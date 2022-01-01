Еще немного о субпродуктах

Симпатичным рецептом приготовления куриных сердечек в сырном соусе делится активный участник нашей кулинарной тусовки GG. Блюдо в приготовлении несложное.

Сердечки в сырном соусе подаем с пастой или рисом / Фото GG

Сердечки очистить от жира, сосудов, крови, если таковая есть, хорошенько промыть. И отварить минут 30 в подсоленной воде, куда можно бросить лист лаврушки, пару горошин душистого перца.

После этого продолжаете готовку в глубокой сковороде или сотейнике. На дно наливаете 2-3 ложки воды, выкладываете сердечки, по ним распределяете сметану, туда же выкладываете из баночки плавленый сыр «Янтарь». Ставите сковороду на небольшой огонь и готовите сердца в сметанно-сырном соусе минут 15-20. Минут через 10 кипения соус можно подсолить, а в самом конце готовки добавить свежую зелень и чеснок.

Ингредиенты

На 0,5 кг сердечек: 100 г сметаны, 50 г плавленого сыра, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 ветки укропа или петрушки.