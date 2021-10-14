Единственная в Костанайской области верблюжья ферма расширяется и мигрирует

Вы когда-нибудь по-хорошему отмечали годовщину кредита? А нам удалось. На днях побывали в хозяйстве индивидуального предпринимателя Алмата НУРМАХАНОВА, основа бизнеса которого - верблюдоводство. Пять лет назад, в сентябре 2016 года, переселенец из Узбекистана получил в МКО «Атамекен Костанай» первые 4 млн тенге под щадящую ставку в 4%. Деньги ушли на увеличение поголовья и постройку крытого загона. Загон верблюдам теперь не нужен.

Старые связи, новые знакомства

На ферме Нурмаханова мы не первый раз. Есть у «НГ» привычка - не рвать связи с интересными стартапами, наблюдать, как идут дела. Хозяйство, которое обосновалось в поселке Юбилейный, неподалеку от Рудного, - из числа таких.

Алмат Нурмаханов: «Верблюд - серьезное животное, копыто - как тарелка. Но я не боюсь, мы же друзья»

Если совсем честно, мы даже хозяину об этом сказали: в жизнестойкость небольшого нурмахановского каравана сначала не очень-то верилось. Ведь каких только смелых экспериментов с разведением живности не практиковал бизнес в нашей области. Яков с коровами скрещивали, страусов разводили. Страусов даже в двух хозяйствах держали, рассказывали, что мясо столичные рестораны закупают, в костанайских магазинах оно появлялось. Но минуло все без следа.

Верблюды, конечно, менее экзотические персонажи для наших краев, но все же сделать на них деньги, иметь стабильный доход нелегко.

Нурмаханов при первом знакомстве говорил, что, прежде всего, для этого надо расширять стадо, увеличивая количество дойных верблюдиц. Ведь изначально основная ставка ИП делалась на производство из их молока шубата - кисломолочного напитка, а доятся животные не обильно.

Хозяйство в 2016 году начиналось всего с пяти голов, часть из них - практически одичавшие торгайские верблюды.

- Я тогда не верблюдов, а львов привез, - смеется, вспоминая, предприниматель, - злые, агрессивные, неуживчивые, ногами пинали всех так, что подойти было страшновато.

Рассказывает и развязывает при этом узду на шее мирно что-то жующего на пастбище самца. Верблюд с неподражаемым высокомерием задирает голову, обнажает здоровенные зубы и искоса поглядывает на нас с изрядной высоты своего роста. Весу в этой махине - около 600 кг, один горб - торчком, а второй пока свисает на сторону. Не наел еще запасов товарищ, поясняет хозяин.

Пастух следит за тем, как верблюды пасутся, глядя в бинокль

Этот верблюд сменил первого производителя по кличке Богатырь. Того продали, потому что в стаде достигли репродуктивных кондиций его дочери, а близкородственное скрещивание нежелательно. На ферме сейчас уже 30 верблюдов.

- В 2018 году я проучился на курсах «Бастау-бизнес» и еще раз взял кредит, больше 5 млн тенге. Привез на эти деньги из Атырауской области шесть одногорбых молочных верблюдиц, - рассказывает о положении дел Нурмаханов, - а дальше пошло свое потомство. Так что сейчас дойных в стаде шестеро, есть молодняк, а есть еще три верблюдицы, которые принесут потомство на следующий год.

Стадо увеличивается, ИП представлял область на столичном форуме участников «Бастау», бизнес вроде стабилен, можно выдохнуть? Но оказалось, что вместе с ростом поголовья прибавляется у предпринимателя проблем и вопросов.

Переехали

Есть среди них текущие, а есть прямо-таки стратегические.

Комплект для пастуха - домик на колесах, лошадь, собаки

Из оперативки: проблема с кормами, которая сегодня серьезно стоит перед многими животноводами. Тем более что в хозяйстве Нурмаханова не только верблюды, но и шесть коров. На одних кораблях пустыни выплыть бы ему не удалось. Стадо медленно наращивает продуктивность. Со скотом это быстрее, так что, кроме шубата, небольшая ферма реализует молоко, творог, сметану, масло.

Проблема номер два: когда число животных на подворье Нурмаханова стало увеличиваться, пришлось из поселка их переселять. Санитарные нормы не позволяли оставаться в населенном пункте. Теперь обретается стадо в старой базе, благо таких в Юбилейном осталось немало.

