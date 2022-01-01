Президенту РК, председателю партии «Нур Отан», председателю Совета Безопасности РК Токаеву К. К.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Жители Костанайской области вновь обращаются к вам как гаранту прав,свобод, а также здоровья граждан страны. Наша область вот уже 17 лет не может вернуться в свой часовой пояс, как это сделала в 2018 году Кызылординская область. Две области, живущие в одной долготе, но в разных часовых поясах, это уже даже не Гегель с Бабелем, это дискредитация казахстанской науки, репутационные потери государства, подрыв его имиджа.

Мы устали говорить о том, что в этих условиях закладывается нездоровье наших детей, а в школу они идут в ночные морозы в абсолютной темноте. По данным здравоохранения, онкозаболеваемость в Костанайской области за прошлый год выросла на 6%. Первое место по распространенности занимает рак молочной железы. Именно рак молочной железы фигурирует во всех официальных ответах академических институтов как грозное заболевание, возникающее в связи с несоответствием природного и социального времени.

Все в области это уже поняли, кроме акима области Мухамбетова, который через маслихаты и общественные советы всячески препятствует решению данного вопроса.

Даже в суде, куда мы обращались с просьбой принудить Министерство инфраструктуры и развития, в чьем ведении находится Комитет метрологии и стандартизации, заняться своей непосредственной работой по возвращению Костанайской области в свой часовой пояс, нам ответили, что суд не уполномочен возвращать области часовой пояс. Мы им про бритого, они нам про стриженого. И так везде.

Возникает вопрос: может ли аким Мухамбетов, который не заботится о здоровье своего населения, руководить этим населением? Ответ очевиден: нет.

Просим вмешаться и вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс UTC +5.

P. S. Письмо отправлено в Акорду 8 февраля 2022 года.

Ольга ВЕДЛЕР, Аркадий ДЕНИСОВ, Валентина ДОСМУХАМБЕТОВА, Надежда ГУСАК, Владимир МАРТЫНОВ, Максим СУШКО, Евгений ПОЛУЯНОВ, Наталья ФИЩУК (всего более 3 500 подписей жителей Костанайской области)