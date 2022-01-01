Что нужно поколению некст, чтобы остаться в Казахстане и приносить пользу стране?

Данил ПРЕСКУРЕЛ, наш земляк из села Щербиновка района Беимбета Майлина, занял 1-е место в конкурсе эссе в рамках фестиваля «Великие подвижники земли русской», которой проводил Тамбовский госуниверситет им. Державина. «НГ» писала о Даниле в прошлом году, когда он вместе с одноклассником разработал дайджест для фонда IQanat. Теперь Данил - студент Астанинского международного университета. Говорим с ним о казахстанских возможностях, разваливающихся деревнях и принципиальных различиях города и деревни.

Перевод слова «айналайын»

- Почему ты решил участвовать в этом фестивале?

- В фестивале было много направлений, я работал с русскими пословицами и их смыслами. Кто-то делал инсценировки, лепил, рисовал. Когда мы сидели на церемонии награждения, было примечательно, что приехали ребята из многих стран. Я думал, что будет СНГ, ну и все. Стран 15 участвовало - парень из Китая занял какое-то призовое место. Удивительно слышать русскую речь от людей, которые от нее далеки. Круто! Это показывает, насколько русский язык распространен. И насколько круто знать язык, на котором могут общаться миллионы людей.

Данил Прескурел: «Вообще, я замечаю сейчас тенденцию к здоровому патриотизму»

- Кто из русских подвижников для тебя ближе всего и почему?

- Лев Толстой. Но не потому, что я фанат его литературы. В юности я мало читал, но мне подвернулась в 6-7-м классе трилогия «Детство. Отрочество. Юность». Это дало толчок развитию моей речи. Я учился правописанию по ней. Для меня это носило характер не только чтения, но это было внеклассное знакомство с русской классикой.

- Как ты думаешь, заинтересовались бы в России похожим конкурсом о Казахстане?

- Мне кажется, да. У меня появляется много друзей из России, слава соцсетям. Эти ребята открыты к нашей культуре. Своим друзьям я долго объяснял значение казахского слова «айналайын» (ласковое обращение к кому-то - авт.). Объяснял им грамматику, значения многих слов. Ребятам было очень интересно, они хотели бы знать больше. Я думаю, им было бы интересно узнать и про наших деятелей. Правда, есть одно но: даже в Казахстане не все знают этих деятелей.

«Просто учиться - это скука»

- Ты, в принципе, очень активен. Почему ты это делаешь?

- Если просто учиться, зачастую это такая скука. Это однообразие. Конкурсы и прочие движняки - это возможности, способы выразить себя, способ заработать имидж. Я стараюсь волонтерить. Сам нарабатываю навыки, которые бы не наработал в учебной среде, и решаю нестандартные задачи.

- Как мальчик из маленькой деревни поступил в один из самых престижных вузов страны?

- Поступление люди сильно приукрашивают и чересчур его страшатся. Наше государство предоставляет большие возможности поступить на грант. Главное, я не ушел из школы после 9-го класса. Благодаря фонду IQanat (фонд, помогающий сельским детям поступить в престижные столичные вузы, - авт.), олимпиаде фонда и победе в ней. Благодаря тому, что я поступил в школу фонда в Бурабае. Хотя даже без этого я бы не ушел после 9-го класса.

IQanat дает много возможностей сельским ребятам: бесплатная подготовка к ЕНТ со всех сторон, встречи с представителями разных индустрий. Однажды была встреча с представителями Министерства образования.

Я не сразу понял, куда хочу поступать. Когда приехал в школу в Бурабае, у меня в голове было много мусора. Посоветовавшись с преподавателями и на этих встречах с коучами и профессионалами, я понял, что хочу поступать на специальность «учитель русского языка». На меня подействовал Диас Асанов, который у нас в школе проводил профориентацию. Я давно думал о преподавании, но видел, что работа учителя связана с отчетностью больше, чем с педагогикой. В IQanat я увидел, что есть школы, которые создают свободные условия для учителей.

- Расскажи про вуз. Чем он крут и на кого ты учишься?

- В AIU (Astana International University - авт.) хорошо налажена связь преподаватель - студент. Со всеми преподавателями можно свободно поговорить, задать им вопросы. Они дадут знания даже сверх меры для того, чтобы ты стал хорошим специалистом. И ко всем студентам относятся одинаково. Приходя на экзамен, мы знаем, что нас точно не будут валить.

Я поступил туда по гранту от акимата города Нур-Султана. Это тоже огромный плюс, что такие, как я, могут обучаться на равных условиях с обладателями госгрантов. По окончании учебы мне нужно будет отработать какое-то время в столице, что тоже плюс.

Сбежать из деревни?

- Часто деревенские дети намного активнее городских. В деревне другой воздух, заставляющий вас находиться в движении?

- Воздух тут другой, но вряд ли дело в этом. В сельских школах, особенно небольших, чаще отправляют детей на всякие конкурсы, потому что школе нужно показать себя. Еще школы плотнее общаются с районными отделами образования, которые и сообщают об этих конкурсах.

