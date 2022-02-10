Пока в Горняцком устанавливают контейнеры для мусора, в Рудном они начинают исчезать

В поселке Горняцкий мусорный коллапс, который начался в конце лета 2021 года, временно заморожен. После того как населенный пункт, который административно относится к Рудному, покинула мусоровывозящая компания, власти создали сложную схему по организации вывоза ТБО. При этом в самом Рудном кризис с отходами только набирает обороты: вчерашние контейнерные площадки превращаются в несанкционированные свалки. Руководство ТОО «Рудный-Ажар-2006», некогда единственной фирмы, занимавшейся вывозом мусора, обращается за защитой к президенту. Кажется, что безучастными в этой истории остаются только сами жители города и прилегающего поселка. Хотя есть еще один пример решения мусорной проблемы и он совсем рядом - в Качаре.

Пока не уйдет ПКСК

Уход ТОО «Рудный-Ажар-2006» из Горняцкого длился все лето 2021 года. Сначала фирма уведомила жителей, спустя месяц убрала баки с трех контейнерных площадок. Причины две: низкий тариф и огромный долг сельчан - больше 5 млн тенге. В августе в дело вмешалось ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» с иском к фирме, в котором просило признать односторонний отказ выполнять договоры незаконными. Но суд оставил заявление общественников без рассмотрения. Когда в конце августа в поселок приехал корреспондент «НГ», местные жители складывали отходы в ямы, а затем поджигали их.

На контейнерной площадке в Рудном убрали баки для мусора из-за долгов местных жителей

Проблемой занимались чиновники не только Горняцкого, но и акимата Рудного, которому поселковые власти подотчетны. Сначала мусор вывозили разовыми акциями как несанкционированные свалки. Выделенные деньги, тогда говорили о 3 800 000 тенге, освоили полностью. Затем придумали более сложную схему.

- За вывоз мусора сейчас взялся ИП Чернуха, который заключил договор не напрямую с владельцами домов, а с местным ПКСК «Лада», - рассказал «НГ» аким Горняцкого Зейнелгабиден АБИЛОВ. - Кооператив уже после этого стал заключать договоры с сельчанами. Мусор сейчас вывозят два раза в неделю: во вторник и в пятницу. При этом вывозит ИП только содержимое контейнеров. Поэтому у нас все равно заложены деньги, мы их даже чуть увеличили, на ликвидацию несанкционированных свалок.

Всего на поселок нужны 20 контейнеров, но пока установили только 14, в том числе 10 купили, остальные взяли у местных госорганизаций. По официальной информации, большую их часть закупали на спонсорские средства, на них же сделали и первую предоплату на недельный вывоз мусора. Контейнер стоил примерно 35 000 тенге, а предоплата за вывоз обошлась добрым людям в 68 000 тенге. Как оказалось, частично этими спонсорами были аким Горняцкого и заместитель акима Рудного Азамат Искаков, которые вложили в спасение поселка от мусора деньги из собственной зарплаты.

Причем чиновники называют условия, по которым согласился работать ИП Чернуха, кабальными. Тариф с новым подрядчиком составляет 344 тенге с человека - примерно на 100 тенге больше, чем было у ТОО «Ажар». Мусор вывозят строго по предоплате. Проблемы, с которыми сталкивались в ТОО «Ажар-2006», никуда не делись: люди не платят, договоры не заключают. Председатель ПКСК Алия ЩУКИНА говорит, что пока договоры заключила только треть из 1 300 жителей поселка. Остальные либо отмалчиваются, либо категорически отказываются идти на контакт.

Алия Щукина каждые три дня собирает деньги на вывоз мусора из Горняцкого

- Договоры не заключили 69 частных домов в поселке, а все многоквартирные дома уже с договорами, - объясняет Щукина. - С тех людей, которые платят, мы собираем примерно 150 000 тенге в месяц. Вывоз одного контейнера стоит 1 743 тенге. То есть разовый вывоз мусора обойдется в 24 000 тенге. Нам пока денег хватает. Мы собираем деньги и каждый раз заказываем машины. Нам нужно докупить контейнеры, так как у нас есть три участка, которые не закреплены.

