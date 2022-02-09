В Костанайской области дорожают молочные продукты, в том числе из списка социальных

Процесс этот пошел еще в конце прошлого года и не останавливается сейчас. А на фоне текущей массированной борьбы исполнительной власти за сдерживание цен то, что происходит с молочными продуктами, стало просто заметнее. И похоже, наработанные механизмы регулирования с «молочкой» не работают. Другие нужны.

Все начинается с коровы

При этом пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке и кефир такой же жирности, творог жирностью 5-9%, сливочное масло жирностью не менее 72,5% входят в перечень социально значимых продуктов, что означает: за ценами на них государство бдит. Оставило в рыночных реалиях за собой такое право. Впрочем, до сих пор бдительность выражалась лишь в одном: магазинам запрещено делать на них торговую надбавку более 15%. Других ограничений нет. Для производителей этой продукции в том числе. Если не считать меры антимонопольного реагирования, но это немного другая история.

Октябрь 2021 года. Сейчас отпускная цена на это молоко на 22 тенге выше прежней в розничной

И вот с четвертого квартала прошлого года цены на молочные продукты активно «забеспокоились», как выразилась хозяйка небольшого магазина в Костанае.

Она имела в виду отпускные цены переработчиков сырого молока. Конечно, росли они и раньше, реагируя на повышение стоимости энергоносителей и массы других вещей, которые любой производитель вносит в графу «затраты», считая себестоимость продукции. Но прошлый год, острозасушливый для многих районов области, не давший возможности сельчанам заготовить в достатке качественные корма, сложностей производителям серьезно добавил. И тем, кто производит сырье, и тем, кто молоко перерабатывает. Сырье стало дороже, к тому же его не хватает. Ни один завод в Костанайской области не работает только с молоком товарных хозяйств, где стремятся все-таки удерживать стабильные объемы производства. Все пользуются также молоком с личных подсобных хозяйств, а они к этой голодной зиме поголовье сбросили. Кроме того, на подворьях коровы в основном пока не доятся в ожидании телят, массовый отел впереди.

«Уклончивый» продукт

Это не домыслы. Зависимость от ЛПХ действительно мощная, даже у переработчиков, которые в рамках многопрофильных компаний имеют свои молочно-товарные фермы с хорошим продуктивным скотом. Так, в январе в инстаграм-аккаунте фирмы, которая выпускает молочные продукты под торговой маркой «Село Лесное», появился комментарий: ответ на вопросы потребителей, почему в продаже стало трудно найти самые ходовые продукты этого производителя, то же молоко в пленке. «Испытываем нехватку сырья. Полный ассортимент появится весной».

Затем директор ТОО «Лидер-2010» Александр ЛИГАЙ подтвердил рудненским журналистам (а производство расположено в Рудном) и тезис о нехватке сырья, в том числе из-за сокращения поступлений молока от населения, а также сообщил, что компания пока «вынуждена была сократить объемы производства».

И параллельно предприятие подняло отпускные цены для розничной торговли. В середине января магазины в Рудном, Костанае, Лисаковске получили письмо с приложением, уведомлявшее о повышении цен на весь ассортимент продукции. Рост по разным позициям составлял от 5 до 35 тенге. Масло, например, 180-граммовый брикет жирностью 72,5% в фольге прежде магазинам отпускали по 660 тенге, новая цена - 695 тенге.

Кстати, в листе предложений молоко в мягком пленочном пакете (фин/пак) емкостью литр и жирностью 2,5% отсутствует. С такой жирностью есть только в ПЭТ-упаковке и емкостью 0,93 л. Для ясности: розничная цена на него поэтому регулироваться не может, продукт с такими параметрами от списка социально значимых «уклоняется». Прежняя цена 290 тенге, новая — 300. Литровое в пленке есть, но жирностью 2,4%. Тоже регулировать нечего. Прежняя цена — 270 тенге, новая — 280 тенге.

На подъеме и другие

Еще в ноябре подняло цены ТОО «ДЕ-Трейд» - поставщик разнообразной «ДЕПовской» продукции, в том числе мороженого в большом ассортименте и сгущенного молока. Возьмем для иллюстрации те же позиции, что у «Села Лесного». Литровое молоко «ДЕПовское» жирностью 2,5% в пленке отпускалось раньше по 257 тенге, с 12 ноября 2021 года - по 270 тенге. Масло «Крестьянское» жирностью 72,5% в 200-граммовом фольгированном брикете магазины могли прежде закупить по 658 тенге, с ноября - по 689 тнг. Но все это уже в прошлом.

