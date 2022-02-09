Об открытом участке труб перед домом № 93/2 по ул. Победы сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда СЕВОСТЬЯНОВА.

Ул. Победы, 93/2. На одних участках трубы полностью открыты, на других - с очень ветхой изоляцией

- Очень обрадовались, когда на старых трубах рядом с нашим не менее старым домом появились новые разводящие вентили, - рассказала она. - Как нам объяснили сотрудники теплокомпании, это позволит регулировать подачу тепла и легче ремонтировать теплотрассу. После того как их установили, пообещали и обновить изоляцию. Но, к сожалению, утепления труб ждем до сих пор.

По словам читательницы, изоляция на этих трубах и так была в очень ветхом состоянии, а теперь из-за установки вентилей на части теплотрассы ее полностью сорвали и до сих пор не восстановили. На месте корреспонденты «НГ» увидели открытый участок теплотрассы небольшого диаметра с очень старой изоляцией, а рядом с новыми вентилями ее нет вообще.

Ул. Хакимжановой, 56. Теплотрассу закрыли рубероидом

Трубы во дворе дома № 56 по ул. Хакимжановой, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК закрыли рубероидом.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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