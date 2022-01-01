В 2020 году у нас в поселке Фрунзенский началось строительство водопровода. Строили долго, но завершить работы так и не смогли. Третий год живем в ожидании чуда. Хотелось бы узнать, сколько осталось ждать?

Николай СЕРДЮКОВ, Денисовский р-н

Комментарий

Как сообщил в ответе на запрос «НГ» заместитель акима Денисовского района Досболсын ЖАКУПОВ, работы по строительству водопровода должны были завершить в декабре 2021 года. Но подрядчик не выполнил договорные обязательства.

- Между районным отделом архитектуры и ТОО «Энергия» заключен договор о государственных закупках № 45 от 11 сентября 2019 года на строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское, - пояснил Жакупов. - На реализацию проекта из областного и республиканского бюджетов было выделено 850,1 млн тенге. Подрядчик в срок до декабря 2021 года не выполнил договорные обязательства. Отдел архитектуры подал иск в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области. Мы просим признать подрядчика недобросовестным участником госзакупок. Также мы начали подготовительную работу для проведения нового конкурса, чтобы определить подрядчика, который завершит строительство водопровода в 2022 году.

Жакупов также сообщил, что пока жителям Фрунзенского и Красноармейского придется пользоваться водой из скважин и колодцев, а также из действующего участка старой водопроводной сети.