Если следовать закону, то граждане имеют право на утилизацию своего мусора двумя способами: отдать по договору его мусоровывозящей компании либо вывезти на ближайший полигон ТБО. Сельчане, которые отказываются заключать договоры, заявляют, что вывозят мусор сами. По идее, они должны подтвердить свои слова документами, которые выдают на полигоне. Но требовать их местные исполнительные органы не могут. Если же они сжигают мусор, то рискуют нарваться на штрафы по статьям 336 и 410 КоАП РК.

- Люди говорят, что у них нет мусора или они сами его вывозят, - поясняет Абилов. - Но у нас нет инструментов, полномочий, чтобы затребовать у сельчан договоры или квитанции от полигона. Более того, некоторые владельцы домов нам даже двери не открывают.

В понедельник, 7 февраля, корреспондент «НГ» прогулялся по поселку. За день до вывоза мусора контейнеры уже наполнены мусором, но свалок и заполненных ям не видно. По сравнению с картиной прошлого лета в Горняцкий добралась цивилизация. Зато есть свежие следы сажи на снегу. Это означает, что мусор на контейнерных площадках продолжают периодически поджигать.

Уже сейчас понятно, что долго эта схема работать не будет. Все ПКСК по закону до июля должны быть реформированы в объединения собственников имущества или в простые товарищества. Как только кооператив «Лада» прекратит свое существование, скорее всего, проблема вывоза мусора откатится к разовым ликвидациям несанкционированных свалок. С повышенным тарифом и предоплатой вроде бы согласно работать ТОО «Ажар-2006», но тут показания акимата и предпринимателя расходятся: обе стороны утверждают, что ничего не знают о предложениях друг друга по сотрудничеству.

Мусор в баках и окрестностях

В Рудном ситуация не намного легче. Объявленная осенью 2020 года новым акимом война за чистоту города, кажется, перешла к позиционным перестрелкам. Корреспондент «НГ» осмотрел несколько мусорных площадок, их внешний вид по-прежнему оставляет желать лучшего. Хотя каждая - индивидуальна.

Мусорная площадка за ТЦ «Вернисаж» в Рудном больше похожа на настоящую свалку

Контейнерная площадка в 8-м микрорайоне, за ТЦ «Вернисаж», последние 20 лет, которые автор статьи прожил в Рудном, олицетворяет всю боль городских помоек. Асфальтированного подъезда к ней не было никогда, зато в обилии грязь, на которой даже трава не растет. Зимой по замерзшему снегу к ней еще можно подобраться, а весной и осенью простая задача превращается в квест. Рядом с контейнерами - уже привычная свалка крупногабаритного мусора. В эту же яму скидывают и пищевые отходы, когда заполняются баки. Вокруг чертога зловония - сразу три детские площадки.

Мало чем отличается и площадка по ул. Гагарина, 11. Здесь яму и контейнеры в какой-то момент благоустроили: огородили металлическим забором. Но в заборе быстро проделали дыру, чтобы в непогоду было удобнее выбрасывать мусор в яму. Не мешает забор и путешествиям содержимого контейнеров, которое разбросано в радиусе десятков метров. На обеих свалках в понедельник мусора было предостаточно.

Чуть лучше история с площадками, которые в прошлом году благоустроил акимат. Здесь уложили новый асфальт, поставили камеры наблюдения. По меркам Рудного такое место можно назвать образцовым. Мусор вывозят регулярно, но часть его все же остается возле баков. Если раньше в ТОО «Ажар-2006» говорили, что они обязаны убирать в радиусе 1,5 м от контейнера, то теперь представители фирмы указывают, что не могут выполнить и эту работу. Из-за низкого тарифа сократили персонал, так что теперь забирают мусор только из контейнеров. Попытка договориться с дворниками, чтобы они сгребали свалки в контейнеры, успехом не увенчалось.

Автор статьи последние годы в Рудном появляется в лучшем случае раз в неделю, так что сделать выводы по результатам разовых походов сложно. Зато журналистка ИА «Город» Ирина СТАРИКОВА сталкивается с проблемой ежедневно. В конце января она опубликовала статью, в подзаголовке которой обозначила вывод своих наблюдений: «Война с рудненскими свалками ведется только в социальных сетях».

