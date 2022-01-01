1 февраля 1994 г. звание «Почетный гражданин города Кустаная» присвоено С. С. Бакирову - за особые заслуги по укреплению правопорядка, Л. В. Нездойменко - за заслуги в развитии промышленности, С. О. Шадикяну - за заслуги в развитии городского хозяйства.

4 февраля 1976 г. Кустанайский горисполком запретил движение грузового автотранспорта по ул. Свердлова (сейчас - пр. Абая) со стороны г. Рудного от кольца КЖБИ до ул. Красноармейской (ул. М. Хакимжановой).

5 февраля 1938 г. Кустанайский облисполком избрал Максима Ивановича Мурнаева председателем спецколлегии Кустанайского облсуда.

7 февраля 1968 г. в Кустанае снесли общежитие медучилища по ул. Советской, 76 (ул. Байтурсынова), так как оно расположено на земельном участке строящегося здания областного Дома партийного просвещения. Студентов переселили в новое общежитие по ул. Баймагамбетова.

8 февраля 1938 г. горсовет Кустаная установил тариф за пользование городским таксомотором от ст. Кустанай в радиусе 3 км в размере 1 руб. 50 коп.

9 февраля 1982 г. Кустанайский горисполком выделил земельный участок для строительства «зеленого» рынка в районе КЖБИ по ул. Ворошилова.

10 февраля 1972 г. при горисполкоме Кустаная образованы комиссии: жилищная, наблюдательная, по распределению автотранспорта для продажи в личное пользование, по определению технической годности автотранспорта, по контролю и соблюдению законодательства о религиозных культах, по внедрению в быт трудящихся новых обрядов, по назначению пенсий, по оценке строений и плодово-ягодных насаждений.

12 февраля 1975 г. в Кустанае сдано в эксплуатацию здание грязеводолечебницы, в котором размещены отделения физиотерапии и грязеводолечения городской поликлиники.

12 февраля 1975 г. ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) в Кустанае переименована в проспект Ленинский.

13 февраля 1997 г. решением акима Костаная установлены льготы по обслуживанию пенсионеров по старости в банях. Услуги - два дня в неделю (среда, четверг). Утвержденная стоимость снижена на 50%.

14 февраля 1920 г. Кустанайский уездный отдел народного образования разместился в здании бывшего торгово-промышленного банка по ул. Соборной (ул. Байтурсынова) - Толстого.

15 февраля 1999 г. в Костанайской области открыты основная школа с государственным языком обучения в п. Аманкарагай Аулиекольского района, начальная школа с государственным языком обучения в Костанае, по области реорганизованы 5 основных школ в средние, 8 средних школ - в основные, 17 основных школ - в начальные.

16 февраля 1946 г. Кустанайский облисполком обратился в Совнарком Каз. ССР за разрешением организовать в Кустанае водоразливочный завод. Подготовлено помещение по ул. Ташкентской (ул. 5 Апреля), 43 (бывшая контора заготзерна).

17 февраля 1982 г. начата застройка микрорайона № 9 южного жилого района Кустаная.

18 февраля 1999 г. в Костанае объединены коллективы областного русского театра драмы им . Горького и театра кукол в областной русский театр драмы и кукол.

19 февраля 1938 г. в Кустанае организована база Рыбсбыта. Облисполком утвердил план завоза рыботоваров на 1938 год в сумме 7 млн рублей.

20 февраля 1957 г. в Кустанае выделен земельный участок площадью 24 га около дачи на р. Тобол вдоль дороги на Рудный под строительство станции юных натуралистов.

20 февраля 1992 г. в п. Каиндыколь Тарановского района образован агропромышленный концерн им. В. Г. Белинского. В мае 1999 г. ТОО им Белинского ликвидировано.

21 февраля 1941 г. постановлением бюро Кустанайского обкома КПб Казахстана райкомы КПбК и партгруппы исполкомов областных и райсоветов обязаны переименовать колхозы, населенные пункты и предприятия, носящие имя бывшего секретаря Казкрайкома ВКПб Голощекина.

21 февраля 1945 г. в Карабалыке на базе принятого оборудования и производственных зданий реэвакуированного завода № 222 Наркомтанкопрома организован завод по производству запчастей к тракторам и сельхозмашинам.

21 февраля 1972 г. к 50-летию Кустанайского драматического театра им. Горького почетное звание «Заслуженный артист Каз. ССР» присвоено артистам Н. В. Боброву, В. Б. Колпакову, Г. А. Куклинской.

23 февраля 1972 г. в садоводческих товариществах Кустаная организованы пункты по приему излишков урожая овощей, фруктов, ягод.

25 февраля 1957 г. создан Кустанайский отряд по борьбе с саранчовыми Главного управления по защите растений СССР. С 1991 г. - Кустанайская областная станция по защите растений областного управления сельского хозяйства и продовольствия. Осуществляла борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, контроль за применением пестицидов.

26 февраля 1965 г. решением облисполкома организована комиссионная торговля мясом и мукой по линии потребительской кооперации в городах, поселках, райцентрах Кустанайской области.

26 февраля 1992 г. на баланс Кустанайского пивзавода передано здание бывшей бани № 3 по ул. Пригородной, 2 и «Пивбар» по тому же адресу.

28 февраля 1939 г. президиум Кустанайского горсовета утвердил смету расходов на содержание кладбищ в сумме 6 000 рублей со штатом 4 единицы.

28 февраля 1982 г. в Кустанае прошел спортивный праздник 1-й Всесоюзный день лыжника, в котором приняли участие 15 000 горожан. Массовые лыжные соревнования одновременно проходили в восьми микрорайонах города.