В универских конкурсах мы участвуем уже по привычке. Я участвовал просто из интереса и не ставил цели победить - просто попробовать свои силы.

Некоторые ставят цель сбежать из деревни с помощью такой активности, потому что здесь нет возможностей. Я такой цели не ставил, но у меня нет другого выбора - от моей деревни остались десятка два домов.

Здесь ты видишь, что все вокруг - это труд людей. Чтобы получить соленья зимой, тебе нужно все лето поливать огород, чистить его от сорняков. Этот большой труд надо ценить. И наша страна - это такой труд, мы все прикладываем к этому усилия.

То, что сельские ребята поступают только в казахстанские вузы, - это следствие информационных пузырей. Я учился в двух сельских школах, и в обеих часто просто замалчивали информацию о крупных казахстанских, российских и зарубежных вузах. В одной школе нам вообще исключительно про колледжи говорили. Нам говорили: идите в костанайский пед, и будет вам счастье, про индустриальный в Рудном говорили. И все! Ни про AIU, ни про НУ, АITU, МУИТ нам никто не говорил. Наверное, это делается из-за халатности и убеждений, что никто у нас не поступит в эти крупные вузы. Меня всегда это раздражало. Возможно, наша молодежь поступает в региональный вуз потому, что про другие она не знает.

- Можно ли сказать, что жителю деревни важнее вырваться из своего дома, а затем вырвать семью, чем такому же человеку из маленького города с теми же амбициями?

- Моя деревня разваливается. Осталась начальная школа и стоянка сельхозтехники. Вот и все. Здесь нет работы, здесь негде получить образование. Нет возможности нормально выйти в Интернет для дистанционки. Это все угнетает.

Но я не зацикливаюсь на том, что нужно бежать. Понимаю, что со временем это придет. Для меня это источник мотивации, но не маниакальное желание подальше увезти мою семью.

Если бы моя семья жила в райцентре или более развитой деревне, то я бы никого никуда не тащил. Это проблема маленьких сел.

- Как стоит относиться к тем, чаще городским, кто уезжает в другую страну учиться. Путь страна - страна сравним с путем деревня - большой город?

- Если эти ребята смогли поступить куда-то, меня восхищает, что они не побоялись уехать из дома, попробовать себя. Отъезд этого человека восполнится приездом другого. Если есть возможность получить хорошее образование где-то, почему бы не воспользоваться? А если этот человек еще и вернется, и будет применять знания в Казахстане, вообще красавчик. Когда ты уезжаешь из деревни в большой город, то у тебя значительно расширяется спектр возможностей. Путь страна - страна несопоставим, потому что в Казахстане полно возможностей. И это не какая-то патриотическая телега. Здесь тоже много чего можно делать: непаханое поле возможностей. Здесь хорошее образование, а если подтянуть инфраструктуру, службы, будет круто! Задача, видимо, нашего поколения - добиться этого.

«Он улетел, но обещал…»

- Проблема ли то, что в Казахстане наблюдается отток молодых мозгов, потенциальных кадров, или это восполняемо?

- Это не такая большая проблема. Хуже, когда уезжает маститый специалист. Часть уезжающей молодежи вернется, а та, что не вернется, сделает мир в другом месте чуточку лучше. Это ведь тоже хорошо.

Вообще, я замечаю сейчас тенденцию к здоровому патриотизму, который появляется не из-за того, что так сказали в школе на уроках самопознания. Он появляется потому, что в Казахстане много возможностей для молодежи. Создаются условия для того, чтобы люди понимали, что здесь тоже хорошо. Нужно обратить внимание на ребят, которые решили остаться. Потому что дай им дело, они сделают. Они очень хотят работать.

- Сможет ли однажды Казахстан удержать молодых людей настолько, что отсюда никому не захочется уезжать?

- Это утопия, конечно. Не стоит препятствовать тому, чтоб люди уезжали. Наоборот, нужно создавать возможности для обмена опытом, поездок. Возможности академической мобильности есть, но их стоит оглашать шире. Мне кажется, сейчас все к тому и идет. Мне грех жаловаться, у меня хорошая стипендия, возможность устроиться на работу в столице, как будущему педагогу полагается квартира.

- В связи с событиями начала января, как ты думаешь, больше ли молодых людей будут стремиться уехать из Казахстана?

- Эти события были трагичны. Это все очень страшно, но в итоге я замечаю тренд, когда молодежь выставляет в социальных сетях: «Добро пожаловать в новый Казахстан!», «Счастливый новый Казахстан». Я не думаю, что люди будут из-за этого уезжать. Я вижу, что народ, особенно молодой, с энтузиазмом воспринял последнее обращение Токаева. Замечаются позитивные продвижения. Если эти продвижения воплотятся, это будет поводом остаться и, может, даже вернуться.

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