- Как рядовой житель Рудного, который ежедневно ходит по городу и видит все эти чудовищные свалки, я считаю, что война с мусором позорно проиграна, и дальше будет только хуже, - поделилась с «НГ» своим мнением Ирина. - Как журналист, который по роду деятельности знает немного больше, смею питать надежды на спасение города от мусорного коллапса. Но я не думаю, что это спасение придет с повышением тарифа, на что уповают и мусоровывозящие компании, и местный исполнительный орган. Да, нормы накопления отходов давно пора пересчитать. Да, тариф давно пора повысить. Однако эти 340 тенге не спасут ситуацию. Акимат, в свою очередь, с прошлого года занялся благоустройством мусорных стоянок, подъездных путей к ним, закупает камеры видеонаблюдения, а по факту на эти стоянки снова будут приезжать полуживые манипуляторы, из которых рекой льется масло. А куда должны исчезнуть выгребные ямы? Они останутся, как и горы мусора вокруг контейнеров. И эти свалки снова и снова будут вывозить за счет бюджетных средств.

Старикова добавляет, что выход из ситуации предложил экоактивист Максим Фролов, который выступает за внедрение программы по управлению отходами. Он обратился в акимат, чтобы сразу модернизировать мусорные стоянки под раздельный сбор отходов, а уже после разыграть на конкурсной основе операторов. Прописать требования и пригласить на рынок компании, готовые превратить убыточные свалки в источник дохода. По информации Стариковой, аким Рудного прислушался к предложению экоактивиста.

Контейнеры убрали

Но это пока только планы. В реальности ТОО «Ажар-2006» начало убирать свои контейнеры с площадок в отдельных районах Рудного. Как и в Горняцком, на их месте быстро образовались несанкционированные свалки.

Азамат Искаков на встрече с рудничанами предложил три варианта решения проблемы

- Нами проведены переговоры с другой мусоровывозящей компанией, которая согласна зайти в эти районы, но при условии заключения договоров, - комментирует заместитель акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. - Новая компания - ТОО «ЭкоТехСервис». Но есть нюанс. У «Ажара» с жителями публичный договор. То есть его заключали не с жильцами, а просто когда-то напечатали в газете. Если ты письменно не отказался, то договор считается действующим. Жильцам нужно за месяц уведомить ТОО о расторжении договора, только после этого они могут идти в другую фирму и заключать новые договоры, если «Ажар» не подаст в суд. Расторгать договоры начали пока единицы.

Вечером 7 февраля жители домов №№ 37, 39, 41, 43, 45, 47 и 51 встретились с представителями акимата Рудного. Именно в этих дворах ТОО «Ажар-2006» убрало контейнерные площадки. Дома здесь старые, двухэтажные. Долгов много. Сами жители пытались понять, что им теперь делать.

- Я живу в доме № 45 и часто не сплю ночами, - обратилась к властям пенсионерка Галина ТЮЛЕЕВА. - Вижу, как к нашей мусорке подъезжают «ГАЗели» и подолгу здесь стоят. Такое происходит часто. Я плохо вижу, может, они и мусор выгружают. Мы-то сами мало мусора производим.

Власти Рудного предлагают бороться с незваными гостями с помощью видеокамер. Уже работают 34 камеры, необходимо установить еще 98. Разработан и более общий план.

- Есть три выхода из ситуации, - заявил Азамат Искаков. - Первое - это проведение полноценных переговоров с ТОО «Ажар-2006». Мы будем вести переговоры, чтобы они вернулись в этот район. Но дать гарантию я не могу. Второй выход, как в поселке Горняцкий, это договор с ПКСК. Но у вас здесь двухэтажные дома, не все относятся к какому-либо ПКСК. Третий вариант - найти другую мусоровывозящую компанию, как ТОО «ЭкоТехСервис». Но решить это должны сами жильцы.

Искаков предложил собравшимся опросить жильцов, которые не присутствовали на встрече, и прийти к единому решению.

«Давят полиция и акимат»

Учредитель ТОО «Рудный-Ажар-2006» Рустем МАЛИКОВ заявляет, что его предприятие подвергается нападкам полиции. 2 февраля в соцсетях фирмы разместили открытое письмо президенту РК от коллектива мусоровывозящей компании. В нем указывается, что участковые составили больше 100 протоколов за несвоевременный вывоз мусора и нарушение правил благоустройства. ТОО уже выплатило больше 10 млн тенге штрафов.

