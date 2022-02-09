Водоемов, где можно поймать «серебристика» зимой, в Костанайской области становится больше

Карасиный февраль в разгаре. Клюет эта рыба на нескольких водоемах, но не у всех подряд. И если ехать за карасем наобум Лазаря, ориентируясь только на свой выходной день и горячее желание потягать из лунки эту не зимнюю рыбку, можно прокатиться туристом, так и не увидев поклевки.

Загадки клева

Карась - рыба летняя, теплолюбивая. С похолоданием воды в водоеме устраивается на зимовку, будто медведь, и спит до весны. А его берлогой становится донный ил, в который он зарывается, дабы не привлекать чужого хищного внимания. Это твердо знают рыболовы-карасятники, которым ни разу не доводилось ловить карася со льда. Ну а те, которым доводилось, знают, что не всякий карась предпочитает зимний сон. А еще могут с восторгом поведать о том, сколько адреналина впрыскивается в тебя, когда ты видишь посылающий сигнал сторожок, делаешь подсечку, затем, перебирая леску, чувствуешь рукой такую заманчиво-приятную тяжесть и умаляешь улов не сорваться, не запутаться, не завести в какие-нибудь донные дебри… А потом любуешься на это чудо природы - серебристого ленивого увальня, не желающего быть правильным и спать зимой.

Когда клюет ночью

Объяснений тому, почему зимой не почивает карась, немало. Одни утверждают, что такой карась - некий особый гибрид, который появился в наших водоемах в прошлом веке. Другие верят в то, что зимой эта рыбица клюет в тех прудах и озерах, где дно твердое, а не илистое, так что карасю просто нет возможности устроить себе зимнюю «берлогу». Ну а третьи утверждают, что карася из лунки можно ловить там, где наблюдается его очень большая плотность при малом количестве хищной рыбы. А недавно в Интернете встретилась мне любопытная точка зрения одного российского рыболова, который предлагает все карасиные водоемы поделить на две категории: те, в которых карась клюет только по первому и последнему льду, и те, где карася можно ловить всю зиму. К первым он причисляет крупные пойменные озера, речные заливы и водохранилища. То есть водоемы с благоприятным кислородным режимом, приличными глубинами, чистой водой, твердым дном без толстого слоя илистых отложений и добротной кормовой базой. При таких условиях карась быстро растет, набирая вес, и при рыбалке мелкие особи не попадаются. А те места, где карась клюет всю зиму, по его мнению, представляют собой непроточные неглубокие заиленные пруды и озера с дефицитом кислорода и мелким карасиком.

Я попробовала соизмерить эту концепцию с нашими карасиными озерами и поняла, что она работает лишь выборочно. К примеру, к какому типу водоема можно отнести наш Косколь, если в прошлом году там карася из лунки ловили всю зиму, а в этом сезоне клева нет? И почему на озере Итсары зимой карась может клевать периодически, то радуя наших рыболовов, то огорчая жутким бесклевьем? Неразгаданной остается и загадка Аксуата, где фантастических размеров увалень ловится на крючок и мормышку исключительно по последнему льду, но далеко не каждый год. Так что наши рыболовы по поводу аксуатского карасиного клева в феврале уже начинают делать ставки: будет или не будет весенний клев.

Правда, самое замечательное в нашей ситуации то, что в последние годы его величество карась у нас непременно на каком-нибудь водоеме все-таки клюет со льда зимой. Так что спасибо матушке-природе: такой фантастической зимней рыбалкой костанайский рыболов не обделен.

География расширяется

Озеро Балыкты, что прилегает к районному центру Узунколь, мы с Сабанеем открыли для себя недавно. В отличие от нынешней зимы, не было туда ранее большого паломничества. Так что тамошнему карасику было вольготно плодиться и размножаться. Чем он и воспользовался, да так активно, что стало его там немерено. Сверли лунку почти в любой точке и тут же таскай одного за другим, даже не прикармливая место. При стабильном погодном давлении клев здесь особенно хорош, так что в выходные дни озеро превращается в палаточный город и забитую машинами автостоянку. Последнее нас с Сабанеем горячо возмущает. Думаю, что и местного карася тоже: эти автомобили ведь не на электричестве работают, а потому экологически чистыми они уж никак не являются. Увы, прошли те времена, когда смотрители наших водоемов не разрешали заезжать на лед либо требовали, чтобы машина стояла на какой-нибудь «подстилке». Между прочим, я даже сама помню случаи из прошлых времен, когда инспекторы штрафовали тех, кто не оставлял свои авто на берегу.

Узункольский карась

Местные патриоты этого водоема бьют тревогу и по поводу того, что на озере становится все больше и больше мусора. Да, увы, нет здесь ни бочек для мусора, ни совести у тех, кто оставляет на льду следы своих пиршеств: бутылки, банки, пакеты… Нет и арендаторов, которые бы заботились о здешнем рыбьем народе. Надеюсь, пока нет.

Неожиданным открытием этого сезона стал для нас с Сабанеем еще один карасиный водоем, который рассекретили боровские рыболовы. Расположен он в районе поселка Балыкты, что находится по трассе, ведущей к Кургану (если ехать из Костаная по узункольской автотрассе, то после проезда Убагана надо поворачивать налево в сторону Красной Пресни). Когда-то это круглое, местами с пятиметровыми глубинами озерцо безбедно проживало под крылом арендаторов, которые разводили здесь карпа. Но вот уже несколько лет, как оно существует само по себе. Остатки элитной рыбы воспроизводятся теперь в нем по-природному самостоятельно, но особенно активно размножается карась, перенасыщение которого привело к тому, что он попросту перестал здесь расти. Так что на крупные экземпляры рассчитывать не стоит, но «серебристик» величиной с ладонь клюет сейчас один за другим, даже не давая мормышке опуститься на дно. При такой плотности здешнего карасика нет необходимости ни в приваде, ни в прикормке. Время от времени прямо до озера прочищается от снега дорога энтузиастами местной рыбалки: от автотрассы до водоема всего-то около трех километров. Как поведал мне боровской информатор, активно клевал здесь карась и прошлой зимой, однако в основном живцового размера. Но сейчас, как мы сами убедились, можно наловить уже вполне приличного карася, особенно если обосноваться не у берега, а там, где глубина 3-4 м. А еще (хотелось бы верить!) боровчане сообщили мне, что совсем недавно какому-то счастливчику удалось здесь выудить даже небольшого карпика.

Радуюсь: в нашей с Сабанеем коллекции это уже седьмой водоем, который осчастливил нас адреналином зимней карасиной рыбалки.

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Клев-инфо