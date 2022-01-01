Хочу оставить в газете свой отзыв о новых автобусах местного производства, которые месяца полтора назад вышли на маршруты в Костанае. Может, власти прочтут и отреагируют. Начну с хорошего: автобусы теплые, пока еще чистые, у них работают светящиеся информационные табло. На этом - все. Остальное в них абсолютно не приспособлено к реалиям пассажирских перевозок в Костанае.

Автобусы очень маленькие: что такое 25 мест для длиннейших маршрутов типа № 38? Ничтожно мало. Недавно меня угораздило дважды проехать на 38-м в час пик, между 18 и 19 часами. Отдельный привет хозяевам компании, которые в такое время выставляют на маршруты этих козявок. Добро бы еще ходили они через 5-10 минут, чтобы люди были уверены, что, пропустив один, не будут куковать на морозе, а быстро сядут в следующий. Но нет, все знают, что ждать 38-й при любой погоде надо не менее 20-30 минут, поэтому пищат, но лезут в крошечный салон. У нас карантин, говорите? Вранье.

Давка ужасная. А в этих машинках маленькое и узкое просто все: расстояние между сиденьями, а особенно - проходы. Не забывайте, что люди в зимней одежде, а после работы еще и с сумками многие. Посторониться, чтобы пропустить выходящего, в давке нет никакой возможности. В итоге на каждой остановке человек десять вынуждены выходить, ждать, пока люди выйдут, и влезать обратно. А какое неудобство в такой давке - ступеньки в задней части салона!

Читала в «Нашей Газете», что вроде бы перевозчики после обкатывания уже взяли эти автобусы в лизинг. А пассажиров спросили, каково им в этих коробчонках добираться? Возможно, на коротких маршрутах или в самые спокойные по загрузке часы они бы и справлялись с меньшим количеством нареканий. Но где в областном центре такие маршруты? Да и водители должны зарабатывать... Мне кажется, с этими автобусами принято ошибочное решение.

Нина КОЛЕСНИЧЕНКО, Костанай