Рустем Маликов: «Полиция составила сотню протоколов, но ничего не меняется»

- У нас штатная численность 170 человек, а по факту работают 102 сотрудника, - рассказал «НГ» Маликов. - Я полиции объясняю, что не просто так люди увольняются. Я физически не могу выполнять объем вывоза ТБО в последний год после массовых увольнений. Уходят люди из-за низкой зарплаты, а она не растет, потому что у нас тариф устарел безнадежно на 7 лет. Растет минимальная зарплата, а наши услуги оплачиваются на прежнем уровне. Полиция составила сотню протоколов, но ничего не меняется. Может, тогда они наказывают не тех? Кроме того, ко мне приходили полицейские составлять протоколы. Двое записывали, третий сидел в холле. С последним я побеседовал, объяснял ему, как вам, что не хватает денег и контейнеров. А полицейский мне отвечает: «У вас есть рабочие? Вот если вы им команду дадите, они же обязаны выполнить распоряжение. Вот и нам дали команду». Такой диалог у меня не впервые.

По словам Рустема Маликова, его ТОО - единственная компания в Казахстане, которую штрафуют из-за нарушений правил благоустройства. Он добавляет, что пока ТОО вывезло контейнеры с шести площадок. Если ситуация не изменится, то на очереди будут и другие дворы. Какие именно, пока неизвестно.

А ситуация в ближайшем будущем вряд ли изменится. Тариф, в который упирается вся риторика учредителя ТОО «Рудный-Ажар-2006», останется прежним как минимум до июля 2022 года. По словам Азамата Искакова, в акимате уже сделали расчет норм накопления ТБО. Но с утверждением нового тарифа есть сложности.

- Нормы разработаны, это основа для тарифа, но в министерстве юстиции новые нормы мы пока не регистрировали, - сказал заместитель акима. - Это связано с тем, что президент после январских событий ввел мораторий на повышение коммунальных тарифов на 180 дней. Как только эта проблема будет снята, мы сразу же подадим документы на новый тариф. Утвердят или нет, это уже не от нас зависит! Пока мы продолжим благоустройство контейнерных площадок. Хотим закрепить земельные участки, на которых стоят контейнеры, за собой, перевести в госсобственность. Мы даже проводим расчеты на обустройство площадок с евроконтейнерами. Планируем до конца февраля их завершить.

В акимате отмечают, что даже повышение тарифа вряд ли решит все проблемы ТОО «Рудный-Ажар-2006». Хватит его только на рост зарплат, а о новых контейнерах или закупке новой техники говорить не приходится.

Мусорные баки в Качаре вывозят раз в сутки

В качестве примера для подражания Азамат Искаков приводит работу ТОО «SPECO». Эта фирма обслуживает поселок городского типа Качар. Руководитель ТОО Алексей ПРЕСНЫЙ, он же заместитель директора ТОО «ЭкоТехСервис», провел для «НГ» экскурсию по сортировочной станции и показал пустые контейнеры в самом поселке.

- Мы начали работать в Качаре 5-6 лет назад. Построили стоянку, приучили людей к централизованному сбору, - рассказывает Пресный. - У нас в поселке от 160 до 200 контейнеров в зависимости от времени года. Вывозим мусор ежедневно, причем собираем и содержимое контейнеров, и окружающие их отходы. Мы не делаем различий. Здесь мы сортируем мусор и продаем часть в другие области Казахстана, а также в Россию. У меня новая техника, два манипулятора для Качара, нам этого хватает.

На сортировочной станции в Качаре работает новая техника

В ТОО «Рудный-Ажар-2006» парируют, что работали так же, пока были единственными игроками на рынке.

Придет ли качарский опыт в Рудный, пока сказать сложно. Зато в Горняцкий ни ТОО «SPECO», ни ТОО «ЭкоТехСервис» не спешат заходить. Никому не нужен поселок с репутацией хронического должника. Поэтому спасение утопающего, даже если вместо воды — мусор, так и останется делом рук самих утопающих.

Фото автора