстати, нам не говорили, что эти взносы так будут расти. Это правомерно? А на следующий год еще 800 добавят?

Жанар ТАЖИБАЕВА, Костанай

От редакции

Выросли все платежи, в основе исчисления которых лежит размер минимальной заработной платы. Он в 2022 году стал равняться 60 000 тенге вместо 42 500 тенге в 2021 году. В связи с этим, пояснили в филиале Фонда обязательного социального медицинского страхования по Костанайской области, изменилась и ставка взносов для самостоятельных плательщиков: с 2 125 тенге до 3 000, то есть 5% от 1 МЗП. Изменения произошли и с платежами в ОСМС индивидуальных предпринимателей, глав КХ и лиц, которые занимаются частной практикой. С начала 2022 года они платят в фонд 4 200 тенге вместо 2 125 (5% от 1,4 МЗП).

Еще в этом году поднялся размер Единого совокупного платежа для самозанятых, потому что он привязан к Единому расчетному показателю, а он тоже увеличился. Теперь ЕСП для жителей Костаная (город областного значения) составит 3 063 тенге, для жителей остальных населенных пунктов - 1 532 (0,5 МРП).