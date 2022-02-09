Зачем костанайцы погружаются в атмосферу фильмов ужасов или 90-х годов?

Представляем нашего героя: 20-летний Жасулан НҮСІПҚАН. Автор логотипа для КРУ им. Байтурсынова был главным графическим дизайнером на прошедшем в Костанае республиканском фестивале мобильного кино. Кроме того, занимается организацией тематических вечеринок. Об этом направлении «НГ» и поговорила с Жасуланом.

На фестивале мобильного кино Жасулан Нүсіпқан был главным графическим дизайнером

- Я учился в СШ № 10 Костаная, всегда был активистом, даже стал президентом школы в свое время, - вспоминает он. - В 2017-2019 годах мы проводили самые масштабные в городе школьные дискотеки на 300-400 человек, это было по-настоящему круто, про эти тусовки знали во всех школах, приходили к нам. Так как раньше я занимался организацией вечеринок и ивентов (публичные мероприятия, которые носят развлекательный и/или рекламный характер, - «НГ»), решил, что такое же нужно реализовывать и в стенах универа. Первая идея пришла в конце октября 2019 года - организация тематической вечеринки на ближайший праздник Хэллоуин. Провели его в спортзале одного из факультетов, был обязательный дресс-код: все в тематических костюмах и гриме, пригласили крутых диджеев. Но, к моему разочарованию, пришло мало людей - всего около 50.

Следующую тематическую вечеринку Жасулан вместе с друзьями провел уже не в стенах учебного заведения в феврале 2020 года, незадолго до начала пандемии. Тема - 90-е годы прошлого века.

- Арендовали коттедж, позвали около 50 человек, - вспоминает он. - Вечеринка могла и не состояться, так как мы не продали все билеты, не было необходимого бюджета на проведение мероприятия. Но в итоге все получилось. Было мало места и денег, но получили первый опыт в организации уже своих вечеринок, мы ни от кого не зависели и все делали сами. И это было очень круто. Такую тематику выбрали потому, что в то время обрел популярность трек «Дискотека из 90-х» казахстанских исполнителей Raim&Artur и Zhenis. Также мы посчитали, что на такую тему достаточно легко найти костюмы и тематическую музыку. Вообще, мы поняли, что намного интересней веселиться, когда есть какая-то определенная атмосфера и вайб (от англ. vibe (вибрация) атмосфера, настроение, энергетика - «НГ»).

Часть команды Connect на вечеринке в честь Хэллоуина. Октябрь 2021 год

После начала пандемии Жасулан и его друзья оставили идею организации тематических вечеринок - массовые мероприятия запретили. Но после смягчения карантинных мер решили заняться этим направлением уже на новом уровне.

- В начале августа 2021 года началось создание нашего объединения Connect, - рассказал Жасулан. - Тут очень интересная история: у нас была традиция - с 2019 года выезжали с друзьями на ночевку за город. И в прошлом году решили не нарушать эту традицию. Помню, что в какой-то день я принимал душ, и в голову пришла мысль, что люди могут сами организовывать свой досуг, делать тусовку сами. Суть в том, что я хотел выехать с ребятами на природу, но от меня зависит только то, что я их соберу и организую инфраструктуру, а все остальное они берут на себя. Мы хотели за минимальный бюджет собрать как можно больше людей.

В результате на восьми автомобилях выехали в степь, за 25 км от Костаная, собрали около 30 человек (в основном друзья и знакомые), по всем туристическим правилам устроили безопасный костер, пели песни под гитару, играли в волейбол и смотрели на ночное небо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Connect team (@connect.xx)

- Мы назвали нашу тусовку именно Connect, так как с английского это значит «объединение, взаимодействие». И мы хотели собрать незнакомых людей, чтобы смогли научиться чему-то у других и научить их тому, что умеем сами, - рассказал Жасулан. - Так я узнал много крутых людей в Костанае, а они меня.

Перед второй вечеринкой в стиле Хэллоуин у ребят уже был свой аккаунт в Instagram, поэтому о ней узнали больше людей. Билеты продавали по 3 000 тенге, в итоге потратили на организацию около 200 000, хотя планировали уложиться в 150 000, пришлось доплатить из своего кармана. В остальном - та же атмосфера фильмов ужасов и мистики, костюмы, грим, фотозона...

Один из участников тематической вечеринки на Хэллоуин

Затем были другие эксперименты: несколько вечеринок в формате ЧБД (популярное YouTube шоу на территории СНГ - «НГ»), «Киноночь», на которой гостям (их было около 50) предложили посмотреть 3 фильма (комедия, мультфильм и фэнтези) и провели конкурсы.

- Особенность наших мероприятий: почти полный запрет алкоголя, так как акцент делается именно на общении людей и их «коннекта» между собой, - отмечает Жасулан. - В команде было около 10 человек, распределяли обязанности, каждый был ответственным за свою часть вечеринки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Connect team (@connect.xx)

Сейчас по разным причинам организаторов в команде почти не осталось, поэтому в планах пока только повторение летнего выезда на природу.

- Хотим сделать его более масштабнее: если отменят ограничения, то человек на 100. Закажем автобусы, если будет необходимо, - поделился Жасулан. И пояснил, что его мотивирует в этой работе: - Во-первых, хочу развить сферу вечеринок в нашей области, чтобы к нам приезжали со всего Казахстана. Это будет развивать наш туризм и как минимум принесет деньги в областной бюджет. Чем больше людей будут знать о наших тусовках, тем больше захотят на них приехать. Я часто слышу от своих знакомых, что, познакомившись на моих вечерниках, они стали друзьями, у них начались отношения. И мне нравится делать все для сближения людей. Еще очень сильно вдохновляюсь концертами и «опен эйрами» (с англ. - открытый воздух, масштабный концерт на открытом воздухе - «НГ»). Например, Ultra (ежегодный фестиваль электронной музыки, который проводится в марте в Майами, США - «НГ») и алматинские организаторы тусовок, известные по всему Казахстану - Kipish. Я хочу выйти на их уровень.

Фото из личного архива