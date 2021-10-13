Об открытых участках теплотрассы во дворах домов №№ 7 и 9 по ул. Алтынсарина сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда ТОМЛЯК.

Ул. Алтынсарина, 7. На теплотрассе во дворе открытые участки - пока еще редкость

- Во дворе дома № 9 часть теплотрассы почти полностью голая, а вот в нашем дворе дома № 7 чуть лучше, но местами обшивка порвана и попадаются открытые участки, - рассказала Надежда. - Жильцы обращались в КТЭК, но их сотрудники пока ничего не сделали.

12 октября корреспондент побывал во дворах домов №№ 7 и 9 по ул. Алтынсарина. В первом дворе трубы открыты только в некоторых местах, чаще обшивка просто порвана, а во дворе дома № 9 ситуация похуже: здесь участок двойных труб длиной около 2 м, который проходит между гаражами, полностью открыт.

Во дворе соседнего двора дома № 9 открыт участок двойных труб длиной около 2 м

Фото Андрея СКИБЫ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!