В феврале этого года компания подняла цены в очередной раз. Они изменились, а еще несколько изменилась и номенклатура продукции. Молоко «ДЕПовское» жирностью 2,5% в мягком пакете теперь предлагается в 900-граммовой упаковке по 297 тенге. Такой же жирности молоко появилось в 400-граммовых (вместо полулитровых) пакетах по 163 тенге. Литр молока жирностью 2,5% теперь предлагается в упаковке пюр/пак (типа картонных пакетов) по 304 тенге. Масло «Крестьянское» с 689 тенге подорожало до 768. Еще раз напомним, что это все только отпускные цены предприятия-производителя. Без розничных надбавок.

Рудничане подняли цены после январских митингов, на которых власти уверяли, что не позволят ценам вырасти. Присланный тогда в редакцию «НГ» прайс хозяева мелких магазинов сопроводили вопросом: дескать, как же так, с нас, розницы, требуют стоимость продуктов в трудные времена держать, а производитель вот что делает... Мы задавали этот вопрос в Костанае на небольшом совещании с представителями торговли. И получили ожидаемый ответ: заводов в области несколько, не устраивают цены одного, работайте с другим. Но вот и другой поднял. Еще был разговор о том, что власти все-таки обсудят ситуацию с переработчиками, продвинутся, так сказать, ближе к началу ценовой цепочки. И СМИ на разговор позовут. Не звали. А магазинные полки сигналят о том, что у заводов сейчас своя правда, регулированию в духе «вы как-нибудь держите цены» она не поддается.

Пока самым доступным в костанайской рознице остается молоко «Садчиковское» - 255 тенге за литр в пленке. Мы позвонили в пресс-службу ТОО «Олжа Агро», в структуру которого входит и молочно-товарная ферма в Садчиковке, и перерабатывающий комплекс, с вопросом, планирует ли этот производитель поднимать цены.

- Как раз ведем работу, чтобы избежать этого, - был ответ.

Вопрос о причинах подъема цен мы адресовали и руководству ТОО «ДЕ-Трейд», пока нам оттуда не перезвонили, хоть обещали. Но мы готовы сделать публикацию и позже. С любым производителем молочных продуктов в области - о проблемах, о том, каких шагов ждут от государства, как должна измениться поддержка в этом секторе...

Каждый - в своем праве

Несколько слов для пользы потребителей. Выбирая сегодня продукты по принципу «Чтобы вкусно, но подешевле», хорошенько смотрите на упаковку. В отделах маркетинга у производителей люди даром хлеб не едят. Красивые баночки, бутылочки, пакеты нередко имеют емкость меньше привычной, а цвет, форму - прежнюю. 900-граммовый пакет «ДЕПовского» молока просто близнец своего литрового предшественника, а 400-граммовый - полулитрового.

Привычные пакеты популярного "ДЕПовского" молока в пленке не так давно "похудели"

Причем это становится поводом для возмущения покупателей.

- Это уловка, обман, цена меньше не стала, а молоко недоливают, - негодовала позвонившая в «НГ» пенсионерка.

Похожее негодование люди высказывали и тогда, когда на фоне сначала дефицита, а затем естественного подорожания растительного масла производители оперативно наладили выпуск продукта в таре самой разнообразной емкости - и 0,75 литра, и 0,85, и 0,9, а дизайнерские детали заставляли визуально воспринимать бутылку литровой. Но все в конце концов привыкли, масло выбирают аккуратно, а самые добросовестные продавцы на ценниках указывают емкость тары.

По поводу якобы заведомого обмана. Мы проконсультировались в департаменте по защите прав вотребителей: производитель абсолютно ничего не нарушил. На упаковке «ДЕПовского» молока на видном месте, крупно и четко написано 900 г. Необходимая информация потребителю предоставлена, дальше его дело, брать или не брать. Но приглядеться к упаковкам сметаны, йогуртов, творога стоит. Особенно сейчас, когда все дорожает. Совершите вы массу открытий. Возможно, и пересчитаете что-то в свою пользу.

Фото автора