- Пустили нас туда на условиях, что будем приглядывать за строением, без присмотра растаскивают здесь такие помещения, - показывает из окна машины предприниматель на полуразрушенные фермы.

Место дислокации появилось, но туда не приведешь гостей, чтобы показать трогательных верблюжат, продемонстрировать дойку, организовать катание на верблюде. Условия непрезентабельные, по оценке хозяина. А, между прочим, все перечисленное давало немного подзаработать ИП.

- Пока с этим вынужденный перерыв, мы другое сделали: летом на рынке «Бак-Бак» организовали этнокафе «Кыз-Жибек», - говорит Нурмаханов, - поставили юрту, продавали шубат, кумыс, курт. Вроде людям нравилось, клиентов у нас прибавилось, народу больше о нас узнало.

Новый производитель сменил прежнего Богатыря

А вообще, туристическое направление предприниматель оставлять не собирается. Даже наоборот. Есть у него намерение организовать турбазу и верблюдов там использовать.

Неподалеку от Юбилейного он уже получил от акимата района Беимбета Майлина в долгосрочную аренду 237 га земли, там и выпасы для животных, и участок, на котором можно сеять.

- А один гектар я хочу у государства выкупить в собственность, - говорит Алмат Сабырович, - и там разместить турбазу. Для начала в облегченном варианте - поставить юрту, палатки, угощать национальными, натуральными продуктами. Ферма будет неподалеку. Там уже можно и катание организовать, и часть хозяйства показать.

Планы серьезные. Понятно, что Нурмаханов хотел бы воспользоваться государственной поддержкой, если такая полагается. Например, требуется на новом месте электричество, вода, а он слышал, что есть программы, в рамках которых государство для бизнеса финансирует строительство коммуникаций. Говорит, был бы благодарен за консультацию по этому вопросу. Сам он пытается сейчас возможности «зеленой» энергетики для себя прикинуть.

Опять же, растениеводством никогда не занимался, но понимает, что рассчитывать на то, что кто-то ему постоянно будет его участок кормовыми культурами засевать, дороговато выйдет. И здесь надо просчитывать варианты.

Шубат в Египте

- Финансовой грамотности мне все-таки не хватает, - сетует Алмат Сабырович, - поэтому мне кажется, проект «Бастау» должен иметь еще один этап для тех, кто первый прошел.

Сам он открыт для такого продолжения. Несмотря на трудности сегодняшнего дня, размышляет о том, что будет завтра, когда у него будет много продукции. И не только размышляет. Хозяин небольшого производства побывал, например, на бизнес-форуме в Египте. Управление предпринимательства известило его о мероприятии, и он ухватился за возможность себя показать в дальнем далеке. Дорогу оплатила дочка, работавшая в столице.

Он взял курта, свежего верблюжьего мяса, налил литров десять молока в бутылки пластиковые, и в каждую долил немного готового шубата. Да, еще прихватил кесе деревянные, купленные на Складской.

- Всю ночь перед полетом мы с дочкой варили и паковали верблюжатину, - вспоминает он, - я все сложил в сумки. И улетел, представьте. А вот по прилете меня досмотрели. И увидели бутылки. Я английского не знаю. Меня пограничник спрашивает о чем-то и произносит слово, которое по-арабски означает «мед». Я мотаю головой и говорю международные слова «милк» и «кэмел», потом говорю «бизнес», называю отель. И меня пропустили. Мало того, я в отеле жестами упросил шеф-повара красиво порезать мне верблюжатину. Шоколадку «Казахстан» ему подарил, я их штук пятнадцать взял. На форуме выставка была. Я свое блюдо поставил с мясом, курт разложил, шубат в кесешки наливаю. Люди пробуют, нравится, много людей. Там была делегация казахстанского МИД, и один человек из него с изумлением спросил, как я все это привез. Я ответил, что в сумке.

- А вы знали, что нужны специальные разрешения, санитарные документы?

- По правде, знал. Но это так хлопотно и долго, что я решил рискнуть.

С того форума у Нурмаханова остались некоторые контакты. Есть еще один алматинский телефон - фирмы, которая вроде бы занимается реализацией национальных продуктов за рубеж. Он их не теряет, с людьми вежливо переписывается. Считает, что время экспорта для него когда-нибудь настанет.

Фото Ксении РЕБИК