Год на стыке двух веков и начало двухтысячных в Костанае и Костанайской области

Путешествие в новый, 2000 год ознаменовало себя звучным, ярким и фантастическим названием «миллениум». Мне запомнился тот Новый год без снега, пылью под ногами, отрекшимся Ельциным в России. Тогда костанайская елка, а она была настоящая, высоченная, сосновая, стояла на месте фонтана в Сити-центре и привлекала горожан яркими игрушками и иллюминацией. Рядом с елкой - горки, ледяные лабиринты и каток.

2000 год указом президента РК был объявлен Годом поддержки культуры, и аким Костанайской области Умирзак Шукеев утвердил комплексную программу поддержки культуры, в которой предусматривался ряд мер по оздоровлению положения в сфере образования, культуры, искусства и кино.

А положение дел было таковым: в области функционировали 759 общеобразовательных школ. Из-за отсутствия контингента учащихся закрыли 14 школ, 4,5 тыс. детей подвозили к школам, более 100 учащихся проживали на квартирах, шло увеличение количества детей, определяемых в интернатные учреждения для детей-сирот и детей, лишившихся попечения родителей (на то время - более 750 человек). Число клубных учреждений уменьшилось в 4,6 раза, закрыли 32 детские библиотеки. 4 района - Тарановский, Сарыкольский, Денисовский, Камыстинский - остались без детских библиотек. 9 районных Домов культуры не отапливались в течение ряда лет.

17 мая Шукеев подписал решение «О создании государственного учреждения «Семейный дом «Жануя» в целях оказания государственной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». В октябре создано ГУ «Дом юношества» для содержания выпускников школ-интернатов, обучающихся в профшколах, профлицеях и колледжах Костаная.

Руководство области готовилось к разрешению социальных проблем этнических казахов, вернувшихся из дальнего и ближнего зарубежья, выделив из резерва акима области 200 500 тенге для подготовки проведения первого областного слета репатриантов-оралманов, он прошел 18 октября.

В год 10-летия независимости РК в областном центре переименовали улицы: 15 июня 2001 года - ул. 50 лет Октября в ул. Дулатова, казахского ученого, публициста; 28 ноября - ул. 19 Августа в ул. Бородина, Героя Соцтруда, почетного гражданина Костаная; ул. Куйбышева в ул. Козыбаева, Героя Соцтруда, общественного деятеля. А 19 сентября 2002 г. аким Костаная Виктор Ленивцев подписал решение о переименовании ул. Индустриальной в ул. Мауленова, народного писателя Казахстана, лауреата Госпремии.

В июле 2001 года в Костанае ТОО «Айгерим» запустило первую линию по производству виниловых обоев с производственной мощностью 1,4 млн рулонов в год. В конце 2001 года после реконструкции начал действовать Центральный стадион «Трудовые резервы». А в феврале 2002 года создано ГУ «Костанайский областной центр олимпийской подготовки» в подчинении областного Комитета физкультуры и спорта.

Центральный стадион Костаная. 2004 г.

В 2001 году сразу несколько человек получили звание «Почетный гражданин Костаная»: И. М. Бугаев - заслуженный юрист Каз. ССР, ветеран Великой Отечественной войны; С. М. Урынтаев - председатель областного общества «Казак Тили»; Н. К. Кемешев - член горсовета ветеранов; В. С. Неровный - старейший работник автомобильного транспорта Костанайской области; В. С. Макотченко - доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы Казахстана. А 22 июля 2003 года это звание присвоили заслуженному механизатору Каз. ССР Камшат Доненбаевой и трехкратному чемпиону СССР по боксу, бронзовому призеру 24-х летних Олимпийских игр Александру Мирошниченко.

В мае 2003 года, в связи с вводом в эксплуатацию железнодорожного участка Хромтау - Алтынсарино, акимат Костанайской области дал согласие на открытие станции Арка для приема и выдачи грузов вагонными отправками на подъездных путях. В парке Победы Костаная установили монумент жертвам политических репрессий 20-го века.

Памятник жертвам политических репрессий в парке Победы. 2004 г.

Тем временем в акиматах Костанайской области все чаще обсуждали вопросы о снижении уровня бедности и безработицы. К примеру, председатель 16-й сессии Костанайского облмаслихата Жазит Кудайкулов информировал, что в Камыстинском районе на 1 января 2003 года число бедных составили 312 семей, а в Жаилминском и Свердловском сельских округах их число увеличилось.

В 2003 году АО «Агромашхолдинг» реализовало проект по производству серийного выпуска модернизированного двигателя АМЗ-МАН. Костанайский филиал АО являлся одним из основных поставщиков узлов и деталей на Алтайский моторный завод, производил более 40 наименований комплектующих для дизельных двигателей.

3 сентября 2003 года Умирзак Шукеев и губернатор Красноярского края РФ Хлопонин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между нашей областью и Красноярским краем РФ. 10 февраля 2004 года состоялась встреча Шукеева и губернатора Челябинской области РФ Сумина, на которой стороны подтвердили свои намерения по углублению и дальнейшему развитию сотрудничества в социально-экономической, научно-технической и культурной областях и оказанию содействия хозяйствующим субъектам на территории двух регионов. Аналогичное заявление было подписано и с губернатором Курганской области Богомоловым 8 июля 2004 года.

Аквапарк. 2005 г.

Соглашение акима Костанайской области Сергея Кулагина и вице-губернатора провинции Гуансу КНР Янг Чжи Мина «О дружбе и сотрудничестве» между этими регионами было подписано 15 сентября 2004 года.

16 мая 2004 года был освящен Константино-Еленинский собор в Костанае. Строительство главного храма Костанайской и Рудненской епархии завершилось в 2005 году благодаря помощи индивидуальных предпринимателей, прихожан и государства. Автором мозаики над главным входом в храм стал известный костанайский художник Георгий Соков.

Константино-Еленинский собор. 2006 г.

12 мая 2004 года в Костанае ул. П. Морозова получила имя Александра Мирошниченко, а в 2006 году сразу две улицы поменяли названия: ул. Повстанческая на ул. Касымханова, ул. Красноармейская на ул. М. Хакимжановой.

16 ноября 2005 года Кулагин утвердил график поэтапного перевода делопроизводства на государственный язык в аппаратах акимов: 5 районов, города Лисаковск, Рудный, Костанай, департаменты и управления акимата Костанайской области - с 1 января 2008 года, 3 района и город Аркалык - с 1 января 2006 года, 6 районов - с 1 января 2007 года.

Сити-центр Костаная. 2008 г.

В январе 2006 года акимат области оказал социальную помощь костанайским студентам для частичного возмещения расходов, связанных с получением образования: в размере 10 000 тенге для 20 студентов дневной формы обучения высших учебных заведений из малообеспеченных семей, в размере 5 800 тенге для 18 студентов дневной формы обучения высших учебных заведений из малообеспеченных семей.

На 1 января 2009 года население Костаная составляло 212 378 человек, Костанайской области - 889 400 человек.

Назарбаев, Сергей Кулагин и аким Костаная Женис Нургалиев в новом микрорайоне Наурыз. 11 июня 2009 г.

1 октября 2009 года новому микрорайону Костаная присвоили наименование Наурыз. В этом году за счет собственных средств предприятий в областном центре возведены и реконструированы Казахско-французский центр, оздоровительный центр «Олимп», торговые дома «Мега», «БК-строй», гостиница «Дамды». Частные строительные компании города активными темпами строили многоэтажные жилые дома.

Фото облгосархива