Как продается костанайская пшеница этого засушливого года

Уборочная кампания в Костанайской области завершилась в конце сентября. По традиции регион считается в первую очередь хлебным краем. Поэтому больше всего во время страды говорили все-таки о пшенице, которая к тому же остается у нас основным экспортным товаром, произведенным в отрасли сельского хозяйства. Так вот, этого товара в 2021 году собрали около 3 млн т - на четверть меньше, чем в прошлом году.

Теперь с трудом выращенное зерно надо с выгодой продать / Фото exp.idk.ru

Средняя урожайность по области едва превысила 7 ц/га при средней урожайности по стране в 9 ц/га. И, безусловно, результаты северных и центральных районов радикально отличаются от итогов страды на юге, где хлеб по большей части спалила жара, а где не сожгла, там он получился изреженным, с большими массивами пустоколосицы. Впрочем, устойчивость реальной экономики давно уже меряется не масштабами районов, а конкретными хозяйствами. Результаты даже в одной почвенно-климатической зоне могут значительно разниться. В зачет тем, кто хоть что-то получил, идут не только милость погоды, но и техническая мощь, и грамотная агротехника.

Но зерна в этом году все равно значительно меньше по сравнению с обычными костанайскими урожаями. В соседних северных областях - похожая картина. Россияне, первые наши конкуренты, от засухи тоже претерпели. Мировой сбор снижен относительно прогнозов. Все это сформировало высокую, как никогда, цену закупа. Сейчас трейдеры готовы приобретать тонну продовольственной пшеницы третьего класса за 110-120 тыс. тенге, но уже есть предложения, достигающие 125 тысяч.

- Это практически мировая биржевая цена, - сказал «НГ» предприниматель, заместитель председателя Костанайского филиала партии «Ауыл» Владимир ДРАНЧУК, - и это выгодная цена. При относительно невысокой урожайности она обеспечивает солидную прибыльность. Конечно, при сборе в 3-4 центнера, а на юге он ниже, к сожалению, хозяйства остаются в убытке. И там государство должно включать особые меры поддержки. Но при урожайности уже 8-9 центнеров с гектара бизнес, безусловно, с прибылью. Арифметика не очень сложная, если исходить из того, что средние затраты на производство тонны пшеницы у нас - около 60 тыс. тенге, а цена сейчас 120 тысяч. Плакать не стоит.

Закупочные цены АО «Продовольственная контрактная корпорация» тоже в этом году достаточно высокие - 102-107 тыс. тенге. Кстати, со своей стороны ПКК подготовила пакет поддерживающих бизнес мер, одна из которых касается обеспечения хозяйств семенами на будущую посевную. Корпорация намерена закупить семенную пшеницу на опытных станциях с тем, чтобы весной обеспечивать ими предпринимателей без оплаты - под будущий урожай.

Что касается качества произведенной пшеницы, то все аграрии считают ее качество очень высоким. Как выразился тот же Дранчук, «клейковина за 30% почти у всех, 40 тоже не редкость». В унисон бизнесу выступает и Министерство сельского хозяйства, заявляя, что такого качества зерна никогда не было.

Впрочем, у мельников несколько иное мнение. Они отмечают, что из-за того, что зерно «зажаренное», темное, снижается белизна муки, а это один из качественных параметров, существенный для торговли высокосортной мукой. Кроме того, пояснил корреспонденту «НГ» член международной ассоциации мельников IAOM Кумар КОЗЫБАЕВ, клейковина сама по себе тоже имеет определенное качество.

- Есть такой показатель - ИДК (измерение деформации клейковины), показывает, насколько упругое тесто получается. Нормальный показатель - 65-80. Если намного выше, тесто плывет, если показатель ИДК низкий, то тесто получается жесткое, рвется. В первых партиях, произведенных из муки нового урожая, показатель ИДК был 100-110. Думаем, из-за жары.

Будет ли цена на зерно подниматься еще? Одни считают, что сегодняшняя - это предел, иначе Россия «задавит» наш рынок более дешевым товаром. Однако летом этого тяжелого для аграриев года РФ ввела в действие механизм демпфера - плавающих пошлин на зерновые и кормовые культуры, претендующие на экспорт. Благодаря этому цены на них у соседей ниже сегодняшних казахстанских. На начало октября - в пределах 102 тыс. тенге (в пересчете) за тонну. Экспортная пошлина на пшеницу сейчас выросла и достигла почти $60 на тонну. Вроде бы РФ оберегает свой внутренний рынок, но не победят ли «серые» схемы поставок контрабанды?

Противоположный по значению прогноз - пик цен на зерно еще впереди. К январю в Казахстане они достигнут 130-150 тыс. тенге.

Что касается некоторых перспектив экспорта. Они малоутешительны. По-прежнему для казахстанского зерна закрыт Китай. Несмотря на договоренности о взаимной торговле на самом высоком уровне. Зерновозы стоят на границе в безнадежной очереди. Повторяется полностью ситуация прошлого года, когда вагоны с товаром, в частности льном, отправились в Поднебесную, а в ноябре вернулись с испортившимися маслосеменами. Прогноз пессимистов, трейдеров, которые обожглись в прошлом году: о торговле зерном с Китаем стоит забыть.

Начал вроде бы открываться Афганистан, один из главных рынков для казахстанского зерна и муки, но пока объемы очень малые. А недавно официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений КАРАБАНОВ обнародовал информацию о том, что Пакистан, который полностью обеспечивает себя зерном, объявил о дополнительном закупе 2 млн т зерна. Возможно, оно пойдет в Афганистан, «закрыв» таким образом долю казахстанского экспорта в эту страну больше, чем наполовину.